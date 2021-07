Op sociale media circuleert een foto waarop Frans zorgpersoneel zou protesteren tegen de verplichte coronavaccinatie die de Franse overheid heeft opgelegd aan het zorgpersoneel. Dat klopt niet. De foto werd in mei vorig jaar gepost door een Franse Facebookgroep die zich verzet tegen bezuinigingen in de zorgsector.

Op Twitter en Facebook circuleert een foto van tien protesterende verplegers. Ze zitten op hun knieën en er hangen bladen aan hun rug met daarop onder andere de woorden 'fâché' (boos), 'manipulé' (gemanipuleerd) en 'humilié' (vernederd).

De tien zouden volgens diverse tweets en Facebookposts Franse artsen zijn die in opstand komen tegen de verplichte coronavaccinatie die de Franse overheid binnenkort aan het zorgpersoneel oplegt. De foto begon online te circuleren nadat de Franse president Emmanuel Macron de maatregel op 12 juli in een rechtstreekse televisietoespraak had aangekondigd.

Toont de foto echt Franse artsen die protesteren tegen verplichte vaccinatie?

Nee, zo blijkt. We geven de foto in op Google Afbeeldingen en zien dat de foto op 10 mei 2020 werd gepost in 'Hôpitaux en lutte', een Franse Facebookgroep over vakbondsacties in de medische sector. De reden voor het protest op de foto is niet uit de post op te maken. We nemen contact op met de Facebookgroep en vragen hen naar de aanleiding van de foto. We kregen nog geen antwoord.

De Facebookgroep werd opgericht in 2014 en bevat ook een link naar een Franse website. We klikken door en komen terecht op de website 'Hôpitaux en Lutte contre l'Hôsterité'.

In 2014 protesteerden verschillende ziekenhuizen tegen besparingen in de Franse gezondheidszorgsector die als 'hôstérité' werden omschreven: een samentrekking van 'hôpitaux' (ziekenhuizen) en 'austérité' (bezuinigingen).

Conclusie

Online circuleert een foto van Franse protesterend zorgpersoneel. Volgens de posts zouden ze protesteren tegen de verplichte coronavaccinatie die de Franse overheid op 12 juli heeft aangekondigd. Dat klopt niet. De foto werd al op 10 mei 2020 gepost in een Franse Facebookgroep die zich tegen bezuinigingen in de Franse gezondheidssector verzet. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

