Online circuleert een filmpje waarin een protest in Oostenrijk te zien zou zijn. De betogers zouden zich tegen de nieuwe lockdownmaatregelen voor ongevaccineerden kanten. Dat klopt niet. Het filmpje werd in 2017 gemaakt en toont een optocht van supporters van de Duitse voetbalclub Borussia Mönchengladbach.

In de Facebookgroep 'Facebook voor ongevaccineerden' post een Belgische man op 17 november een filmpje van wat een Oostenrijks protest zou zijn tegen de nieuwe lockdownmaatregelen voor ongevaccineerden. De groep telt ruim 45.000 leden. De clip wordt in minder dan 24 uur tijd 5600 keer gezien en 58 keer gedeeld.

Sinds maandag 15 november is de bewegingsvrijheid van ongevaccineerde Oostenrijkers sterk beperkt. Mensen die niet gevaccineerd zijn, mogen enkel nog hun huis verlaten om essentiële inkopen te doen, te wandelen, te werken of naar de dokter te gaan.

Zien we hier effectief een protest tegen de nieuwe Oostenrijkse lockdownmaatregelen?

De man heeft de video van Brand New Tube, een videoplatform. De video werd er ruim 4600 keer gezien en heeft als titel 'Austria after the lockdown for the unvaccinated' ('Oostenrijk na de lockdown voor de ongevaccineerden'). We zien het logo van Tiktok in de linkerbovenhoek, dus daar circuleert de video eveneens.

We nemen enkele screenshots van de video en voeren die in op de zoekmachines Google Afbeeldingen en Yandex. Beide sites geven zoeksuggesties die verwijzen naar de Duitse voetbalclub Borrussia Mönchengladbach. Via Google Afbeeldingen vinden we dezelfde video terug, die op 28 november 2019 werd gepost op de Facebookpagina van 'Fanbeauftragte Borussia Mönchengladbach'. De video zou in de Oostenrijkse stad Graz gemaakt zijn. Ook de Duitse krant Rheinische Post postte de beelden op haar website en YouTubekanaal.

Als we 'Borussia Mönchengladbach Graz' googelen, zien we dat de Duitse voetbalploeg in het kader van de Europa League op 28 november 2019 een match op verplaatsing speelde in Graz, tegen de Oostenrijkse voetbalploeg Wolfsberger AC. Zo'n 6000 Mönchengladbachsupporters zakten voor de match naar Graz af en hielden voor de match een mars door de stad. De video toont dus geen Oostenrijks protest tegen de nieuwe lockdownmaatregelen voor ongevaccineerden.

Conclusie Een Belgische man post een video van wat een Oostenrijks protest tegen de nieuwe lockdownmaatregelen voor ongevaccineerden zou zijn. Dat klopt niet. De video werd in 2017 gemaakt en toont een optocht van supporters van de Duitse voetbalclub Borussia Mönchengladbach. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar

