Een video uit een woonzorgcentrum in Berlijn bewijst niet dat er acht mensen stierven door vaccinatie. In dat woonzorgcentrum overleden zes mensen door een besmetting met covid-19. Die liepen ze op net voor of na een eerste dosis van het coronavaccin. Het vaccin kwam voor hen dus te laat.

Op 26 februari plaatst iemand een video op Facebook. De tekst bij de video: 'Klokkenluider onthult hoe demente bewoners van een bejaardentehuis tegen hun wil worden gevaccineerd. Van de 31 gevaccineerden, sterven er 8 binnen 2 weken. 11 anderen lijden aan ernstige bijwerkingen.' De video wordt 690 keer gedeeld en 36.300 mensen zien hem op hun tijdlijn passeren.

De video toont geanonimiseerde beelden die afkomstig zouden zijn van een 'klokkenluider'.

Daarna licht iemand in het Engels de beelden toe: 'Dit zijn beelden die we niet hadden verwacht te zien. We spraken met de klokkenluider van dat woonzorgcentrum. Hij vertelde dat de 31 mensen die gevaccineerd werden, aan dementie leden. Acht van hen stierven binnen de twee à drie weken. Elf anderen hebben ernstige bijwerkingen. Allemaal hadden ze negatief getest voor ze gevaccineerd werden. Ze waren allemaal in goede gezondheid, op hun dementie na. [...] Deze video is gruwelijk. [...] Mensen sterven door de vaccins. [...] Als dit waar is, en het representatief voor wat er in andere woonzorgcentra en in andere landen gebeurt, dan hebben we een heel ernstig probleem. [...] Dit lijkt op moord.'

Het beginbeeld van de video bevat enkele opschriften waarmee we de oorspronkelijke video kunnen achterhalen. Zo lezen we dat de video afkomstig is van 'Stiftung Corona Ausschluss' en 'OVALmedia'. Bovendien lezen we in de achtergrond dat het gaat over de 40e zitting met als titel 'The Great Recall - International'. Die video werd op 17 februari live uitgezonden, zo blijkt uit een tweet van Corona Ausschuss.

Met die informatie komen we uit bij een veel langere versie van deze video. Daarin komen dezelfde beelden voor. De video werd ondertussen van YouTube verwijderd maar op de alternatieve videosite BitChute vinden we hem wel nog terug.

In die video van meer dan 4 uur worden de beelden van de 'klokkenluider' ingeleid door Robert F. Kennedy, de neef van Amerikaanse ex-president John F. Kennedy. Volgens de Britse krant The Guardian en de Britse openbare omroep BBC is hij een prominent tegenstander van vaccinaties.

Volgens Kennedy komen de beelden uit Duitsland. Wanneer we googelen met de zoekwoorden dementie, klokkenluider, vaccin en Duitsland, komen we uit bij een artikel van Kennedy's organisatie Children's Health Defense.

Dat artikel stelt dat het over beelden uit een woonzorgcentrum in Berlijn gaat. Het artikel bevat een video van 40 minuten met onder andere dezelfde geanonimiseerde beelden en de getuigenis van de 'klokkenluider'.

Waar komen de beelden vandaan? En wat klopt hiervan?

De beelden blijken afkomstig uit het woonzorgcentrum Agaplesion Bethanien Diakonie in Berlijn. Dat werd bevestigd aan de Duitse journaliste Alice Echtermann, die de zaak onderzocht en erover schreef voor de Duitse factcheckorganisatie Correctiv.

'De beelden zijn gedraaid in het woonzorgcentrum Agaplesion Bethanien Diakonie, dat heeft een woordvoerder van het woonzorgcentrum mij bevestigd', laat Echtermann aan Knack weten . 'De woordvoerder legde uit dat het normale taferelen zijn in het woonzorgcentrum. Zo zien we één van de covid-patiënten die naar het ziekenhuis werd overgebracht.'

