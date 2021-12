Een foto die online circuleert, zou moeten bewijzen dat het Wereld Economisch Forum al in juli weet had van de omikronvariant. Dat klopt niet. Het artikel werd geüpdatet maar de datum van het artikel werd pas enkele dagen na de update aangepast.

Op 27 november post de Facebookpagina 'NOS Fake nieuws?' een screenshot van wat een artikel zou zijn op de website van het Wereld Economisch Forum. Het artikel is gedateerd op 12 juli 2021 en vermeldt B.1.1.519, de cijfercode voor omikron, de nieuwe coronavariant die in november in Zuid-Afrika werd ontdekt. Facebookgebruikers zien het als een bewijs dat de coronapandemie een vooraf uitgetekend plan volgt. 'Alles gepland', schrijft een Facebookgebruiker. De post wordt ruim 4000 keer gezien en 88 keer gedeeld.

Ook Engelstalige Twitteraars delen het artikel.

Als we surfen naar de link die vermeld staat op de afbeelding, komen we terecht op het artikel op de site van het WEF, getiteld '​​Explainer: This is how scientists detect new variants of COVID-19', waarin wordt uitgelegd hoe wetenschappers nieuwe coronavarianten ontdekken. We zien ook een disclaimer bovenaan het artikel, waarin wordt vermeld dat het artikel voor het eerst op 12 juli 2021 werd gepubliceerd en geactualiseerd werd op 26 november om informatie over de nieuwe variant, B.1.1.529, toe te voegen.

Het artikel staat gedateerd op 26 november 2021.

Om te controleren of de versie uit juli inderdaad melding maakte van omikron, surfen we naar Wayback Machine en Archive.today, twee websites waarop webpagina's kunnen bewaard worden. Als we de link ingeven op Wayback Machine, zien we dat de pagina tussen 12 juli en 3 december 44 keer bewaard werd.

Ook Archive beschikt over dertien bewaarde versies van de pagina. De eerste dateren van 12 en 14 juli.

Als we de versies van juli bekijken, zien we dat de pagina geen melding maakt van de nieuwe variant. In de eerstvolgende bewaarde versie van 26 november, werd onderstaande alinea ingevoegd. Op die dag maakte de Wereldgezondheidsorganisatie de ontdekking van de nieuwe omikronvariant door Zuid-Afrikaanse wetenschappers wereldkundig. De datum werd echter niet aangepast, waardoor de bewering dat het WEF al in juli weet had van de variant, online ging circuleren.

In de gearchiveerde versies van 27 november zien we dat op die dag de disclaimer werd toegevoegd. De datum van het artikel werd, afgaande op de archiefpagina's, uiteindelijk op 29 november aangepast.

Conclusie Online circuleert een screenshot dat zou moeten bewijzen dat het Wereld Economisch Forum reeds in juli melding maakte van de nieuwe omikronvariant. Dat klopt niet. Het artikel, dat gaat over de tracing van nieuwe varianten, werd op 12 juli 2021 gepubliceerd. Gearchiveerde versies tonen dat het artikel toen geen melding maakte van de nieuwe omikronvariant. Op 26 november werd het artikel aangepast. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

