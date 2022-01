Op TikTok en Instagram doen berichten uitschijnen dat de fastfoodketen McDonald's 50 procent korting zou geven aan gevaccineerden. Dat klopt niet. Het blijkt te gaan om een ongelukkige woordgrap van een lokaal McDonald's-filiaal.

Op 9 januari plaatst een Nederlandse man een video op Facebook met als bijschrift 'Het moet niet gekker worden. Ik ben benieuwd hoeveel het RIVM (het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, vergelijkbaar met het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano, nvdr.) hiervoor heeft betaald.' In de video zien we iemand een flyer van de fastfoodketen McDonald's bespreken waarop staat 'burger na een prikkie! 50% korting'.

De persoon in de video zegt: 'Waar gaat deze wereld naartoe? Je krijgt gewoon 50 procent korting als je bent gevaccineerd. Dat is toch raar.' Vervolgens wordt de voor- en achterkant van de flyer getoond. De post op Facebook wordt 100 keer gedeeld en 6500 mensen zien het bericht op hun tijdlijn passeren. De video blijkt een samenvoeging van twee video's op TikTok, die elk meer dan 50.000 keer werden bekeken.

De video roept verontwaardigde reacties op bij mensen die tegen de vaccins zijn gekant: 'Boycot McDonald's' of 'Ze doen er alles aan, daaraan zie je dat het niet normaal is'. Een andere Facebookgebruiker reageert laconiek: 'Dan ben ik nog liever mijn burgerrechten kwijt dan me te laten vaccineren.'

Ook op Instagram vinden we een bericht terug met de tekst '50% korting op een burger na vaccin'. Dat bericht krijgt meer dan 50.000 vind-ik-leuks en wordt gedeeld op een pagina met meer dan 800.000 volgers.

In de video zien we dat het gaat over een flyer van een McDonald's in Bergen op Zoom. Op de voorkant van de flyer staat 'Kijk op de achterkant voor de voorwaarden'. Op het einde van de korte video komt die achterkant ook in beeld. Dit zijn dus de voorwaarden van de actie.

Er wordt aangegeven voor welke hamburgers de korting geldt, dat de korting niet combineerbaar is met andere acties, dat de bon enkel geldt bij de McDonald's van Bergen op Zoom en dat de actie geldig is tot 30 juni 2022. Over een noodzaak om gevaccineerd te zijn, lezen we niets.

Het lijkt dus over een woordspeling te gaan ('een burger voor/na een prikkie') zonder dat er daadwerkelijk een bewijs van vaccinatie nodig is om de korting te krijgen.

Gaat het hier over een echte actie van McDonald's? En kregen gevaccineerden een korting die ongevaccineerden niet kregen?

We nemen contact op met Eunice Koekkoek, hoofd van de persdienst van McDonald's Nederland. 'We hebben begin vorige week de actie van een van onze restaurants gezien', zegt zij. 'We hebben deze actie, die slechts enkele dagen bij ons restaurant in Bergen op Zoom heeft gelopen, direct stopgezet. Dat is sinds maandag 10 januari het geval. Bezoekers bij het restaurant kregen 50 procent korting. Er is niet gecontroleerd op vaccinatie. Alle gasten zijn welkom bij McDonald's.'

Ook BN DeStem, een regionaal nieuwsmedium uit Breda, schreef over het voorval het artikel 'McDonald's stopt na ophef met "vaccinatie-korting" in Bergen op Zoom, niet iedereen snapt grap'. Daarin lezen we: 'Er werd niet écht door medewerkers gecheckt of iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus. De korting kreeg je bij het inleveren van een bepaalde flyer. Die is gemaakt omdat er onlangs een vaccinatielocatie opende op een steenworp afstand van de McDonald's in Bergen op Zoom.'

Die vaccinatielocatie opende begin 2022 en blijkt de sporthal De Boulevard. Als we die locatie zoeken in Google Streetview blijkt dat de lokale McDonald's (geel kader) en het sportcentrum De Boulevard (rood kader) in hetzelfde gebouw huizen. De opening van het vaccinatiecentrum vormde dus de aanleiding voor de ludieke kortingsactie van de plaatselijke McDonald's.

We vonden nergens een bewijs dat McDonald's-medewerkers zouden gepeild hebben naar een vaccinatiebewijs om de korting te geven.

Conclusie Het bericht op sociale media dat je '50% korting krijgt op een burger na vaccin' is gebaseerd op de flyer van een actie van een McDonald's-filiaal in de Nederlandse stad Bergen op Zoom. Dat filiaal greep de opening van een aanpalend vaccinatiecentrum aan om korting aan te bieden 'na een prikkie'. Die korting gold voor alle klanten, niet alleen voor gevaccineerden. In de voorwaarden op de flyer staat ook nergens vermeld dat een vaccinatie daadwerkelijk nodig was om de korting te krijgen. Enig bewijs voor zo'n voorwaarde vonden we ook niet terug. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar. De communicatiedienst van McDonald's liet de actie stopzetten zodra hij ervan op de hoogte was gesteld, net vanwege de mogelijke verwarring.

