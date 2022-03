Online circuleert een collage van twee tweets met het logo van de Amerikaanse nieuwszender CNN. In de tweets wordt dezelfde Amerikaanse man op twee verschillende momenten dood verklaard. De collage suggereert dat de berichtgeving van CNN niet betrouwbaar is. De tweets zijn echter afkomstig van nepaccounts, en de man op de foto is ook niet omgekomen.

In verschillende Telegramgroepen circuleert een collage van twee tweets met het logo van de Amerikaanse nieuwszender CNN. De tweets zijn verstuurd door de twitteraccounts 'CNN Ukraine' en 'CNN Afghanistan'. Op beide screenshots zien we een foto van dezelfde man, die Bernie Gores zou heten. Beide tweets, die respectievelijk op 16 augustus 2021 en 22 februari 2022 werden gepost, kondigen de dood van de man aan. De tweet van 'CNN Afghanistan', die op 16 augustus werd gepost, stelt dat 'journalist Bernie Gores' geëxecuteerd werd door de taliban. De tweet van 'CNN UKraine' zegt dat de man 'het eerste Amerikaanse slachtoffer van de Oekraïnecrisis is'.

© Telegram

© Facebook

'Arme Bernie. Wordt ie op 15 september 2021 al geëxecuteerd in Kabul en op 23 februari 2022 nog een keer in Oekraïne. Het is toch wat', lezen we in een Facebookpost die gretig wordt gedeeld (hier en hier gearchiveerd). De collage wordt gebruikt om CNN te beschuldigen van valse berichtgeving. 'Wie gelooft nog wat ze ons laten zien?' reageert een socialemediagebruiker.

We surfen naar Twitter en zoeken beide accounts op. Beide zijn door Twitter opgeschort, wat doet vermoeden dat het om valse profielen zou kunnen gaan.

© Twitter

© Twitter

Op de website Archive.is vinden we wel de gearchiveerde versies van de Twitteraccounts en de tweets (hier en hier) terug.

We nemen een printscreen van de foto en voeren een omgekeerde zoekopdracht uit. Zo vinden we dat de man op foto geen Amerikaanse journalist is, maar de Amerikaanse YouTuber Jordie Jordan (hier gearchiveerd). Bernie Gores bestaat niet.

© Twitter

In augustus 2021 publiceerde persagentschap Reuters al een factcheck over de tweet van het valse account 'CNN Afghanistan'.

Conclusie Online circuleren screenshots van tweets van 'CNN Afghanistan' en 'CNN Oekraïne', die het overlijden van dezelfde man aankondigen, een zekere Bernie Gores. Maar het gaat om twee valse tweets, afkomstig van nepaccounts die ondertussen van Twitter zijn verwijderd. Op de foto zien we de Amerikaanse YouTuber Jordie Jordan. We beoordelen de claim dat een Amerikaanse journalist twee keer zou zijn omgekomen, dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 10 maart 2022. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

In verschillende Telegramgroepen circuleert een collage van twee tweets met het logo van de Amerikaanse nieuwszender CNN. De tweets zijn verstuurd door de twitteraccounts 'CNN Ukraine' en 'CNN Afghanistan'. Op beide screenshots zien we een foto van dezelfde man, die Bernie Gores zou heten. Beide tweets, die respectievelijk op 16 augustus 2021 en 22 februari 2022 werden gepost, kondigen de dood van de man aan. De tweet van 'CNN Afghanistan', die op 16 augustus werd gepost, stelt dat 'journalist Bernie Gores' geëxecuteerd werd door de taliban. De tweet van 'CNN UKraine' zegt dat de man 'het eerste Amerikaanse slachtoffer van de Oekraïnecrisis is'.'Arme Bernie. Wordt ie op 15 september 2021 al geëxecuteerd in Kabul en op 23 februari 2022 nog een keer in Oekraïne. Het is toch wat', lezen we in een Facebookpost die gretig wordt gedeeld (hier en hier gearchiveerd). De collage wordt gebruikt om CNN te beschuldigen van valse berichtgeving. 'Wie gelooft nog wat ze ons laten zien?' reageert een socialemediagebruiker.We surfen naar Twitter en zoeken beide accounts op. Beide zijn door Twitter opgeschort, wat doet vermoeden dat het om valse profielen zou kunnen gaan. Op de website Archive.is vinden we wel de gearchiveerde versies van de Twitteraccounts en de tweets (hier en hier) terug.We nemen een printscreen van de foto en voeren een omgekeerde zoekopdracht uit. Zo vinden we dat de man op foto geen Amerikaanse journalist is, maar de Amerikaanse YouTuber Jordie Jordan (hier gearchiveerd). Bernie Gores bestaat niet.In augustus 2021 publiceerde persagentschap Reuters al een factcheck over de tweet van het valse account 'CNN Afghanistan'.