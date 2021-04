Volgens een afbeelding die op Facebook en Twitter rondgaat, zou ex-Pfizerwerknemer Mike Yeadon hebben gezegd dat wie een covid-vaccin heeft gehad, binnen de twee of drie jaar zal sterven. Er bestaat echter geen enkel bewijs dat Yeadon zoiets ooit heeft gezegd.

Op 20 april post een vrouw in de Belgische Facebookgroep 'Getuigenissen artsen, zorgkundigen, patiënten, burgers' van de Belgische actiegroep Artsen Voor Vrijheid een citaat dat wordt toegeschreven aan Mike Yeadon, 'gewezen chief scientist bij Pfizer'. Het farmabedrijf Pfizer produceert een van de coronavaccins die momenteel worden gebruikt.

Facebook © Facebook

'Het is te laat om de mensen te redden die al een covidvaccin hebben gehad', zou Yeadon hebben gezegd. 'Binnen twee weken sterft 0,8 procent en de rest van de gevaccineerden sterft binnen de twee jaar', zo gaat het citaat verder. 'De heel sterken zullen nog maximaal drie jaren leven en extra vaccins zullen afsterving (sic) drastisch versnellen.'

We vragen de vrouw die de afbeelding postte naar haar bron, maar krijgen geen antwoord.

Twitter © Twitter

De post heeft voorlopig een beperkt bereik, maar de groep waarin hij is gepost telt 7900 leden. Knack berichtte in januari al uitgebreid over Artsen Voor Vrijheid. De site is opgezet door tegenstanders van de coronamaatregelen. We geven de afbeelding in op Google Afbeeldingen en zien dat de prent sinds 18 april ook op Twitter circuleert. Opvallend is dat de afbeelding afkomstig zou zijn van 'Reuters Investigates', zoals bovenaan links in het beeld te zien is.

Onderaan de afbeelding lezen we: 'A Reuters special report: The Ex-Pfizer scientist who became an anti-vax hero'. We googelen de titel en komen onmiddellijk terecht op de site van het internationale persagentschap Reuters.

Reuters © Reuters

Bovenaan het artikel, dat op 18 maart gepubliceerd werd, zien we dezelfde afbeelding, maar zonder de Nederlandse tekst en het bijschrift 'Mike Yeadon Ex Chief scientist Pfizer'. Wellicht werd de Nederlandse tekst bovenop de originele afbeelding van Reuters geplakt. Deze lijkt in elk geval niet van Reuters afkomstig. Het citaat zelf vinden we niet in het artikel terug.

Origine Quote

We weten daarmee zo goed als zeker waar de afbeelding vandaan komt, maar voor het citaat hebben we nog geen aanknopingspunten gevonden. We googelen 'Mike Yeadon 0,8 percent deaths vaccine'. De Engelse zoektermen leveren geen resultaat op. Ook andere varianten op de quote leveren geen resultaten op. We googelen opnieuw, ditmaal in het Nederlands. Voor het citaat zelf krijgen we opnieuw geen resultaat. We zien wel dat onze Nederlandse collega's van dpa factchecking een factcheck hebben gemaakt over dezelfde quote, die weliswaar gebaseerd is op een andere post. Die werd op 18 april gepubliceerd.

Google © Google

De post die dpa checkte verwijst naar een interview dat Yeadon op 7 april aan de website Life Site News heeft gegeven. De website omschrijft zichzelf als de '1# pro-life news website' en als een 'non-profit Internet service' die verslag uitbrengt over cultuur, leven en familie. Life Site News beklemtoont ook zijn katholieke wortels. Verder onderzoek naar de site leert ons dat het bijhorende YouTube-kanaal in februari werd afgesloten. In een interview met het online magazine Vice verklaarde een woordvoerder van de videowebsite dat de site was gebannen vanwege het verspreiden van desinformatie over de coronapandemie.

