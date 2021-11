Op sociale media doet het bericht de ronde dat de regionale televisiezender RTV een reportage zou censureren waarin de directeur van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout zegt dat de meerderheid van de covidpatiënten in zijn ziekenhuis gevaccineerd is. Dat klopt niet. De reportage is gewoon te bekijken op de website van RTV.

Op 6 november post een man onderstaand bericht in de publieke Facebookgroep 'Facebook voor ongevaccineerden', die 56.942 leden telt. In amper twee dagen tijd hebben 6200 mensen de post gezien.

'De grote meerderheid zijn gevaccineerde mensen....', schrijft de man bij een link naar een artikel op de blogsite Devrijdenker.org. Het blogartikel werd al door 296.800 mensen gezien. De link naar het artikel werd ook gedeeld op Facebookpagina's zoals 'Belgians For Freedom', waar 7100 mensen het bericht zagen passeren en 'Je bent van Oostende als...', waar nog eens 3000 mensen het te zien kregen.

Wat staat er in het blogartikel?

Het artikel gaat over een reportage die de Kempense regionale nieuwszender RTV op televisie uitzond en op zijn website plaatste op donderdag 4 november 2021.

Die reportage, met als titel '50 covid-patiënten in Kempense ziekenhuizen' gaat over het stijgende aantal coronapatiënten in de Kempense grensregio. In de reportage komt directeur Jo Leysen van het AZ Turnhout aan het woord. Hij vertelt dat de druk op de afdelingen Intensieve Zorg van de Kempense ziekenhuizen nog beheersbaar is, maar dat de druk op de gewone bedden waar coronapatiënten terechtkomen, aan het vergroten is. 'En dat heeft stilaan een impact op de reguliere zorg', vertelt de directeur.

Leysen zegt in het fragment ook dat het profiel van de covidpatiënten die worden opgenomen aan het veranderen is (02:11). 'De patiënten die wij opnemen, zijn meer en meer gevaccineerde patiënten. Ik weet dat men soms andere geruchten hoort, maar de grote meerderheid van de patiënten die wij nu opnemen, zijn gevaccineerde mensen. Ze zijn toch dermate ziek dat ze moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar we zien wel dat de opnameduur gelukkig korter is, dus dat ze sneller herstellen.'

Censuur?

'De reportage lijkt al na enkele uren grotendeels onzichtbaar te zijn gemaakt door de eindredactie van RTV', schrijft De Vrijdenker. 'Iedereen die de coronaverslaggeving van onze reguliere media iet of wat volgt, snapt uiteraard waarom deze getuigenis, van een ware expert ter zake, weggemoffeld wordt. Het strookt niet met het huidige narratief dat, tegen beter weten in, de indruk wil wekken dat we hier met een "pandemie van ongevaccineerden" zitten.'

Klopt dat? Werd de reportage 'grotendeels onzichtbaar' gemaakt? Werd deze getuigenis 'weggemoffeld', zoals de auteur van de blogpost zegt?

Nee, zo blijkt. Wanneer we naar de website van RTV surfen, vinden we de reportage makkelijk terug. Op de RTV-website vinden we ook een artikel van 7 november terug met als titel 'RTV censureert niet'. Daarin reageert de redactie van RTV op de berichten over censuur die op sociale media worden verspreid. De redactie benadrukt in het artikel dat het fragment nooit offline is gehaald en dat de reportage gewoon, net zoals alle andere reportages van RTV, volledig te bekijken is op de website.

Zoekterm

We nemen contact op met RTV-hoofdredacteur Jeroen Verlooy, en vragen hem of hij weet hoe de geruchten zijn ontstaan. 'We hebben een flauw vermoeden', vertelt hij aan de telefoon. 'De titel van de reportage is '50 covid-patiënten in Kempense ziekenhuizen'. Noch in de titel, noch in de begeleidende tekst bij de reportage staat iets over 'gevaccineerden' of 'niet- gevaccineerden', om de eenvoudige reden dat de reportage daar niet over ging. Ze ging over de stijging van het aantal coronapatiënten in de Kempense ziekenhuizen. De verhouding gevaccineerden/niet-gevaccineerden kwam enkel ter sprake omdat de ziekenhuisdirecteur daar spontaan over begon.'

'Mensen die in de zoekbalk van onze website "gevaccineerden" of "niet-gevaccineerden" intikten, hebben het filmpje niet onmiddellijk kunnen terugvinden, en hebben daarom wellicht ten onrechte de conclusie getrokken dat het verwijderd was', zegt Verlooy.

'Daarnaast deed zich een technisch probleem voor', gaat de hoofdredacteur verder. 'Heel af en toe gebeurt het dat filmpjes op onze site niet helemaal kunnen afgespeeld worden. Dat was even het geval bij deze reportage, maar dat hebben we onmiddellijk rechtgezet van zodra het probleem werd opgemerkt. Helaas hadden sommigen hierin al het bewijs van 'censuur' gezien.'

'Toen bovendien werd geïnsinueerd dat die zogenaamde censuur het gevolg zou zijn van druk door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), hebben we beslist om een statement online te zetten', aldus nog Verlooy.

Conclusie Op sociale media doet het bericht de ronde dat de regionale televisiezender RTV een reportage zou censureren waarin de directeur van het AZ Turnhout zegt dat de meerderheid van de covidpatiënten in zijn ziekenhuis gevaccineerd is. De reportage werd echter nooit offline gehaald en is nog altijd te bekijken op de website van RTV. Van enige censuur is geen sprake. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

