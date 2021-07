Op sociale media blijft al sinds 2017 een bericht opduiken dat waarschuwt voor een "video op WhatsApp genaamd Martinelli". Als u die video opent, zou uw telefoon worden gehackt. Daar is niets van aan.

Op 2 mei 2020 post een Nederlandse man onderstaand bericht op zijn Facebookpagina. Het wordt 35.000 keer gedeeld en bereikt in totaal 2,5 miljoen Facebookgebruikers. Opvallend is dat het oude bericht de voorbije dagen weer vaker wordt gedeeld. In de laatste 24 uur kregen 20.300 mensen het te zien.

© Facebook

Waarom het bericht nu opnieuw de ronde doet, is onduidelijk. Het gaat om een oud broodjeaapverhaal. Volgens de Amerikaanse factcheckers van Snopes doet het Martinelli-gerucht al sinds midden 2017 de ronde, en werd het in juli van dat jaar al door de Spaanse politie ontkracht. In 2018 maakte ook het antivirusbedrijf Sophos duidelijk dat het om een hoax gaat.

Op 20 maart 2020 wijdde het IT-vakblad en Knack-zusterblad Data News een artikel aan de hoax, nadat de redactie vragen had gekregen van bezorgde lezers. 'Bezorgdheid is nergens voor nodig', schreef Data News toen. 'Er bestaat geen Martinelli-virus of -hack op WhatsApp. Gewoon het bericht verwijderen dus, niet doorsturen, en zeker niet op een link klikken mocht die aan het bericht vasthangen.' Het artikel dook de voorbije week opnieuw op in de statistieken van meest gelezen artikels op de Knack-site.

Conclusie Berichten op sociale media waarschuwen gebruikers van de berichtenservice WhatsApp voor een video met de naam Martinelli. Wie de video opent, zou zijn telefoon gehackt zien. Daar is niets van aan. Het blijkt te gaan om een hoax die al sinds 2017 circuleert en sindsdien vaker terugkeert, ook al is het bericht al meerdere keren ontkracht. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

Bronnen Facebook (2 mei 2020) Data News (20 maart 2020) Snopes (17 april 2018) Sophos (7 november 2018) Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 12 juli 2021.

