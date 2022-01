Volgens berichten op sociale media zouden het Britse persagentschap Reuters en het farmabedrijf Pfizer beide 'eigendom' zijn van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. Dat is fel overdreven en misleidend. BlackRock heeft inderdaad aandelen van zowel Reuters als Pfizer, maar respectievelijk minder dan 1 en 5 procent van het totaal.

Op 24 januari stelt een Nederlandse vrouw op Facebook (hier gearchiveerd) dat Thomson Reuters, een multinational die zich specialiseert in informatietechnologie, en farmabedrijf Pfizer beide eigendom zouden zijn van 'dezelfde mensen', de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock.

'Dus als je Reuters ziet zeggen dat Pfizer niets verkeerd doet, en beide eigendom zijn van dezelfde mensen,' klinkt het verder wat krakkemikkig in de post. Daarmee lijkt er geïnsinueerd te worden dat de berichtgeving van persagentschap Reuters, dat een van de drie poten van moederbedrijf Thomson Reuters vormt, over Pfizer beïnvloed zou zijn door de veronderstelde link met het farmabedrijf. Reuters is al jarenlang een van 's wereld bekendste persagentschappen en heeft een strikte deontologische code. Naast het persagentschap voorziet moederbedrijf Thomson Reuters ook in data en informatie voor gerechtelijke en financiële doeleinden.

Als we de woorden 'Thomson Reuters BlackRock Pfizer' intikken in de zoekbalk op Facebook, zien we ook dat de bewering zich ook in andere landen heeft verspreid. Zo vinden we ook recente posts in het Duits, het Vietnamees, het Italiaans en het Tsjechisch (hier, hier, hier en hier gearchiveerd). De meeste posts tonen een tweet (hier gearchiveerd) die op 23 januari op een Engelstalig Twitterprofiel werd gepost. De post van de Nederlandse vrouw blijkt ook deels een letterlijke vertaling van die tweet te zijn. De vroegste verwijzing vinden we terug op Reddit, waar de bewering op 10 januari werd gepost.

Is BlackRock eigenaar van zowel Thomson Reuters als van het farmabedrijf Pfizer? Niet echt, blijkt uit ons onderzoek. Lees even mee.

Amerikaans vermogensbeheerder

BlackRock is een Amerikaanse vermogensbeheerder die in 1988 opgericht werd door de Amerikaanse financier Larry Fink en zeven collega's. In de beginjaren maakte BlackRock deel uit van het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone en stond het bedrijf te boek als 'Blackstone Financial Management'. Na zes jaar splitste het bedrijf van Blackstone af. Sindsdien gaat het bedrijf als BlackRock door het leven.

BlackRock is een van 's wereld grootste vermogensbeheerders. Een vermogensbeheerder is een bank of bedrijf dat het vermogen van particulieren, andere bedrijven of officiële instanties beheert. Dat geld wordt dan door vermogensbeheerders belegd in een ruime aandelenportefeuille. In 2021 beheerde BlackRock zo'n 9 biljoen dollar, afkomstig van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. BlackRock belegt dat geld op de aandelenmarkt om zo winst te maken voor zijn klanten. Door zijn ruime aandelenspreiding heeft BlackRock stemrecht in zo'n 17.000 bedrijven ter wereld.

Hoofdaandeelhouder Pfizer

Als we op zoek gaan naar de aandeelhouders van Pfizer, zien we inderdaad dat BlackRock met 4.63 procent de derde hoofdaandeelhouder is van het farmabedrijf. Dat Pfizer daarmee "eigendom" is van BlackRock, is wel erg kort door de bocht. Ja, BlackRock heeft een kleine 5 procent aandelen van Pfizer. Maar meer dan 95 procent van Pfizer is in handen van andere investeerders.

Brits Persagentschap

Het Britse persagentschap Reuters werd opgericht in 1851 en groeide door de jaren heen uit tot een van 's werelds grootste persagentschappen. Op 17 april 2008 werd het bedrijf opgekocht door het Canadese mediabedrijf The Thomson Corporation. Sindsdien vormen beide bedrijven het informatiebedrijf Thomson Reuters, dat naast andere activiteiten oko het persagentschap Reuters in zijn portefeuille heeft.

We nemen per mail contact op met de persdienst van Thomson Reuters. Die antwoorden ons dat de hoofdaandeelhouder van Thomson Reuters het Canadese The Woodbridge Company is, de private investeringsmaatschappij van de familie Thomson. The Woodbridge Company heeft 67 procent van het bedrijf in handen. Dat valt te lezen in het derde kwartaalrapport van 2021 (pagina 23).

Is Thomson Reuters dan 'voor het grootste deel in handen van BlackRock', zoals de sociale media posts beweren? In een overzicht van de hoofdaandeelhouders van Thomson Reuters vinden we BlackRock nergens terug.

Heeft BlackRock dan niets van aandelen van Thomson Reuters in zijn bezit? Om dat te weten te komen bekijken we het officiële aandelenrapport van BlackRock, waarin het bedrijf al zijn aandelen in bezit vermeld. Op pagina 883 lezen we dat de vermogensbeheerder zo'n 531.892 aandelen van Thomson Reuters in handen heeft.

In totaal zijn er 487.1 miljoen aandelen van Thomson Reuters beschikbaar. Dat betekent dus dat BlackRock een aandeel heeft van 0,1 procent in het bedrijf, wat het bedrijf bezwaarlijk "eigenaar" maakt van Thomson Reuters.

Conclusie Op sociale media valt te lezen dat het persagentschap Reuters en farmabedrijf Pfizer 'beide eigendom zijn van dezelfde mensen'. Die claim is misleidend, want fel overdreven, dus we beoordelen hem als eerder onwaar. BlackRock, de Amerikaanse investeringsmaatschappij waarnaar wordt verwezen, heeft minder dan 5 procent van Pfizer in handen. Ook van multinational Thomson Reuters is BlackRock aandeelhouder, maar voor amper 0,1 procent. De hoofdeigenaar van het persagentschap is The Woodship Company, dat 67 procent van de aandelen in handen heeft.

Bronnen Mailverkeer Thomson Reuters (24-26 januari 2022) In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 29 januari 2022.

