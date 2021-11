Volgens de Nederlandse website Xandernieuws plant het World Economic Forum een Europese black-out van twee weken tussen oktober 2021 en maart 2022. Als bewijs citeert Xandernieuws het Oostenrijkse leger, dat de bevolking tips geeft om zich voor te bereiden op een langdurige stroompanne. Het Oostenrijkse leger heeft inderdaad zo'n bericht verspreid, maar heeft nooit gezegd dat een black-out gepland zou zijn.

Via de berichtendienst Whatsapp wordt een filmpje verspreid waarin wordt gewaarschuwd voor een wereldwijde stroompanne op 8 januari 2022.

© TikTok

Het filmpje komt van de socialemedia-app TikTok. Het bevat ook screenshots van een artikel over een '1 tot 2 weken durende totale black-out in Europa'.

© TikTok

De screenshots blijken afkomstig van een artikel op de Nederlandse website Xandernieuws. Datzelfde artikel, met als titel 'Leger Oostenrijk bereidt bevolking voor op 2 weken durende totale blackout in Europa', wordt ook gedeeld op Facebook, onder meer in de publieke Facebookgroep 'Stop het 2G beleid', die 1430 leden telt.

© Facebook

Het Facebookbericht heeft een beperkt bereik maar het artikel op de website van Xandernieuws is al door 31.000 mensen gezien. Volgens nepnieuwsexpert Peter Burger (Universiteit Leiden) is Xandernieuws een 'bekende complotsite'.

Wat staat er in het artikel?

Het artikel begint met deze paragraaf:

'Het door "onze" leiders geplande definitieve einde van onze ooit vrije, stabiele, vreedzame en welvarende samenleving is nu echt nabij - Flashback naar visioen Ken Peters die al in 1980 een 2 weken durende "black-out" voorzag die een wereldwijde VN-dictatuur zal inluiden.'

Daarna wordt geschreven dat het Oostenrijkse leger de bevolking waarschuwt dat ze zich moet voorbereiden op een één tot twee weken durende totale black-out in Europa. 'De door het World Economic Forum geplande én geoefende (false flag) cyberaanval, bedoeld om het laatste verzet in het Westen tegen de vorig jaar ingezette totalitaire staatsgreep tegen onze samenleving te breken en ons te onderwerpen aan een wurgende communistische klimaat-vaccinatiedictatuur, zou dus inderdaad wel eens in het door ons eerder genoemde tijdvak oktober 2021 - maart 2022 kunnen gaan plaatsvinden', besluit de website.

'Blackout! Maak plannen voor een 14-dagen durende kampeervakantie bij u thuis', kondigt het Bundesheer (het Oostenrijkse leger) aan, volgens Xandernieuws. Dat blijkt inderdaad de titel van een tekst van het Oostenrijkse leger, waarvan een foto is toegevoegd op de website van Xandernieuws.

© Bundesheer

De paragrafen die volgen zijn de vertaling van een stuk van die tekst:

'Bij een black-out vervult ons leger nog steeds zijn taken, en ondersteunt het bovendien de instanties op de best mogelijke wijze. Maar ook ieder individu zou optimaal voor dit geval voorbereid moeten zijn!

Een black-out is een langdurige Europabrede uitval van stroom, infrastructuur en diensten, waardoor plotsklaps niets meer functioneert! Voor heel veel mensen is het duidelijk dat ons leven enorm afhankelijk is van een intacte stroomvoorziening. Dat is in stedelijke gebieden zelfs nog sterker het geval dan op het platteland. Het Oostenrijkse leger raadt daarom iedereen aan voorzorgsmaatregelen te nemen om zich op adequate wijze voor te bereiden.'

Wat functioneert niet meer? Totdat in Oostenrijk overal een stroomvoorziening beschikbaar is zal er waarschijnlijk minstens een dag voorbijgaan. Voor heel Europa wordt met ongeveer één week gerekend. Alle met elkaar verbonden van stroom afhankelijke infrastructuur functioneert niet meer: telefoons, mobieltjes, internet, pinautomaten, betaalsystemen bij tankstations, verkeerslichten, spoorwegtunnels, openbaar vervoer, liften. Daardoor valt ook de levering van levensmiddelen, hygiëneartikelen en medicijnen uit.'

Slaapzakken

In het artikel wordt daarna een overzicht gegeven van wat nuttig kan zijn om in huis te hebben, van een radio met batterijen over kaarsen en lucifers tot gaskookstellen- en grillapparaten, brandpasta en slaapzakken. Bij het artikel staat ook een link naar de website van het Oostenrijkse leger. Ook daar vinden we aanbevelingen voor burgers over wat ze moeten doen wanneer zich een black-out zou voordoen.

Geen plan

In zijn communicatie heeft het Oostenrijkse leger dus inderdaad over een mogelijke black-out, maar nergens is sprake van een concreet plan voor zo'n black-out, noch van een datum, noch van een mogelijk verband met andere gebeurtenissen of organisaties zoals het World Economic Forum (WEF), dat jaarlijks een internationale bijeenkomst van politieke en economische topfiguren organiseert in het Zwitserse Davos.

Xandernieuws heeft zelf nogal wat informatie toegevoegd, zo blijkt. Volgens de site zou het WEF een cyberaanval of black-out voorbereiden, die de aanzet zou zijn voor permanente klimaatlockdowns en voor de invoering van een digitale IMF-wereldmunt, een 'alomvattende digitale ID/wallet/rijbewijs/healthpas' en een 'verplichte geïmplanteerde microchip'. Verder verwijst Xandernieuws naar 'de visioenen van Ken Peters', een Amerikaan die al in 1980 een twee weken durende 'blackout' zou hebben voorspeld, waarna 'een (VN-)wereldregering aan de macht zou komen om de chaos te herstellen'.

Voor al die uitspraken over een geplande black-out levert Xandernieuws geen enkel bewijs. Contactgegevens van de site of van de mensen die achter Xandernieuws zitten, vinden we nergens terug.

Volgens Xandernieuws zou de geplande black-out plaatsvinden tussen oktober 2021 en maart 2022, maar een concrete datum geeft de site niet. Het is niet duidelijk waar de datum 8 januari 2022 uit het TikTok-filmpje vandaan komt. We stelden de vraag aan de man die het filmpje postte, maar die stuurde als antwoord enkel een link naar het Xandernieuws-artikel door.

Conclusie Volgens de Nederlandse complotwebsite Xandernieuws plant het World Economic Forum een twee weken durende black-out in Europa in de periode oktober 2021 - maart 2022. Als bewijs daarvoor citeert Xandernieuws het Oostenrijkse leger, dat de bevolking tips geeft om voorbereid te zijn op een langdurige stroompanne. Het Oostenrijkse leger heeft inderdaad zo'n bericht verspreid, maar heeft nooit gezegd dat een black-out gepland zou zijn. Er is geen bewijs dat zo'n plan zou bestaan.

Bronnen TikTok (10 november, gearchiveerd) Facebook (25 oktober 2021, gearchiveerd) Xandernieuws (25 oktober 2021, gearchiveerd) Website Oostenrijks leger Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 17 november 2021. *Bijgewerkt op 18 november 2021 om 09:33 om typfout in inleiding te corrigeren. **Bijgewerkt op 18 november 2021 om 16:22 om titel 'Factcheck: geen bewijs dat een twee weken durende black-out is gepland' te veranderen naar 'Factcheck: nee, het Oostenrijkse leger waarschuwt niet voor een geplande black-out', omdat die beter aansluit bij de inhoud van de factcheck.

