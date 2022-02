Een artikel gedeeld op sociale media stelt dat onder andere Bruce Springsteen en The Rolling Stones hun muziekcatalogus van het muziekplatform Spotify zouden hebben verwijderd. Dat klopt niet. Op moment van schrijven valt - op een deel van de muziekcatalogus van Joni Mitchell na - de muziek van alle bands vernoemd in het artikel nog te beluisteren.

Op 30 januari publiceert de website Celebnmusic247 een artikel waarin we lezen dat onder meer Bruce Springsteen en Pearl Jam hun muziek van Spotify zouden hebben verwijderd. 'Vanaf vandaag hebben Willie Nelson, Bruce Springsteen, Barbra Streisand, Queen, Paul McCartney, The Rolling Stones, Dave Grohl, Joni Mitchell en Pearl Jam hun muziek laten verwijderen,' klinkt het in het artikel.

© Celebnmusic247

Enkele Nederlandse Twittergebruikers deelden het artikel (hier en hier gearchiveerd). 'Dit gaat Spotify niet volhouden. Lawine,' tweet een gebruiker.

© Twitter

De zet van de muzikanten zou er gekomen zijn als steun voor Neil Young, die vorige week zijn muziekcatalogus van het muziekplatform verwijderde, zoals we lezen in The New York Times, nadat hij Spotify had beschuldigd van het mee helpen verspreiden van desinformatie. Steen des aanstoots voor Young is podcaster Joe Rogan, wiens podcast The Joe Rogan Experience (screenshot Spotify, hier gearchiveerd) met gemiddeld grofweg 11 miljoen luisteraars enorm populair is. Rogan draait er zijn hand niet voor om gecontesteerde gasten uit te nodigen. Zo nodigde hij voor zijn aflevering (screenshot Spotify, hier gearchiveerd) van 31 december 2021 de dokter en vaccinscepticus Robert Malone uit. Malone stond mee aan de wieg van de mRNA-techniek, maar is nu een felle tegenstander van die vaccins en erg populair in antivaccinatiekringen.

In een ondertussen verwijderde post op zijn website schreef Young dat 'Spotify of Rogan of Young kon krijgen, maar niet beiden.' Dat lezen we in een artikel op de muziekwebsite Rolling Stone.

In de nasleep van Young's actie was de hashtag #deleteSpotify trending op Twitter en dreigden Spotify-gebruikers om hun abonnement bij het muziekplatform op te zeggen.

Bron voor het artikel is een tweet, gepost op 29 januari, afkomstig van het account @fortylittleking (hier gearchiveerd). Waar dat account het nieuws vandaan zou hebben gehaald is niet duidelijk.

© Twitter

Hebben de artiesten vernoemd in het artikel inderdaad hun muziek verwijderd?

Neen, zo blijkt, op eentje na.

Op 29 januari kondigde de Canadese singer-songwriter Joni Mitchell via een post (hier gearchiveerd) op haar website aan haar catalogus van Spotify te verwijderen. Eerder publiceerde Mitchell al een open brief, waarin verschillende artsen en experts Spotify aanmaanden om een misinformatiebeleid in te voeren.

© Jonimitchell.com

Belangrijk detail: beide artiesten kregen in hun kinderjaren te maken met het poliovirus, dat kinderverlamming veroorzaakt. Daartegen was toen nog geen vaccin op de markt. Mitchell was maandenlang gehospitaliseerd, en Young hield een slepend been aan de ziekte over. Het poliovaccin werd uitgevonden in 1957 en is in België het enige verplichte vaccin.

Als we naar Mitchell's Spotify-profiel gaan zien we inderdaad dat het grootste deel van haar muziekcatalogus verwijderd is. Enkel haar vijf laatste albums, uitgegeven bij Geffen Records, dat deel uitmaakt van Universal Music, zijn nog te beluisteren. Haar eerdere albums, uitgegeven bij Warner Records, zijn wel verwijderd. De aanvraag om muziek te laten verwijderen van Spotify moet via het platenlabel in kwestie gaan, lezen we op Spotify (hier gearchiveerd).

Van de andere artiesten uit de lijst valt de volledige muziekcatalogus wel nog te beluisteren. Als we Bruce Springsteen, Willie Nelson, The Rolling Stones, Queen en Paul McCartney op Spotify opzoeken, zien we dat hun muziek nog online staat. Ook de muziek van de andere artiesten vernoemd in de lijst staat nog steeds online (hier, hier en hier gearchiveerd).

Op de sociale media en websites van de verschillende artiesten werd vooralsnog niets aangekondigd. We nemen contact op met de huidige platenmaatschappijen van de artiesten. Universal Music (Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Pearl Jam), Capital Records (Paul McCartney, Barbra Streisand en Queen), RCA Records (Dave Grohl/Foo Fighters en Willie Nelson), en vragen hen of er plannen zijn om de muziek van de artiesten in kwestie van Spotify te verwijderen, maar krijgen voorlopig geen antwoord.

Andere artiesten verwijderden wél hun muziek van het platform. Muzikant Nils Lofgren, die naast zijn solowerk ook speelt in Springsteen's begeleidingsband The E Street Band en Young's begeleidingsband Crazy Horse, liet op 29 januari via een officieel bericht (hier gearchiveerd) weten zijn muziek op Spotify te verwijderen.

© Twitter

Ook Young's voormalige bandleden Graham Nash, Stephen Stills en David Crosby kondigden via een gemeenschappelijke post op Twitter dat ze hun muziek van het platform willen verwijderen (hier, hier en hier gearchiveerd). Zangeres India.Arie en de band Failure sloten zich ook bij Young aan.

Ondertussen heeft Spotify met een officiële verklaring gepubliceerd waarin het platform nieuwe maatregelen aankondigt om misinformatie tegen te gaan.

Conclusie In een artikel dat circuleert op sociale media wordt beweerd dat in navolging van Neil Young onder andere The Rolling Stones, Bruce Springsteen en Pearl Jam hun muziek van het muziekplatform Spotify zouden hebben verwijderd. Dat klopt niet. Enkel het grootste deel van Joni Mitchell's muziekcatalogus, die ook vernoemd wordt in het lijstje, valt niet langer op het platform te beluisteren. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen Alle bronnen werden het laatst geconsulteerd op 3 februari 2022 Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

