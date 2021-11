Op Instagram en Twitter stelt iemand dat reguliere media niet zouden berichten over rellen in Rotterdam op 19 november. Dat klopt niet. Een korte online zoektocht leert dat er wel degelijk werd bericht over die rellen die ontstonden na coronaprotest.

Op 19 november plaatst een Nederlandse vrouw een bericht op Twitter, waarvan ze ook een screenshot deelt op Instagram. Op beide sociale media stelt ze dat de reguliere media niet berichten over recente rellen in de Nederlandse stad Rotterdam: 'Niks in MSM (afkorting voor mainstream media, nvdr.) over de rellen in Rotterdam. Hoe Dan?! Echt niks. Telegraaf, NOS, AS. Durven ze niet?'

Het Twitterbericht wordt 36 keer gedeeld, de post op Instagram krijgt bijna 700 vind-ik-leuks. Dit soort berichten duiken echter wel vaker op: de professionele nieuwsmedia zouden bepaalde relevante zaken achterhouden en er (bewust) niet over berichten.

We googelen 'rellen rotterdam', maar beperken de zoekresultaten tot nieuws dat online kwam op de dag dat de vrouw tweette: 19 november 2021.

We krijgen veertig zoekresultaten met bovenaan artikels over de rellen van de Vlaamse openbare omroep VRT NWS, de Nederlandse nieuwssite NU.nl en de Nederlandse krant Algemeen Dagblad (AD). VRT kopte: 'Rellen in Rotterdam na protest tegen coronamaatregelen: zeker 7 gewonden en 20 arrestaties bij "orgie van geweld"'. Het AD had het over 'afschuw over uitgebroken rellen in Rotterdam'.

Verder in de zoekresultaten vinden we ook artikels over de rellen op 19 november van de Nederlandse openbare omroep NOS en van de krant Telegraaf. Ook zij hebben dus bericht over de rellen in Rotterdam.

De tweet kwam online om 20u47. Diezelfde avond nog werd er uitgebreid bericht over de Rotterdamse rellen in verschillende Nederlandse en buitenlandse media. NOS plaatste al een artikel online om 21u01 en NU.nl begon hun liveblog om 21u34. Voor een zeer korte tijd kan dit bericht dus 'waar' geweest zijn, maar mensen bleven in de uren en dagen erna het bericht liken en delen toen dat duidelijk al achterhaald was.

Conclusie Dat reguliere media niet berichten over rellen in Rotterdam op 19 november 2021 klopt niet. Zowel in Vlaanderen als Nederland werd hierover bericht in de pers tijdens en meteen na de rellen. We beoordelen de stelling 'niks in MSM over de rellen in Rotterdam' dan ook als onwaar.

