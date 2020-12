Een Amerikaanse verpleegster die een van de eerste coronavaccins kreeg, zou overleden zijn, volgens een Facebookbericht. Daar is geen enkel bewijs voor. Zoals op videobeelden te zien is, viel de verpleegster flauw kort nadat ze het vaccin kreeg, maar ze voelde zich enkele minuten later alweer beter.

Op 19 december post een Vlaamse vrouw onderstaand bericht op Facebook. In amper drie dagen tijd bereikt het 2500 mensen.

'Over de verpleegster die flauwviel in Tennessee na het c-vaccin...' , schrijft de vrouw. Bij haar bericht post ze een screenshot van een Engelstalig Facebookbericht. Daarin wordt gezegd dat Tiffany Dover, 'de verpleegster die flauwviel', dood zou zijn. De auteur van het Engelstalige bericht heeft dat, naar eigen zeggen, zelf gecheckt.

De reacties op het bericht van de Vlaamse vrouw zijn verdeeld. Er zijn mensen die het verhaal dat de verpleegster gestorven is voor waar aannemen. Ze zien er de bevestiging in van hun overtuiging dat het vaccin niet veilig is. Anderen tonen zich kritischer. Ze roepen de vrouw op om haar bronnen te checken en plaatsen links naar sites die berichten over het ondertussen beruchte vaccinatie-incident.

TV-interview

We tikken 'Tiffany Dover' als zoekterm in bij Google en leren dat Dover als verpleegster op een covidafdeling werkt in het Catholic Health Initiatives (CHI) Memorial Hospital in Chattanooga, Tennessee. Op 17 december was ze een van de eerste zorgverleners die het covid-19-vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend kregen.

Op een persconferentie vertelt Dover enkele minuten later dat ze zich wat duizelig voelt, en valt ze flauw voor de camera, zoals te zien is in een reportage van nieuwszender WTVC-TV NewsChannel 9.

Uit de reportage blijkt dat Dover zich enkele minuten na het flauwvallen alweer beter voelt en de aanwezige pers opnieuw te woord kan staan. Ze vertelt dat ze wel vaker flauw valt wanneer ze pijn voelt. De pijn in haar arm is ondertussen verdwenen, zegt ze.

In dezelfde reportage vertelt een arts dat het niet zo ongewoon is dat iemand flauwvalt na een vaccinatie. Dat is volgens hem ook de reden waarom patiënten wordt gevraagd om 15 tot 30 minuten na de inspuiting met een vaccin ter observatie in het ziekenhuis of het dokterskabinet te blijven.

Op de website van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de federale gezondheidsautoriteit van de VS, lezen we dat het niet ongewoon is dat mensen flauwvallen nadat ze een vaccin hebben gekregen. Hoewel er volgens de CDC geen sluitend antwoord is op de vraag waarom dat gebeurt, denken wetenschappers dat het ligt aan het vaccinatieproces en niet aan de inhoud van de vaccins.

Op 11 december heeft de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) de eerste noodtoelating gegeven om het covid-19-vaccin van Pfizer/BioNTech te verdelen in de Verenigde Staten. De FDA analyseerde daarvoor de veiligheidsdata van klinische proeven met meer dan 43.000 deelnemers en de informatie die door fabrikant Pfizer/BioNTech werd geleverd. Op 21 december heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) groen licht gegeven voor het covid-19-vaccin van Pfizer/BioNTech.

Viraal

De videobeelden van de verpleegster die tijdens het interview flauwvalt - zij het in de korte versie, zij het in de langere versie - worden massaal gedeeld op sociale media. Op 18 december verschijnt een versie op YouTube, die meer dan 758.000 keer bekeken wordt. Daarin vertelt Dover dat ze zich snel na het flauwvallen weer beter voelde, dat ze in de voorbije zes weken wel zes keer flauw gevallen was, en dat dat in haar geval dus niet uitzonderlijk is.

Toch grijpen vooral tegenstanders van vaccinatie het incident aan om te waarschuwen voor de 'gevaren' van het nieuwe vaccin. Als de vaccinatiecampagne wordt voortgezet, dan komt dat volgens sommigen zelfs neer op 'massamoord'.

Niet dood

Ondertussen heeft zich immers het gerucht verspreid dat verpleegster Tiffany Dover overleden zou zijn. Het is moeilijk te achterhalen waar dat gerucht precies zijn oorsprong vindt, maar het wordt massaal gedeeld in kringen van Amerikaanse vaccintwijfelaars.

Aan de factcheckers van Reuters bevestigde een woordvoerder van het CHI Memorial ziekenhuis via e-mail dat de verpleegster er snel weer bovenop was na het incident. Op 19 december stuurde het ziekenhuis een tweet de wereld in om mensen gerust te stellen en respect te vragen voor de privacy van Dover.

Uit de reacties blijkt dat niet iedereen gelooft dat de verpleegster in leven is. Sommigen zijn van oordeel dat haar dood bewust geheim wordt gehouden.

Op 21 december maakt het ziekenhuis een video publiek met de uitdrukkelijke bedoeling om de geruchten de kop in te drukken die online circuleren over haar verslechterde toestand of haar overlijden.

Toch blijven velen geloven dat de verpleegster overleden zou zijn. De vrouw die in de video te zien is, zou volgens sommigen niet Tiffany Dover zijn, maar een ingehuurde actrice. Het feit dat Dover niet wil ingaan op de vraag om opnieuw in het openbaar te verschijnen, blijft de geruchtenmolen voeden, ook al is er geen enkel bewijs van haar overlijden te vinden. Op Facebook telt de groep 'Justice for Tiffany Pontes Dover RIP' ondertussen al 7600 leden. Die wisselen er informatie uit over de 'waarheid achter de dood van Tiffany Dover'.

CONCLUSIE Videobeelden van een Amerikaanse verpleegster die een van de eerste coronavaccins kreeg en daarna flauwviel, gingen de wereld rond. Hoewel de vrouw kort nadien weer op de been was, verspreidde zich via sociale media het hardnekkige gerucht dat Dover overleden zou zijn. Daar is echter geen enkel bewijs voor. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

