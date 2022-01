Volgens berichten op sociale media zou minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in De Morgen hebben gezegd dat je je energiefactuur kunt halveren door ze halfmaandelijks te betalen. Die quote is in het bewuste artikel niet terug te vinden. Aan de oorsprong van het gerucht ligt een als grap bedoelde tweet die sommigen voor waar aannamen.

Op 27 januari post een vrouw onderstaand bericht op haar Facebookpagina (hier gearchiveerd). Het wordt 33 keer gedeeld en bereikt 11.200 mensen.

De post toont een screenshot van een tweet. Dat Twitterbericht bevat een foto van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), met daaronder een link naar een artikel van De Morgen. 'Minister Van der Straeten berekent pistes om energiefactuur te milderen', luidt de titel van dat artikel. De tweet dateert van 15 januari 2022.

Ook in de Facebookgroep 'Ge zijt van Zwijndrecht of Burcht als ge zonder censuur...' (7000 leden) wordt het bericht (hier gearchiveerd) op 27 januari gepost, waardoor nog eens 13.900 mensen het op hun tijdlijn zien passeren.

De Morgen

We gaan op de site van De Morgen op zoek naar het bewuste artikel. Het blijkt te gaan om een stuk dat op 14 januari is verschenen en achter de betaalmuur zit.

Wat staat er in het artikel?

We lezen dat energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) binnen de federale regering de opdracht heeft gekregen om mogelijke opties te berekenen om de energiefactuur te drukken. Binnen de federale regering is er consensus dat er iets moet gebeuren om de hoge energiekosten te milderen, alleen verschillen de regeringspartijen van mening over de manier waarop.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) pleitte voor een btw-verlaging en kreeg daarbij de steun van Vooruit. De PS wil iedereen die minder dan het mediane inkomen verdient een energiecheque van 200 euro geven. Groen-minister Tinne Van der Straeten wil de accijnzen tijdelijk op nul zetten, een piste die ook de MR genegen is.

Om een lijn te krijgen in die voorstellen heeft Van der Straeten nu de opdracht gekregen om te berekenen wat de verschillende pistes betekenen voor de energiefactuur van burgers en bedrijven, en wat de impact ervan is op de overheidsfinanciën.

Een van de mogelijkheden die Van der Straeten onderzoekt, is hoe meer mensen toegang kunnen krijgen tot het sociaal tarief. Van der Straeten wil, nog volgens het artikel, van deze crisis ook gebruik maken om de taksen op elektriciteit definitief fors terug te draaien.

De quote die in de Facebook- en Twitterposts aan minister Van der Straeten wordt toegeschreven, vinden we in het artikel niet terug.

Twitter

We gaan op zoek naar de oorsprong van de vermeende quote, die blijkbaar niet in het artikel in De Morgen terug te vinden is. De oudste tweet (hier gearchiveerd) die we terugvinden dateert van 15 januari. De screenshots die op Facebook rondgaan, lijken van die tweet te komen, met de hashtag #tipsvantinne.

De tweet levert levert 779 likes, 83 retweets en 14 quote tweets op. In de antwoorden wijst een aantal mensen erop dat de quote niet terug te vinden is in het artikel van De Morgen.

Nogal wat anderen lijken de tweet echter voor waar aan te nemen.

Waarop de auteur, dertien uur na zijn oorspronkelijke tweet, onderstaand antwoord post:

Die verduidelijking belet niet dat de als grap bedoelde tweet blijft circuleren. Op 27 januari plaatst iemand nog onderstaande tweet.

Ook uit de reacties op deze tweet blijkt dat er nog altijd mensen zijn die geloven dat de minister dit echt heeft gezegd.

Nochtans wordt ook hier duidelijk gemaakt dat het om een grap gaat. De twitteraar die de grap de wereld instuurde, zegt hier ook dat hij betreurt dat ze op deze manier wordt misbruikt.

Conclusie Volgens een bericht op Twitter zou minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in De Morgen hebben gezegd dat je je energiefactuur kunt halveren door ze halfmaandelijks te betalen. Die quote is in het bewuste artikel niet terug te vinden. Het bleek te gaan om een grap van een twitteraar, die nogal wat mensen voor waar aannamen, en die ook de weg naar Facebook vond. We beoordelen de claim dat de minister de bewuste uitspraak zou hebben gedaan als onwaar.

