Onder automobilisten op sociale media ontstond verontwaardiging over 'nepwerken' die tot files zouden leiden in het Brusselse Ter Kamerenbos. Het blijkt te gaan over werken die wel degelijk zullen plaatsvinden, maar enige vertraging opliepen door een fietsevenement.

In de Facebookgroep 'De automobilist is het beu!' (42.000 leden) plaatst iemand op 24 augustus het volgende bericht in het Frans: 'De zuidelijke lus van het Ter Kamerenbos is afgesloten sinds een week. Zie hier de omvang van de werkzaamheden (verwijzend naar foto bij het bericht, nvdr.). Honderden Belgische pendelaars staan in de file voor drie blokken op de weg, bedoeld als nepwerken. Het wordt steeds bedroevender.'

Bij het bericht staat een foto van een verkeerssituatie. Daarop zijn met een pijl de drie bokken aangeduid. Het bericht wordt 68 keer gedeeld en werd zo gezien door 25.000 mensen.

© Facebook

De reacties onder het bericht spreken over een 'crapuleuze' situatie en sommigen eisen het ontslag van Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt (Groen).

© Facebook

We bekijken eerst de foto. Toont deze inderdaad een verkeerssituatie in het Brusselse Ter Kamerenbos? Via Google Streetview zoeken we naar dezelfde visuele elementen als op de foto. Zo komen we uit bij de Braziliëlaan in het Ter Kamerenbos. Op de foto op Facebook (boven) en op die plek in Google Streetview (onder) zien we dezelfde elementen: een verkeerseiland (gele kaders), een wegmarkering (rode kaders) en een verkeersbord (groene kaders).

© Google Maps

Nu we de exacte locatie kennen waar de foto is genomen, kunnen we informatie inwinnen bij de bevoegde instantie. Het Ter Kamerenbos ligt op het grondgebied van de stad Brussel, dus nemen we contact op met de schepen van Openbare Werken van de stad Brussel Bart Dhondt (Groen).

Gaat het over 'nepwerken'? 'Nee,' zegt zijn woordvoerder Els Wauters, 'dat stuk Braziliëlaan is afgesloten voor dringende werken op vraag van de stad Brussel en de MIVB (de openbare vervoersmaatschappij van Brussel, nvdr.). MIVB-woordvoerder An Van hamme bevestigt: 'Het Ter Kamerenbos is tijdens een deel van de zomer afgesloten voor het verkeer. Ook gedurende de weekends is het Ter Kamerenbos dicht voor auto's, maar onze bus 41 kan wel nog door. Daartoe stonden er tijdelijke slagbomen, die evenwel geregeld werden gevandaliseerd.' Wauters: 'Tegen die klassieke slagbomen reden auto's, of ze manoeuvreerden errond.' Die slagbomen zijn ook zichtbaar op Google Maps van maart 2021 (gele kaders).

© Google Maps

MIVB-woordvoerder Van hamme: 'Die slagbomen zijn weggehaald en worden vervangen door automatische exemplaren die werken met nummerplaatherkenning, zodat onze bussen door kunnen. Daarvoor moeten we niet alleen palen plaatsen maar ook elektrische kabels en IT-bekabeling aansluiten. De werken om dat nieuwe systeem te installeren zijn begonnen op maandag 30 augustus en duren naar verwacht tot 24 september.'

Als de werken pas op maandag 30 augustus begonnen, waarom was dat stuk Braziliëlaan dan toch al afgesloten voor het verkeer in de week van 23 augustus?

'Aanvankelijk zouden de werken op 23 augustus beginnen - de vroegst mogelijke datum tijdens de zomer op basis van de levering van het materiaal', laat Wauters weten. 'Maar de werken zijn op vraag van de stad uitgesteld tot na de doortocht van de BXL Tour op zondag 29 augustus.' Voor die recreatieve wielerwedstrijd was een deel van het Brusselse wegennet die dag van 7 tot 13u afgesloten. 'Voor dat grote evenement moesten de werken even wachten', zegt Wauters. Die info wordt ons bevestigd door de Brusselse politie, en we zien dat de route van de wielerwedstrijd inderdaad langs de Braziliëlaan loopt.

© Google Maps / BXL Tour

Dan blijft de vraag wat de drie witte blokken daar liggen te doen, die voor de auteur van het Facebookbericht 'de omvang van de werken' illustreren?

© Facebook

Van hamme: 'De witte blokken die je op de foto ziet, zijn sokkels voor de signalisatie.' Wauters vult aan: 'Zoals bij elke werf in de stad op eender welk moment, wordt ook hier een omleiding voorzien voor de auto's.'

Conclusie Een Facebookgebruiker ergert zich aan 'nepwerken' aan de Braziliëlaan in het Ter Kamerenbos in Brussel. Die kwalificatie klopt niet helemaal: de werken om op die plaats enkele slagbomen te vervangen, werden wel een week uitgesteld omdat er op zondag 29 augustus een wielerwedstrijd zou passeren. De werken zijn bedoeld om slagbomen te vervangen door een automatisch systeem dat de bus laat doorrijden wanneer toegang tot het park voor auto's verboden is. We beoordelen het bericht dat het om 'nepwerken' zou gaan als eerder onwaar.

