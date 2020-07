Op Facebook circuleren berichten waarin wordt beweerd dat onze politici zelf geen mondmaskers zouden dragen. De foto's die die stelling moeten bewijzen, dateren echter van maanden geleden, toen het dragen van mondmaskers nog niet verplicht en zelfs niet aanbevolen was.

Op 20 juli verschijnt onderstaand bericht op De zorgsector, een Facebookpagina met 89.148 volgers die informatie verspreidt over 'gezondheid, zorg, weetjes, goed gevoel, ziekenhuizen, grapjes, enz....'. Het bericht wordt 2000 keer gedeeld, 389.000 Facebookgebruikers krijgen het op hun tijdlijn te zien.

'Diegene moeten zorgen voor onze veiligheid hebben geen mondmasker nodig, raar he' zegt het bericht, dat verder twee foto's bevat. Op de eerste zien we minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en premier Sophie Wilmès (MR).

Op het tweede beeld zien we, behalve Maggie De Block, Elio Di Rupo en Sophie Wilmès, ook minister-president van de Franstalige Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Geen van de politici op de foto's draagt een mondmasker, terwijl ze duidelijk geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Maar zijn de foto's wel authentiek? En, vooral: wanneer zijn ze gemaakt?

Uit de oude doos

Een online zoektocht, via Google en Google Image Search, leert dat de foto's gemaakt werden tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad op 10 maart 2020. De Veiligheidsraad besliste toen onder meer om indoorevenementen met meer dan 1000 mensen te verbieden. Op dat moment was er nog geen sprake van de verplichting om een mondmasker te dragen. Het werd zelfs nog niet aangeraden.

Gemanipuleerd

De tweede foto circuleert al langer op Facebook om te 'bewijzen' dat onze ministers het slechte voorbeeld geven. Knack legde in een eerdere factcheck al bloot dat de foto gemanipuleerd is.

Op de wand achter de politici is een opvallend symbool aangebracht dat aanmaant om anderhalve meter afstand te houden. Dat symbool ontbreekt op de originele foto van het fotoagentschap Photo News, zoals die onder meer verscheen op de website van Het Belang van Limburg op 11 maart. De social distancing regel was toen ook nog niet van kracht. De verplichting om indien mogelijk anderhalve meter afstand te houden bij persoonlijk contact werd pas in een ministerieel besluit vastgelegd op 18 maart 2020. De afbeelding bij dit Facebookbericht, die al bij eerdere berichten op het sociale netwerk verscheen, is dus gemanipuleerd.

CONCLUSIE In een Facebookbericht wordt beweerd dat onze politici zelf geen mondmaskers dragen. Als 'bewijs' van die bewering post de auteur twee foto's waarop ministers te zien zijn zonder mondmasker, terwijl ze geen anderhalve meter afstand houden van elkaar. De foto's dateren echter van 10 maart, toen mondmaskers nog niet verplicht en zelfs nog niet aangeraden waren. De foto's bewijzen dan ook niet dat onze ministers de mondmaskerplicht aan hun laars zouden lappen. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

