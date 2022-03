Volgens berichten op sociale media zouden Oekraïners een Russische legertank te koop aanbieden op de tweedehandssite eBay. Dat klopt niet. De advertentie waarvan screenshots worden gedeeld, blijkt een vervalsing.

Op 3 maart verschijnt onderstaand bericht op Instagram. Maar liefst 1,2 miljoen mensen zagen het al voorbijkomen.

'Oekraïners verkopen Russische tanks op eBay', luidt het bericht boven een screenshot van wat een eBay-advertentie lijkt. Daarin wordt een Russische legertank te koop aangeboden. Hetzelfde screenshot komt ook terug bij posts op Facebook en Twitter.

Wanneer we de bewuste advertentie op eBay zoeken, vinden we ze niet terug. We tikken de omschrijving in het screenshot ('Used Russian T-72 tank - Fully functional') in de zoekbalk van de site maar krijgen geen exacte overeenkomsten te zien. De enige Russische tanks die op eBay worden aangeboden, zijn speelgoedexemplaren.

Ook bij de verkochte items zijn geen Russische tanks terug te vinden.

Een omgekeerde zoekopdracht leert ons bovendien dat de foto van de tank in de advertentie al minstens sinds 12 november 2010 op het internet circuleert.

Conclusie Volgens berichten op sociale media zouden Oekraïners een Russische legertank te koop aanbieden op de tweedehandssite eBay. Dat klopt niet. De advertentie waarvan screenshots worden gedeeld, blijkt een vervalsing. De advertentie is op eBay niet terug te vinden en de foto bij de advertentie blijkt al sinds 2010 op het internet te circuleren. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 4 maart 2022.

