19.900 mensen bekeken op Facebook een video die zou bewijzen dat vaccins tegen covid-19 een genocide veroorzaken. Het blijkt te gaan om een opsomming van leugens en halve waarheden.

Op 6 februari plaatst een Vlaamse vrouw een video op Facebook. Een oude Britse man kijkt in de camera: 'Ze liegen, liegen en liegen. Dit is genocide. Wanneer gaat de wereld wakker worden?' Het is het begin van een betoog dat moet bewijzen dat de vaccinatiecampagne tegen covid-19 veel doden veroorzaakt. De video wordt meer dan 1000 keer gedeeld en 19.900 keer bekeken.

© Facebook

Na zijn intro spreekt de man over een 'schrikbarende lawine aan bewijs dat aantoont dat deze verdomde vaccins mensen vermoorden en verminken'. Na een lange opsomming eindigt hij in tranen.

© Facebook

© Facebook

De video is Nederlands ondertiteld en blijkt een ingekorte versie van een video op de website waarheid.tv. De video is afkomstig van een zekere Vernon Coleman wiens bijdragen, volgens de site, 'scherp en feitelijk' zouden zijn.

© Waarheid.tv

In de Facebookvideo verwijst Coleman naar zijn eigen website waar hij details geeft over de sterfgevallen die hij in zijn video aanhaalt. Zo kunnen we dus kijken welke bronnen hij gebruikt voor zijn 'lawine aan bewijs'.

© Facebook

In twee minuten haalt Vernon 21 'feiten' aan over de schadelijke gevolgen van de coronavaccins. We nemen enkele van zijn meest frappante claims onder de loep. Telkens tonen we het screenshot met zijn stelling, verwijzen naar zijn eigen bron en bekijken dan andere bronnen over dezelfde case.

1) Geen bewijs dat Californiër overleed door vaccinatie

© Facebook

Vernon verwijst op zijn site naar een artikel van de Britse krant Daily Mail om te stellen dat een 'Californische man enkele uren na het vaccin is overleden'. Het artikel stelt dat de doodsoorzaak wordt onderzocht.

Volgens News Wise was de man enkele weken daarvoor gediagnosticeerd met covid-19. Er is geen bewijs dat zijn dood zou veroorzaakt zijn door het vaccin, concludeert de factcheckwebsite Snopes. Heel uitzonderlijk kunnen er levensbedreigende allergische reacties optreden na vaccinatie. In de Verenigde Staten zijn 21 gevallen van anafylaxie geregistreerd na het toedienen van de eerste 1,8 miljoen dosissen van het Pfizer-BioNTech-vaccin. Geen enkele van die zeldzame allergische reacties bleek dodelijk.

Al meer dan 14 miljoen Amerikanen ontvingen een coronavaccin. Dat er soms iemand sterft nadat hij of zij een vaccin kreeg, is statistisch zeer normaal. Er sterven elke dag mensen. Dat iemand sterft nadat hij of zij een vaccin kreeg, bewijst daarom nog niet dat het vaccin de oorzaak van het overlijden is. In dit geval is daarvoor geen bewijs gevonden.

2) Onduidelijk of zeldzame auto-immuunziekte gelinkt is aan vaccin

© Facebook

Vernon verwijst naar een artikel van USA Today over een dokter die overleed in Florida enkele weken nadat hij het vaccin kreeg. Ook The New York Times schreef over deze case. De 56-jarige dokter Gregory Michael overleed aan een zeldzame bloedziekte.

Vernon verwijst naar een uitspraak van Jerry L. Spivak, een specialist auto-immuunziekten van de Johns Hopkins University. Gebaseerd op de getuigenis van de weduwe van de overleden dokter stelt die in The New York Times: 'Ik denk dat er een medische zekerheid is dat er een link is met het vaccin. Maar dit is uiterst zeldzaam.'

