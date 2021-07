Op sociale media wordt een foto gedeeld van wat een autokerkhof in de buurt van Parijs zou zijn. Het zou gaan om elektrische auto's, die werden afgedankt omdat het vervangen van de batterij te duur zou uitvallen. Dat klopt niet: de foto werd in China gemaakt en de auto's zijn van een Chinese autodeelfirma.

Op 7 juli post een Nederlandse vrouw onderstaand bericht op haar Facebookpagina.

© Facebook

Ze post een foto waarop we een groot aantal auto's zien op een open plek, met bergen op de achtergrond. De wagens lijken achtergelaten, er groeien planten tussen. 'Dit is bij Parijs. Allemaal elektrische auto's,' schrijft de vrouw erbij. De voertuigen zouden volgens haar 'niet te verkopen' zijn, omdat het vervangen van de batterij te prijzig zou uitvallen.

Fotograaf

We gaan na waar de foto vandaan komt. De bergachtige omgeving en de blauwe nummerplaat die we op de achterzijde van een van de auto's zien, doen vermoeden dat het beeld niet 'bij Parijs' werd gemaakt.

Op het dak van de auto onderaan rechts in de foto staat '@greg_abandoned'.

© Facebook

We tikken die gebruikersnaam in op het socialmediaplatform Instagram en komen terecht op gregabandoned, een Instagramaccount met meer dan 95.000 volgers. De man achter het account blijkt een fotograaf die bewust op zoek gaat naar verlaten plaatsen om te fotograferen, zo lezen we op zijn website. Hij omschrijft zichzelf als 'urban explorer' en reist de wereld rond om verlaten plekken te fotograferen, zo vertelde hij in maart in een interview op het YouTube-kanaal Travel World Living.

De foto van het autokerkhof postte de fotograaf op 19 juni op zijn Instagramaccount. In de commentaren wordt gevraagd waar de foto is gemaakt. Die informatie wil de man niet prijsgeven omdat hij de plek wil beschermen, schrijft in een reactie.

© Instagram

Onder de foto zien we de melding dat de informatie in het bericht al eens het onderwerp is geweest van een factcheck. We klikken op de link en komen terecht bij een factcheck van de Amerikaanse krant USA Today.

USA Today onderzocht de foto omdat hij ook in de Verenigde Staten wordt gedeeld op Facebook, ook met de stelling erbij dat hij in Frankrijk werd gemaakt. Het beeld is ook op grote schaal rondgegaan op andere socialemediaplatformen zoals Twitter en Reddit, waar gebruikers ook zeggen dat die auto's zich in Parijs bevinden. Wat niet klopt, zo concludeerden de factcheckers van USA Today.

De fotograaf bevestigde aan USA Today dat hij de foto op 3 mei in China maakte. De exacte locatie wil hij ook aan USA Today niet vrijgeven, omdat hij de plek wil beschermen. Uit video's die hij postte bij de 'story highlights' op zijn profiel kon zowel USA Today als Reuters opmaken dat hij in China was rond die tijd.

Deeleconomie

Ook Knack-medewerker Rien Emmery - @ArbiterOfTweets - onderzocht berichten met dezelfde foto. Hij wijdde er een Twitterdraadje aan. Ook Emmery kwam tot de conclusie dat de foto in China is gemaakt, meer bepaald in de stad Hangzhou. Het gaat om de oude stock van het autodeelbedrijf Microcity.

Emmery vond foto's van hetzelfde autokerkhof terug op een Chinees nieuwsplatform. In een Engelstalig artikel wordt uitgelegd dat de Chinese deeleconomie, na een aanvankelijke boom, de voorbije jaren met het ene na het andere faillissement kampt, omdat er een enorm overaanbod is.

Dat er in Frankrijk autokerkhoven met achtergelaten elektrische auto's bestaan, klopt wel. Dat die wagens uit roulatie waren genomen, had echter niets te maken met batterijen die moesten vervangen worden. Het was het gevolg van businessmodellen voor autodelen die niet rendabel waren gebleken, achterhaalden factcheckers vanLead Stories in mei 2021. Een factcheck van AFP kwam tot diezelfde conclusie. Ook Het Laatste Nieuws berichtte al over die Franse autokerkhoven.

De foto in het Facebookbericht dat de aanleiding vormde voor deze factcheck, is echter gemaakt in China en heeft dus niets te maken met die Franse autokerkhoven voor deelauto's.

Conclusie Op sociale media gaat een foto rond die een kerkhof voor elektrische auto's in de buurt van Parijs zou tonen. Op de foto staat inderdaad een groot aantal achtergelaten elektrische auto's, maar de foto blijkt niet gemaakt in Frankrijk, wel in China. De auto's zijn bovendien niet afgedankt vanwege de te dure batterijen, zoals wordt gesuggereerd. Ze werden door de eigenaar, een autodeelplatform, uit roulatie genomen omdat er geen vraag naar de voertuigen was. We beoordelen het Facebookbericht daarom als eerder onwaar.

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 24 juli 2021.