De vragen die Echtermann stelde en de antwoorden van de woordvoerder van het woonzorgcentrum zijn hier te downloaden. In het woonzorgcentrum overleden zes - geen acht - mensen. Dat werd ook aan Correctiv bevestigd door de dienst Gezondheid van de Berlijnse wijk Spandau.

Op 3 januari kregen 32 van de 35 bewoners met dementie de eerste dosis van het BioNTech-Pfizer-vaccin toegediend. Tussen 4 en 9 januari testten 13 van hen positief op het coronavirus en werden er symptomen vastgesteld. Zo kort na een vaccinatie is een besmetting met covid-19 oplopen niet ongewoon. Na vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer je lichaam antistoffen begint aan te maken. Zes van die bewoners stierven in januari, zeven genazen.

De dienst gezondheid van Berlijn-Spandau heeft de zes overlijdens onderzocht. Dokter Gudrun Widders bevestigde aan Correctiv dat er zes overlijdens werden gerapporteerd vanuit dat woonzorgcentrum. Het ging over oude vrouwen, de jongste was geboren in 1942 en de oudste in 1922. Allemaal testten ze enkele dagen na de eerste vaccinatiedosis positief op covid-19.

Het woonzorgcentrum had te kampen met een uitbraak van corona die op 23 december begon. De laatste gerapporteerde besmetting dateert van 17 januari. De vaccinatiecampagne kwam te laat en kon de uitbraak van de ziekte niet voorkomen. De zes personen overleden niet door vaccinatie, maar door covid-19, zo liet perswoordvoerder Andreas Wolff van Agaplesion Bethanien Diakonie weten.

De tweede dosis van het vaccin werd op 24 januari toegediend aan 24 personen. Twee bewoners kregen het vaccin niet wegens een slechte gezondheidstoestand.

Bijwerkingen?

Hadden elf bewoners ernstige bijwerkingen? Bewijs wordt hiervoor niet aangedragen in de video. Volgens de woordvoerder van Agaplesion Bethanien Diakonie waren er geen ernstige bijwerkingen bij de bewoners na vaccinatie. Het ging slechts om 'lichte symptomen zoals hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de plaats van de injectie'. Dit zijn normale bijwerkingen bij vaccinatie.

Tegen hun wil?

Het is niet zo dat de bewoners werden gedwongen om zich te laten vaccineren, zo stelt de woordvoerder van Agaplesion Bethanien Diakonie. De bewoners en hun familie gaven hiervoor hun toestemming. Alleen als die toestemming was gegeven, werd er gevaccineerd. In de video wordt geen bewijs aangedragen van het tegendeel.

In de video zien we wel een soldaat die aanwezig was bij de vaccinatie. Wijst dat niet op dwang? Nee, want de soldaat had geen direct contact met de bewoners en verzorgde de administratie, aldus de woordvoerder. De aanwezigheid van Duitse soldaten bij de mobiele vaccinatieteams in Berlijn is geen geheim, de Bundeswehr bericht hier zelf over. De soldaten hebben slechts een logistieke en administratieve functie bij de vaccinaties.

Klokkenluider?

Wie de 'klokkenluider' is, werd niet achterhaald. De video steunt op deze ene anonieme getuigenis en op clandestien gefilmde beelden die niets abnormaals laten zien (het behandelen van bewoners, de aanwezigheid van een militair in het vaccinatieteam). De video werd gemaakt door de Stiftung Corona Ausschluss, een organisatie van de advocaat Reiner Füllmich, die al meermaals foutieve informatie over corona verspreidde.

Conclusie In een woonzorgcentrum in Berlijn overleden zes bewoners met dementie kort nadat ze een vaccin hadden gekregen. Ze overleden echter niet door vaccinatie, maar door covid-19. Net na vaccinatie kan het lichaam nog geen antilichamen hebben aangemaakt, dus het vaccin kon hen nog niet beschermen. Het ging niet over acht, maar over zes overlijdens. De video bewijst niet dat de mensen werden gedwongen om zich te laten vaccineren, noch dat er zware bijwerkingen waren. We beoordelen deze video dan ook als onwaar.

