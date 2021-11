Op 31 oktober post een man een video op YouTube van een meisje dat bijwerkingen van het Pfizervaccin zou vertonen. Wat we zien heeft daarmee evenwel niets te maken. Het Israëlische meisje kreeg een psychogene niet-epileptische aanval. Dat verklaarde ze nadien in een publieke Facebookpost en in een tv-interview.

Op 31 oktober post een man een filmpje van een stuiptrekkend meisje op een draagberrie in de Facebookgroep 'Nee tegen het vaccin'. 'Meisje van 13 jaar oud, na derde prik', schrijft de man erbij. In de video, die op YouTube werd gepost, zien we hoe een meisje temidden van een drukke straat door medisch personeel wordt weggedragen. Het hele voorval wordt gefilmd door een man die in het Hebreeuws en Engels roept. We horen hem verschillende keren de naam 'Pfizer' roepen. Op 1:26 roept hij 'Stop met het veranderen van je DNA! Je zal de hemel niet bereiken! En je zal eindigen zoals haar! Dood!' De video wordt 1000 keer gezien en 19 keer gedeeld. De groep zelf telt 9.600 leden.

De video werd verborgen gepost op een Pools YouTube-account. Dat betekent dat enkel mensen die de link toegestuurd krijgen de video kunnen bekijken, en dat je hem niet via een reguliere zoekopdracht op YouTube kunt vinden. Op YouTube werd de clip ruim 8.800 keer bekeken. 'Israël - een 13-jarig meisje sterft na drie dosissen Pfizer' lezen we in de titel.

Zien we op de video inderdaad een Israëlisch meisje dat onwel werd na haar derde Pfizerprik?

Eerst gaan we na of de video effectief in Israël werd opgenomen. Dat doen we door 'Mister Electric', de naam van een winkel die we op de achtergrond zien, op Google Maps in te geven.

We komen terecht in Jaffa street, een straat in de stad Jeruzalem. We zien dezelfde tramsporen en tramhalte die in de video voorkomen.

Om te weten te komen of we effectief een meisje zien dat bezwijkt aan bijwerkingen van het Pfizervaccin voegen we de video in op de videoanalysewebsite InVid. We maken enkele screenshots en voeren via Google Afbeeldingen en Yandex een omgekeerde zoekopdracht uit. De vroegste versie vinden we op een Italiaans twitteraccount terug, waar de video op 27 oktober werd gepost. We vinden de video ook op twee Franse websites die wel meer antivaccinatienieuws delen. Beide artikels werden op 28 oktober gepost.

We nemen contact met het Israëlische factcheckcollectief The Whistle en vragen of zij het filmpje al eerder zagen opduiken. The Whistle antwoordt dat het filmpje inderdaad in Israël werd opgenomen. Daar doken de eerste posts ook op 27 oktober op.

De aanval van het meisje had weliswaar niets te maken met het Pfizer-vaccin. Op 31 oktober postte ze een openbare reactie op haar Facebookprofiel, waarin ze zegt al 9 jaar aan PNES te lijden, psychogene niet-epileptische seizures (aanvallen). Zo'n aanvallen lijken op epileptische aanvallen, maar hebben een psychische oorzaak. Ze post ook een foto van zichzelf, genomen vlak na haar ziekenhuisopname, waarop ze dezelfde trui als in de video draagt.

In de post veroordeelt het meisje degene die de film maakte en benadrukt ze dat ze niet wil dat haar lijden uitgebuit wordt voor 'een of andere agenda'. Het meisje gaf ook een interview over het incident aan de Israëlische zender Channel 13, dat het nieuws als 'fake' bestempelde.

Conclusie In een filmpje dat werd gepost in de Facebookgroep 'Nee tegen het vaccin' zou een meisje van dertien jaar te zien zijn die met zware bijwerkingen van het Pfizervaccin te kampen heeft. Dat klopt niet. Het Israëlische meisje had last van een psychogene niet-epileptische aanval, verklaarde ze achteraf op haar Facebookaccount. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.