De mogelijke link met het vaccin is uiterst zeldzaam. Bij Vernon wordt die quote van Spivak dat het vaccin 'de doodsoorzaak' is, maar dat is dus een incorrecte weergave van Spivaks woorden. Snopes stelt dat het onbewezen is dat Michaels dood werd veroorzaakt door het vaccin. Bovendien is het veiliger om gevaccineerd te worden dan om covid-19 op te lopen. Covid-19 kan namelijk zelf die zeldzame ziekte uitlokken.

3) Twee Indiase sterfgevallen niet gelinkt aan vaccins

© Facebook

Vernon verwijst naar een artikel van Info Wars, een site die volgens Business Insider complottheorieën verspreidt, om te concluderen dat twee Indiërs overleden aan het vaccin.

We vonden de specifieke gevallen waarnaar het artikel verwijst. Volgens de Inidiase krant The Hindu overleed de 52-jarige Mahipal Singh aan een hartziekte die niets te maken heeft met het vaccin dat hij een dag eerder kreeg, zo bleek uit een autopsie.

De andere overleden Indiër, de 43-jarige Nagaraju, kreeg een hartstilstand een paar dagen nadat hij een vaccin kreeg. 'Mogelijk kreeg hij een paniekaanval en had hij een geschiedenis van hartaandoeningen', liet een offical weten aan The New Indian Express. Wederom geen bewezen link met vaccinatie.

In India werden al meer dan 8,2 miljoen covidvaccins toegediend. Dat er mensen overlijden door diverse oorzaken nadat ze een vaccin hebben gekregen, bewijst geen oorzakelijk verband tussen het overlijden en de vaccinatie.

4) Niet bewezen dat Noorse ouderen stierven door vaccinatie

© Facebook

'33 ouderen gestorven na eerste dosis' verwijst naar berichten uit Noorwegen, leren we uit Vernons site.

Het Noorse Geneesmiddelenagentschap kwam op 15 januari naar buiten met het cijfer dat 23 ouderen waren overleden na een covid-vaccinatie. Tegen 18 januari ging het om 33 overlijdens van 48.000 gevaccineerden. Momenteel gaat het om 88 overleden oude Noren met 179.000 mensen die een eerste dosis van het vaccin kregen.

Het is niet zo dat zij enkele uren na vaccinatie overleden, het gaat over een periode tot twee weken later. De sterfgevallen zijn telkens grondig onderzocht. Totnogtoe kon geen van de overlijdens gelinkt worden aan de vaccins, maar wel aan andere gezondheidsproblemen. In het rapport van het Noorse Geneesmiddelenagentschap van 9 februari wordt dat duidelijk uitgelegd.

© Statens legemiddelverk

In de groep mensen van 85 jaar of ouder sterven er in deze periode van het jaar gemiddeld 50 mensen per dag in Noorwegen. Onder de ouderen die een vaccin krijgen, zijn ook mensen die zeer fragiel zijn of terminaal ziek. Het was dus verwacht dat er mensen zouden sterven na vaccinatie. 'De rapporten van veel van deze doden tonen geen link met de vaccinatie.'

5) Publieke database toont geen causaliteit aan

Vernon verwijst naar de The Epoch Times, een site die volgens The New York Times desinformatie verspreidt, om te stellen dat '55 Amerikanen zijn overleden na mRNA-injectie (de manier waarop sommige coronavaccins werken, nvdr.)''.

Dat cijfer is afkomstig van het Vaccine Adverse Reporting System (VAERS), een monitoringsysteem in de Verenigde Staten over de bijwerkingen van vaccinaties. Gewone burgers en zorgverleners kunnen er rapporten opladen. Volgens het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dat de database beheert, bevat VAERS daardoor 'vaak onvoldoende details en fouten'.

Screenshots uit de database doen de ronde op sociale media. Uit VAERS kun je echter, volgens CDC, niet afleiden of bijwerkingen effectief door vaccins worden veroorzaakt. Laat staan dat je er overlijdens aan kunt linken.

