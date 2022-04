Online gaat een video van een hevig brandende bus viraal. Socialemediagebruikers geloven dat het om een elektrische bus gaat. Dat klopt niet. In de video zien we een Italiaanse bus die op methaangas reed en om een onbekende reden vuur vatte.

Op 19 april post een Engelstalige vrouw een video van een hevig brandende bus. 'Ik vind voertuigen die rijden op batterijen veel spannender', schrijft ze in het bijschrift. De video wordt in 24 uur tijd ruim tien miljoen keer bekeken en 248.000 keer gedeeld.

© Facebook

Socialemediagebruikers zien in de brandende bus een bewijs voor de stelling dat dat elektrische voertuigen gevaarlijk zijn.

© Facebook

Via Invid nemen we enkele screenshots van de video en geven die in op Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht bij een Oostenrijks artikel waarin we lezen dat een bus nabij de Italiaanse stad Perugia in vlammen is opgegaan. We zoeken verder naar lokale berichtgeving en geven 'autobus fuoco Perugia' (autobus brand Perugia) in op Google. Zo komen we terecht bij artikels van de regionale nieuwswebsites Umbria Journal en Perugia Today. Ook de Italiaanse nieuwszender Rai News postte een video van de uitgebrande bus op zijn website.

© Google

In de artikels lezen we dat de bus, die op methaangas reed, om een nog onbekende reden vuur vatte in de buurt van de Italiaanse stad Perugia. Er waren geen passagiers aan boord, op een mecanicien na, die er met een lichte rookvergiftiging vanaf kwam. De bus brandde volledig uit, maar de explosie had dus niets te maken met batterijen.

Conclusie Online gaat een video van een hevig brandende bus viraal. Socialemediagebruikers stellen in de commentaren dat het om een elektrische bus gaat. Dat klopt niet. De Italiaanse bus reed op methaangas en vatte om een nog onbekende reden vuur. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

