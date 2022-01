Online circuleert een screenshot van wat een loginpagina zou zijn voor Facebook. Om in te loggen zou je een vaccinatiepas nodig hebben. Dat klopt niet. Volgens een woordvoerder van Facebook gaat het om een vervalste foto.

Online circuleert een screenshot van wat een loginpagina van Facebook zou zijn (hier gearchiveerd). We zien het logo van het moederbedrijf van Facebook, Meta, en lezen: 'Bevestig uw identiteit. 'Om in te loggen op uw Facebook-account, moet u eerst uw identiteit bevestigen. Log in met uw vaccin-ID,' lezen we op de afbeelding.

© Facebook

De foto wordt ook gedeeld op Russische, Spaanse en Arabische profielen (hier, hier en hier gearchiveerd). De foto werd ook op een Belgisch Twitteraccount gepost (hier gearchiveerd). Er gaat ook een andere versie van de loginpagina de ronde. De vroegste versie van de foto die we terugvinden dateert van 29 oktober 2021 (hier gearchiveerd).

Zien we inderdaad een loginpagina voor Facebook?

We nemen zelf de proef op de som en willen via onze smartphone inloggen. We krijgen onderstaande loginpagina. Het Metalogo en de vraag om het vaccinatiepaspoort vallen nergens te bespeuren.

© Facebook Mobile

Ook Andy Stone, woordvoerder bij Meta, sprak zich uit over de afbeelding. Op een ondertussen verwijderde tweet die de afbeelding bevatte reageerde hij (hier gearchiveerd) dat de afbeelding 'fake' is.

© Twitter

De factcheckers van persagentschap Reuters namen contact op met Meta en werden als officiële reactie doorverwezen naar de tweet van Stone. We vonden geen verder bewijs dat het over een echt screenshot van een inlogpagina van Facebook zou gaan.

Conclusie Online circuleert een foto van het inlogscherm van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Daarop valt te lezen dat je je vaccinatiebewijs zou moeten scannen om te kunnen inloggen. Dat klopt niet. Er is geen indicatie dat het hier gaat om een foto van een echte loginpagina van Facebook. Bovendien wordt dit door een woordvoerder van het bedrijf ontkend. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 31 januari 2022. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be.