In het interview met Life Site News doet Yeadon enkele opmerkelijke uitspraken. Zo spreekt hij zich uit tegen vaccinatiepaspoorten, die volgens hem tot 'massa-ontvolking' zouden kunnen leiden en beweert hij dat de coronapandemie één grote samenzwering is van overheden, Big Tech en Big Pharma. Maar het exacte citaat van de afbeelding vinden we ook in dit interview niet terug.

De post die de factcheckers van dpa controleerden, verscheen op een Nederlandse Facebookpagina. Het account dat wij onderzoeken vindt Nederlandse Facebookpagina's, zoals 'Christus voor Nederland' en 'Stem Nederland terug' leuk. Alle aanwijzingen leiden dus naar Nederland. We googelen Mike Yeadon in combinatie met Viruswaarheid, een Nederlandse actiegroep die het Nederlandse regeringsbeleid tegen de coronapandemie fel bekritiseert.

Google © Google

Uit onze zoekopdracht blijkt dat leden van de actiegroep op 5 april een live-interview met Yeadon organiseerden. Alleen al op Twitter is het interview goed voor 13.400 kijkers. Maar ook in het vijftig minuten durende gesprek valt bovenstaande uitspraak niet te horen.

We contacteren Yeadon via LinkedIn met de vraag om meer uitleg over de quote, maar krijgen geen antwoord.

We vinden geen bewijs dat Yeadon ooit de uitspraak deed. Ook de quote zelf vinden we niet terug. We kunnen dus concluderen, net als dpa, dat het hier hoogstwaarschijnlijk gaat om een uitgevonden citaat.

Antivaxerslieveling

Wie is deze Yeadon? Uit zijn LinkedIn-profiel blijkt dat de Brit zestien jaar lang, van 1995 tot 2011, bij Pfizer heeft gewerkt. In tegenstelling tot wat op de afbeelding staat, was Yeadon geen hoofdwetenschapper bij het bedrijf. Hij was wel het hoofd van de onderzoeksafdeling allergie en ademhaling. Met de ontwikkeling van vaccins lijkt hij niets te maken hebben gehad. Toen Pfizer z'n allergieafdeling sloot, begon Yeadon zijn eigen farmabedrijf, Ziarco. Het Zwitserse Novartis kocht Ziarco in 2016 op.

LinkedIn © LinkedIn

Yeadon is een vaste gast in factchecks. Als we 'Mike Yeadon Pfizer factcheck' googelen, krijgen we factchecks te zien van onder meer Politifact, Poynter en AP. Sommige factchecks gaan over uitspraken die Yeadon deed, andere over valse quotes die aan hem worden toegeschreven.

De oud-wetenschapper heeft zijn reputatie grotendeels aan zichzelf te danken. In het artikel van Reuters wordt dieper ingegaan op het traject dat Yeadon aflegde. Vanaf april vorig jaar begon hij via zijn ondertussen afgesloten Twitterprofiel meer en meer kritiek op de aanpak van de pandemie te uiten.

De oud-wetenschapper schreef in september en oktober vorig jaar twee opiniestukken voor de site lockdownsceptics, een site die het lockdownbeleid van de Britse regering bekritiseert. Daarin sloot hij een tweede golf uit én verklaarde hij dat de pandemie in het Verenigd Koninkrijk voorbij was. Enkele weken na zijn laatste stuk bereikte de Britse tweede golf z'n hoogtepunt.

In december vorig jaar breidde hij zijn kritiek uit naar de vaccins toen hij samen met de Duitse dokter en politicus Wolfgang Wodarg een open brief aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) richtte. Daarin deden ze een oproep om met vaccintesten te stoppen. Op basis van de brief begon het gerucht te circuleren dat een coronavaccinatie vrouwen onvruchtbaar zou maken. Die incorrecte veronderstelling werd eind 2020 door Knack gefactcheckt. Ook op de site en Facebookpagina van Artsen Voor Vrijheid werden eerder al artikels over Yeadon gedeeld.

© Artsen Voor Vrijheid

Conclusie We vinden geen bewijs dat oud-Pfizermedewerker Mike Yeadon ooit de uitspraken heeft gedaan die op een veel gedeelde afbeelding worden geciteerd en die de coronavaccins als dodelijk bestempelen. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.