Aan persbureau AP liet professor infectieziekten James Campbell (Universiteit Maryland) weten dat 'er goed bewijs is dat het vaccin je beschermt tegen overlijden aan covid-19 en tot op heden is er absoluut geen bewijs dat het vaccin zelf sterftecijfers doet stijgen'.

6) Ook geen causaliteit voor de 181 overlijdens afkomstig uit VAERS

© Facebook

Vernons bron voor de 181 overlijdens in de Verenigde Staten vinden we niet terug op zijn site, maar wellicht gaat het om een persbericht van antivaccinatiebeweging Children's Health Defense. Wederom gaat het om data die deels afkomstig zijn uit VAERS waar 'iedereen bijdragen kan plaatsen'. CDC meldt dat je VAERS-rapporten 'niet kunt gebruiken om te bepalen of een vaccin de oorzaak is van een bijwerking of een ziekte'.

In een presentatie voor de CDC, die we in een artikel van Deutsche Welle vonden, over de mogelijke bijwerkingen van de vaccins in de Verenigde Staten, stellen de auteurs nogmaals expliciet dat het VAERS niet geschikt is om causaliteit te bepalen, maar slechts bedoeld is om hypotheses, die nadien verder onderzocht kunnen worden, over bijwerkingen op te sporen.

© CDC

Wie is de man in de zetel?

De video van Vernon Coleman bevat dus heel wat ongefundeerde stellingen over overlijdens gelinkt aan covid-vaccins. Hij sluit zijn video af met de zin 'bedankt om te kijken naar een oude man in een zetel'. Maar wie is die man? In 2011 schreef de Britse krant The Independent al een portretverhaal over hem. Hij was ooit huisarts, maar kreeg een boete omdat hij weigerde diagnoses te schrijven op ziektebriefjes.

Volgens het Facebookbericht is hij 'bestsellerauteur', maar het blijkt te gaan om boeken die hij zelf uitgeeft. Hij is ook gewezen columnist en was aanwezig op een betoging tegen vaccinaties in Londen vorige zomer.

Volgens de Thaise krant Bangkok Post herhaalt hij complottheorieën die elders op het internet circuleren, maar doet hij dat 'op een rustige manier met voorbereide notities'.

