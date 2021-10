Volgens berichten die viraal gaan op sociale media verspreidt Het Laatste Nieuws foute informatie over het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Terwijl de krant schrijft dat het ziekenhuis 'bezwijkt onder druk', zou Jessa zelf het tegendeel communiceren. Het krantenartikel gaat echter louter over de moeilijke werksituatie op de spoedafdeling. De communicatie van het ziekenhuis gaat over het aantal coronapatiënten in de instelling.

Op 22 oktober post een Vlaamse vrouw onderstaand bericht op haar Facebookpagina.

Volgens haar bericht verspreiden 'de media' fake news over het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, met de bedoeling 'de angst hoog te houden'.

Onder haar bericht zien we links een screenshot van de titel van een artikel in Het Laatste Nieuws: 'Spoedafdeling Hasselt bezwijkt onder druk: "Die derde boosterprik moet er nù komen'''. Dat artikel, geschreven door Marco Mariotti, verscheen op 22 oktober op de website van Het Laatste Nieuws.

Rechts ervan zien we een screenshot van een bericht in het nieuwsoverzicht op de website van het Jessa Ziekenhuis, ook van 22 oktober. '5 bevestigde coronapatiënten in het Jessa Ziekenhuis', luidt de titel van het bericht. 'Momenteel vangen we 5 bevestigde coronapatiënten op in het Jessa Ziekenhuis. Geen van hen wordt verzorgd op de Intensieve Therapie Eenheid', staat daaronder.

De auteur van het Facebookbericht ziet een tegenstelling tussen de inhoud van beide screenshots, en concludeert daarom dat Het Laatste Nieuws fake news verspreidt.

Viraal

De screenshots gaan in een snel tempo viraal op Facebook. Er circuleren ook versies die behalve de titel ook de inleiding van het artikel in Het Laatste Nieuws tonen. Op 23 oktober post ook de Facebookpagina Gent Wake Up, die meer dan 7000 volgers telt, zo'n versie van het bericht, met als bijschrift 'Hoe de media u met leugens pogen bang te maken'.

Dezelfde teneur komt terug bij zowat alle berichten waarin de collage wordt gedeeld, ook op Twitter, waar onder meer Kamerlid Theo Francken (N-VA) het op 23 oktober deelt, met als bijschrift 'Hoe zaai je paniek?'

Wat schrijft Het Laatste Nieuws?

We bekijken eerst wat Het Laatste Nieuws precies schrijft in het artikel waarvan het screenshot is gemaakt. Het artikel blijkt over de moeilijke werksituatie op de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt te gaan, die stilaan onder de druk zou bezwijken. 'In vergelijking met 2019 is het aantal opnames gestegen met liefst 20 procent. Vooral personen met een alcoholprobleem én niet-gevaccineerden met ernstige coronaklachten. Volgens insiders heeft het personeel er al over nagedacht om het werk neer te leggen.'

Dat het artikel specifiek over de spoedafdeling van het ziekenhuis gaat - en dus niet over de corona-afdeling - en waarom de werkdruk daar zo hoog ligt, vermelden de mensen die de post delen niet, ook al staat die informatie in de inleiding van het artikel.

Door de informatie over het aantal coronapatiënten in hetzelfde ziekenhuis naast het krantenartikel te plaatsen, wordt de indruk gewekt dat de hoge werkdruk waarover het artikel bericht, wel 'een leugen' moet zijn. Maar het ene heeft dus niets met het andere te maken.

Het artikel in Het Laatste Nieuws gaat verder als volgt:

In het artikel wordt verder gepreciseerd dat twee elementen extra frustratie veroorzaken bij het personeel: dronkaards die 's nachts binnenkomen en overlast creëren, en meer en meer niet-gevaccineerde patiënten die met coronaklachten op de spoedafdeling binnenkomen.

Ziekenhuiswoordvoerder Lieve Ketelslegers bevestigt die klachten aan de telefoon. 'Onze mensen willen iedereen helpen, maar ze zijn op dit moment overbevraagd. Als daar dan nog patiënten bijkomen die zichzelf in de problemen hebben gebracht, bijvoorbeeld door te veel alcohol, of door zich niet te laten vaccineren, dan veroorzaakt dat frustratie bij het overbelaste zorgpersoneel. Want het zijn vaak ongevaccineerden die zich op de spoed aanbieden met covidklachten. In de meeste gevallen is een opname niet nodig. Tenzij het om zeer zware klachten gaat, is het beter dat die mensen een zelftest doen of een coronatest aanvragen en thuis uitzieken.'

Boosterprik

De 'derde boosterprik' waarvoor in de titel van het HLN-artikel wordt gepleit, slaat niet op een derde boosterprik voor de hele bevolking waarvoor de Vlaamse regering afgelopen weekend pleitte, maar wel op een boosterprik voor zorgpersoneel en artsen, om te voorkomen dat gevaccineerd zorgpersoneel uitvalt na een coronabesmetting, zoals nu al gebeurt.

Conclusie Volgens berichten die viraal gaan op sociale media verspreidt Het Laatste Nieuws foute informatie over het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. De krant zou schrijven dat het ziekenhuis 'bezwijkt onder druk', terwijl het ziekenhuis op dezelfde dag het tegendeel zou communiceren. In de socialemediaberichten wordt echter belangrijke informatie weggelaten: het krantenartikel gaat louter over de moeilijke werksituatie op de spoedafdeling, terwijl het Jessa Ziekenhuis in zijn nieuwsoverzicht alleen het aantal bevestigde coronapatiënten in de instelling vermeldt. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

