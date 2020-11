Een Facebookgebruiker deelt een filmpje waarin een bijzonder chaotisch pakjessorteercentrum te zien is. 'Ondertussen bij Bpost', plaatst hij erbij. Met Bpost heeft de als satire bedoelde video echter niets te maken. Het blijkt te gaan om een oud filmpje van een Chinees sorteercentrum.

Op 24 november zet een Vlaamse Facebookgebruiker onderstaand filmpje online. 'Ondertussen bij bpost', schrijft hij er bij. Het filmpje werd al 2800 keer gedeeld en bereikte intussen meer dan een half miljoen mensen.

In het filmpje zien we een overvol en uiterst chaotisch sorteercentrum bij een post- of koerierbedrijf. Er wordt met pakjes gegooid en het lijkt er allesbehalve aangenaam werken. Een logo of een andere verwijzing naar Bpost is in het filmpje nergens te zien. De medewerkers zien er Aziatisch uit en het filmpje blijkt afkomstig van een Chinees TikTok-account.

We gaan ervan uit dat de persoon die het filmpje heeft gepost het als grap heeft bedoeld. Bpost ligt dezer dagen onder vuur omdat het bedrijf de grote toevloed aan pakjes als gevolg van de eindejaarsdrukte in combinatie met de sluiting van de fysieke winkels door corona maar moeilijk verwerkt krijgt. Uit de reacties op het bericht kunnen we opmaken dat de meeste mensen beseffen dat het hier om satire gaat, al is er toch één iemand die het nodig vindt om aan te geven dat dit 'fake' is.

We nemen contact op met Bpost-woordvoerder Veerle Van Mierlo. Zij is formeel: 'Ik kan met 100 procent zekerheid zeggen dat dit niet bij ons is gefilmd.'

AliExpress

Waar komt het filmpje dan wél vandaan? 'Filmpje van jaren oud al', reageert iemand op de Facebookpost. 'AliExpress', suggereren twee anderen. Via Google gaan we op zoek naar informatie over AliExpress en hun sorteercentra. We komen terecht op Tweakers.net, een Belgisch-Nederlandse website over elektronica en technologie. Bij de talrijke reacties op een artikel over AliExpress lezen we onderstaande reactie.

Het blijkt te gaan om hetzelfde filmpje als in de Facebookpost. Het werd op 15 november 2018 gepost op het YouTubekanaal van Juliya V en het draagt als titel 'China SORTING CENTRE in Shenzen after massive 11.11 sale.' Het commentaar onder de video van Juliya V: 'Als je pakje beschadigd is, gescheurd is of zelfs zoek is geraakt, zal je nu wel weten waarom. AliExpress in een notendop.'

Shenzhen is een snelgroeiende miljoenenstad in het zuiden van China. 11 november is Singles Day, een populaire feestdag bij Chinese jongeren die er trots op zijn dat ze vrijgezel zijn. De feestdag is uitgegroeid tot een van de grootste online shoppingdagen, met monsterkortingen die kunnen concurreren met die van Black Friday.

Of het filmpje werkelijk in een sorteercentrum van AliExpress in Shenzhen is gemaakt, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Moederbedrijf Alibaba heeft er wel een vestiging. We probeerden de contactpersoon voor Alibaba in de Benelux te bereiken, zonder succes.

CONCLUSIE Een Facebookgebruiker deelt een filmpje waarin een chaotisch pakjessorteercentrum te zien is. 'Ondertussen bij Bpost', plaatst hij erbij. Het bijschrift lijkt satirisch bedoeld, maar het is niet zeker dat elke Facebookgebruiker daarvan overtuigd is. Bpost heeft met de video sowieso niets te maken. Het blijkt te gaan om een oud filmpje van een Chinees sorteercentrum. We beoordelen het Facebookbericht als onwaar