Conclusie De video levert geen bewijs dat de vaccinatiecampagne tegen covid-19 een genocide is. De video gebruikt halve waarheden en trekt daaruit foutief de conclusie dat vaccins tot doden leiden. We beoordelen de video dan ook als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 6 februari plaatst een Vlaamse vrouw een video op Facebook. Een oude Britse man kijkt in de camera: 'Ze liegen, liegen en liegen. Dit is genocide. Wanneer gaat de wereld wakker worden?' Het is het begin van een betoog dat moet bewijzen dat de vaccinatiecampagne tegen covid-19 veel doden veroorzaakt. De video wordt meer dan 1000 keer gedeeld en 19.900 keer bekeken.Na zijn intro spreekt de man over een 'schrikbarende lawine aan bewijs dat aantoont dat deze verdomde vaccins mensen vermoorden en verminken'. Na een lange opsomming eindigt hij in tranen. De video is Nederlands ondertiteld en blijkt een ingekorte versie van een video op de website waarheid.tv. De video is afkomstig van een zekere Vernon Coleman wiens bijdragen, volgens de site, 'scherp en feitelijk' zouden zijn.In de Facebookvideo verwijst Coleman naar zijn eigen website waar hij details geeft over de sterfgevallen die hij in zijn video aanhaalt. Zo kunnen we dus kijken welke bronnen hij gebruikt voor zijn 'lawine aan bewijs'.In twee minuten haalt Vernon 21 'feiten' aan over de schadelijke gevolgen van de coronavaccins. We nemen enkele van zijn meest frappante claims onder de loep. Telkens tonen we het screenshot met zijn stelling, verwijzen naar zijn eigen bron en bekijken dan andere bronnen over dezelfde case.Vernon verwijst op zijn site naar een artikel van de Britse krant Daily Mail om te stellen dat een 'Californische man enkele uren na het vaccin is overleden'. Het artikel stelt dat de doodsoorzaak wordt onderzocht.Volgens News Wise was de man enkele weken daarvoor gediagnosticeerd met covid-19. Er is geen bewijs dat zijn dood zou veroorzaakt zijn door het vaccin, concludeert de factcheckwebsite Snopes. Heel uitzonderlijk kunnen er levensbedreigende allergische reacties optreden na vaccinatie. In de Verenigde Staten zijn 21 gevallen van anafylaxie geregistreerd na het toedienen van de eerste 1,8 miljoen dosissen van het Pfizer-BioNTech-vaccin. Geen enkele van die zeldzame allergische reacties bleek dodelijk. Al meer dan 14 miljoen Amerikanen ontvingen een coronavaccin. Dat er soms iemand sterft nadat hij of zij een vaccin kreeg, is statistisch zeer normaal. Er sterven elke dag mensen. Dat iemand sterft nadat hij of zij een vaccin kreeg, bewijst daarom nog niet dat het vaccin de oorzaak van het overlijden is. In dit geval is daarvoor geen bewijs gevonden. Vernon verwijst naar een artikel van USA Today over een dokter die overleed in Florida enkele weken nadat hij het vaccin kreeg. Ook The New York Times schreef over deze case. De 56-jarige dokter Gregory Michael overleed aan een zeldzame bloedziekte.Vernon verwijst naar een uitspraak van Jerry L. Spivak, een specialist auto-immuunziekten van de Johns Hopkins University. Gebaseerd op de getuigenis van de weduwe van de overleden dokter stelt die in The New York Times: 'Ik denk dat er een medische zekerheid is dat er een link is met het vaccin. Maar dit is uiterst zeldzaam.'De mogelijke link met het vaccin is uiterst zeldzaam. Bij Vernon wordt die quote van Spivak dat het vaccin 'de doodsoorzaak' is, maar dat is dus een incorrecte weergave van Spivaks woorden. Snopes stelt dat het onbewezen is dat Michaels dood werd veroorzaakt door het vaccin. Bovendien is het veiliger om gevaccineerd te worden dan om covid-19 op te lopen. Covid-19 kan namelijk zelf die zeldzame ziekte uitlokken.Vernon verwijst naar een artikel van Info Wars, een site die volgens Business Insider complottheorieën verspreidt, om te concluderen dat twee Indiërs overleden aan het vaccin. We vonden de specifieke gevallen waarnaar het artikel verwijst. Volgens de Inidiase krant The Hindu overleed de 52-jarige Mahipal Singh aan een hartziekte die niets te maken heeft met het vaccin dat hij een dag eerder kreeg, zo bleek uit een autopsie. De andere overleden Indiër, de 43-jarige Nagaraju, kreeg een hartstilstand een paar dagen nadat hij een vaccin kreeg. 