Online circuleert het gerucht dat de voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, gearresteerd zou zijn. Dat klopt niet. Het valse bericht is afkomstig van Conservative Beaver, een Canadese complotsite.

In de Facebookgroep 'Wappiepraat' wordt op 13 november een artikel gepost, dat van de Nederlandse website The 3 Musketeers komt. 'Is Klaus Schwab opgepakt?' luidt de titel. In het stuk valt te lezen dat er op het internet een 'gerucht' rondgaat dat Klaus Schwab, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum, in zijn huis in Cologny (Zwitserland) opgepakt zou zijn. De arrestatie zou zijn gebeurd op vraag van Europol, een Europees samenwerkingsverband van nationale politiediensten. De post wordt zo'n 2700 keer gezien. Op de website zelf wordt het stuk 24.900 gelezen en 201 keer gedeeld.

Waar 'The 3 Musketeers' nog een slag onder de arm houdt en meldt dat het om een niet officieel bevestigd bericht gaat, zijn veel Facebookgebruikers minder voorzichtig. Zij concluderen dat de arrestatie wel degelijk plaatsvond.

In de Nederlandse Facebookgroep 'Stop NOS' bijvoorbeeld, wordt op 15 november een bericht gepost dat zou moeten aantonen dat de arrestatie effectief heeft plaatsgevonden.

Als we via Google verder naar het bericht op zoek gaan, zien we dat het afkomstig is van de online berichtendienst Telegram. Het werd er onder meer gepost in de groep 'Wakker Limburg'. Die groep vinden we niet terug op het sociale medium. Waarschijnlijk gaat het om een private groep.

Wie is Klaus Schwab?

Klaus Schwab is al langer het onderwerp van misinformatie. Als voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), dat jaarlijks in het Zwitserse Davos een top voor zakenmensen, politici en activisten organiseert, vertegenwoordigt hij voor veel complotdenkers 'de corrupte elite'. De laatste WEF-conferentie, 'The Great Reset' gedoopt, vond plaats in juni 2021. Tijdens die conferentie stonden de klimaatverandering en de duurzame heropbouw van de economie na de coronapandemie centraal. 'The Great Reset' muteerde ondertussen in een wijdverspreide complottheorie, die stelt dat de wereldelite de coronapandemie heeft gepland om zo haar wereldwijde economische controle te verstevigen. Knack schreef al eerder twee factchecks over de man.

Waar komt het bericht vandaan?

In het artikel op The 3 Musketeers wordt de Canadese complotsite Conservative Beaver als bron vermeld. Die site postte het bericht op 12 november. Als we naar de website surfen, zien we dat die ondertussen offline is gehaald. We vinden wel een gearchiveerde versie van het artikel terug. In het stuk komen dezelfde elementen voor als in het artikel op 'The 3 Musketeers': Schwab zou voor fraude zijn opgepakt en de arrestatie zou uitgevoerd zijn op vraag van Europol. De dag nadien nam 'The 3 Musketeers' het bericht over. Die site werd pas op 8 november 2021 opgericht en is dus een nieuwkomer in de wereld van de complotsites. De inhoud van de site gaat vooral over coronaprotesten allerhande.

Klopt het dat Schwab werd gearresteerd?

We nemen contact op met Peter Vanham, hoofd van de media-afdeling van het WEF. 'Deze geruchten zijn volledig van de pot gerukt en hebben zelfs op het internet geen plaats. We nemen dit zeer ernstig en helpen de bevoegde instanties om de verspreiders van het bericht te beletten verder onrust te zaaien op het internet en onder de bevolking', reageert hij stellig.

Andere factcheckerorganisaties, zoals AFP en Reuters, namen contact op met Europol en met de Zwitserse politie. Beide organisaties ontkenden dat de arrestatie heeft plaatsgevonden. In een verklaring aan AFP zei Europol-woordvoerster Claire Georges dat de organisatie nooit om de arrestatie van Schwab heeft gevraagd. Ze voegde toe dat het voor Europol ook onmogelijk is om zo'n arrestatie uit te voeren omdat dat buiten het mandaat van de organisatie valt. De rol van Europol bestaat er vooral in om onderzoeksondersteuning te bieden aan Europese staten.

Daarnaast was Schwab op 12 november, de datum waarop het bericht van zijn arrestatie verscheen, in Dubai. Daar organiseerde het WEF van 10 tot en met 13 november 'The Great Narrative', een internationale topconferentie. Een speech die Schwab er op 12 november gaf, valt via deze link te bekijken.

Conservative Beaver

Conservative Beaver, de Canadese site die als eerste over de arrestatie berichtte, publiceerde ook eerder al misinformatie. Zo verspreidde de site het bericht dat ook Albert Bourla, de ceo van Pfizer, gearresteerd zou zijn. Dat bericht klopte evenmin. Pfizer diende een klacht in bij het Hooggerechtshof van de staat New York met de vraag om de identiteit van de site-eigenaar, wiens anonimiteit werd gegarandeerd door de websiteprovider DreamStories, te onthullen.

De Amerikaanse factcheckingorganisatie Lead Stories onthulde in een recent artikel dat de Canadese opiniemaker Mark Slapinski mogelijk de eigenaar is van de website. Lead Stories kon dat achterhalen door een analyse van de websitegegevens, die hen leidde naar een mailadres van de Canadees.

Conclusie Online doet het bericht de ronde dat Klaus Schwab, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum, thuis opgepakt zou zijn op vraag van Europol, een Europees samenwerkingsverband van nationale politiediensten. Dat bericht klopt niet. Zowel het hoofd van de persdienst van het Wereld Economisch Forum als Europol ontkennen dat de arrestatie heeft plaatsgevonden. Schwab gaf bovendien vlak voor de publicatie van het bericht nog een speech op een WEF-conferentie in Dubai. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