'Mogelijk kreeg hij een paniekaanval en had hij een geschiedenis van hartaandoeningen', liet een offical weten aan The New Indian Express. Wederom geen bewezen link met vaccinatie. In India werden al meer dan 8,2 miljoen covidvaccins toegediend. Dat er mensen overlijden door diverse oorzaken nadat ze een vaccin hebben gekregen, bewijst geen oorzakelijk verband tussen het overlijden en de vaccinatie.'33 ouderen gestorven na eerste dosis' verwijst naar berichten uit Noorwegen, leren we uit Vernons site. Het Noorse Geneesmiddelenagentschap kwam op 15 januari naar buiten met het cijfer dat 23 ouderen waren overleden na een covid-vaccinatie. Tegen 18 januari ging het om 33 overlijdens van 48.000 gevaccineerden. Momenteel gaat het om 88 overleden oude Noren met 179.000 mensen die een eerste dosis van het vaccin kregen.Het is niet zo dat zij enkele uren na vaccinatie overleden, het gaat over een periode tot twee weken later. De sterfgevallen zijn telkens grondig onderzocht. Totnogtoe kon geen van de overlijdens gelinkt worden aan de vaccins, maar wel aan andere gezondheidsproblemen. In het rapport van het Noorse Geneesmiddelenagentschap van 9 februari wordt dat duidelijk uitgelegd.In de groep mensen van 85 jaar of ouder sterven er in deze periode van het jaar gemiddeld 50 mensen per dag in Noorwegen. Onder de ouderen die een vaccin krijgen, zijn ook mensen die zeer fragiel zijn of terminaal ziek. Het was dus verwacht dat er mensen zouden sterven na vaccinatie. 'De rapporten van veel van deze doden tonen geen link met de vaccinatie.'Vernon verwijst naar de The Epoch Times, een site die volgens The New York Times desinformatie verspreidt, om te stellen dat '55 Amerikanen zijn overleden na mRNA-injectie (de manier waarop sommige coronavaccins werken, nvdr.)''. Dat cijfer is afkomstig van het Vaccine Adverse Reporting System (VAERS), een monitoringsysteem in de Verenigde Staten over de bijwerkingen van vaccinaties. Gewone burgers en zorgverleners kunnen er rapporten opladen. Volgens het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dat de database beheert, bevat VAERS daardoor 'vaak onvoldoende details en fouten'. Screenshots uit de database doen de ronde op sociale media. Uit VAERS kun je echter, volgens CDC, niet afleiden of bijwerkingen effectief door vaccins worden veroorzaakt. Laat staan dat je er overlijdens aan kunt linken. Aan persbureau AP liet professor infectieziekten James Campbell (Universiteit Maryland) weten dat 'er goed bewijs is dat het vaccin je beschermt tegen overlijden aan covid-19 en tot op heden is er absoluut geen bewijs dat het vaccin zelf sterftecijfers doet stijgen'.Vernons bron voor de 181 overlijdens in de Verenigde Staten vinden we niet terug op zijn site, maar wellicht gaat het om een persbericht van antivaccinatiebeweging Children's Health Defense. Wederom gaat het om data die deels afkomstig zijn uit VAERS waar 'iedereen bijdragen kan plaatsen'. CDC meldt dat je VAERS-rapporten 'niet kunt gebruiken om te bepalen of een vaccin de oorzaak is van een bijwerking of een ziekte'. In een presentatie voor de CDC, die we in een artikel van Deutsche Welle vonden, over de mogelijke bijwerkingen van de vaccins in de Verenigde Staten, stellen de auteurs nogmaals expliciet dat het VAERS niet geschikt is om causaliteit te bepalen, maar slechts bedoeld is om hypotheses, die nadien verder onderzocht kunnen worden, over bijwerkingen op te sporen.De video van Vernon Coleman bevat dus heel wat ongefundeerde stellingen over overlijdens gelinkt aan covid-vaccins. Hij sluit zijn video af met de zin 'bedankt om te kijken naar een oude man in een zetel'. Maar wie is die man? In 2011 schreef de Britse krant The Independent al een portretverhaal over hem. Hij was ooit huisarts, maar kreeg een boete omdat hij weigerde diagnoses te schrijven op ziektebriefjes.Volgens het Facebookbericht is hij 'bestsellerauteur', maar het blijkt te gaan om boeken die hij zelf uitgeeft. Hij is ook gewezen columnist en was aanwezig op een betoging tegen vaccinaties in Londen vorige zomer. Volgens de Thaise krant Bangkok Post herhaalt hij complottheorieën die elders op het internet circuleren, maar doet hij dat 'op een rustige manier met voorbereide notities'.