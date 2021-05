Op Facebook circuleert een foto van vermeend protest tegen coronamaatregelen op 2 mei in de Canadese stad Montreal. De foto toont echter een manifestatie in het Amerikaanse Washington DC op 24 maart 2018. Er waren recent wel protesten tegen coronamaatregelen in Montreal, maar daar kwamen slechts 'duizenden' mensen op af en geen 'tienduizenden'.

Op 3 mei plaatst een Nederlander een screenshot op Facebook met als bijschrift 'Je staat niet meer alleen als wappie'. Wappie is een Nederlands scheldwoord voor mensen die de ernst van het coronavirus ontkennen, daar valse informatie over verspreiden en daarom niet serieus genomen worden. Deze persoon gebruikt de omschrijving 'wappie' als geuzennaam.

Het screenshot toont een massale betoging die op 2 mei 2021 in Montreal zou hebben plaatsgevonden. In minder dan 24 uur tijd wordt de Facebookpost 231 keer gedeeld en zien 13.000 mensen hem op hun tijdlijn passeren.

© Facebook

De commentaren onder de post juichen de betoging toe. Iemand ziet er ook het ongelijk in van berichtgeving van de Nederlandse openbare omroep NOS: 'Volgens NOS [waren er] enkele tientallen demonstranten in Montreal.'

© Facebook

We zoeken de originele context van de foto door die op te laden bij Google Afbeeldingen.

© Google

De eerste resultaten zijn artikels van The Washington Post en The Guardian uit 2018. Beide stukken vermelden dat de foto de March for Our Lives toont op Pennsylvania Avenue in Washington DC. Volgens de BBC waren er toen tienduizenden aanwezigen.

Die protestmars voor betere regelgeving voor wapenbezit in de Verenigde Staten kwam er na een dodelijk schietincident op 14 februari 2018 in de Marjory Stoneman Douglas High School in de stad Parkland in de staat Florida dat 17 mensen het leven kostte.

© The Guardian

De originele foto werd genomen door persfotograaf Alex Brandon op 24 maart 2018 voor het persagentschap AP.

© AP

We zien een massa die Pennsylvania Avenue vult. We verifiëren die locatie met Google Streetview. De gebouwen in de achtergrond op de foto op Facebook komen overeen met de gebouwen die we vinden op Pennsylvania Avenue in Google Streetview (zie kaders).

© Facebook/Google Streetview

Ook in Canada circuleerde de foto op sociale media en werd hij onterecht gelinkt aan protest in Montreal. De factcheckers van het Franse persbureau AFP kwamen tot dezelfde conclusie: we zien Washington in 2018 en niet Montreal in 2021.

Berichtte de NOS over het Canadese protest?

Schreef de Nederlandse openbare omroep recent over protesten in Montreal? We zoeken wat er de voorbije week verscheen op de site van de NOS over Montreal.

© Google

We krijgen slechts twee zoekresultaten. De Formule 1-race in Montreal gaat niet door, want 'wie Canada binnenkomt, moet verplicht twee weken in quarantaine en dat maakt een race volgens de Formule 1-organisatie onmogelijk'. En op Koningsdag trad op een gestreamd concert de Nederlandse band Miss Montreal op. Over Canadese protesten tegen de coronamaatregelen berichtte de NOS online dus niet.

Was er protest in Montreal?

We googelen of er recent demonstraties waren in Montreal.

© Google

Volgens de Canadese televisiezender CTV News was er op 1 mei - dus een dag eerder dan wordt vermeld in de Facebookpost - in Montreal een protest tegen de coronamaatregelen met 'duizenden manifestanten'. Deze tweet toont beelden van een journalist die ter plaatste was:

Many thousands demonstrating against #COVID19 sanitary measures outside Montreal’s Olympic Stadium pic.twitter.com/8UxpCNvuLJ — Matt Gilmour (@MGilmourCTV) May 1, 2021

Ook de lokale krant Montreal Gazette heeft het over 'duizenden demonstranten' en een betoging die eindigde in rellen tussen de politie en een harde kern van betogers.

Het geschatte aantal demonstranten is dus niet zo hoog als de 'tienduizenden aanwezigen' op de antiwapenmars in Washington in 2018. Montreal telt ongeveer 1,9 miljoen inwoners. Wereldwijd zijn er protesten tegen coronamaatregelen. Dat een relatief klein lokaal protest aan de andere kant van de wereld bij ons het nieuws niet haalt, is niet abnormaal.

Conclusie De foto toont een betoging tegen de wapenwetgeving in de Verenigde Staten op 24 maart 2018 in Washington, geen protest tegen coronamaatregelen op 2 mei 2021 in Montreal. We beoordelen het bijschrift bij de foto dan ook als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 3 mei plaatst een Nederlander een screenshot op Facebook met als bijschrift 'Je staat niet meer alleen als wappie'. Wappie is een Nederlands scheldwoord voor mensen die de ernst van het coronavirus ontkennen, daar valse informatie over verspreiden en daarom niet serieus genomen worden. Deze persoon gebruikt de omschrijving 'wappie' als geuzennaam.Het screenshot toont een massale betoging die op 2 mei 2021 in Montreal zou hebben plaatsgevonden. In minder dan 24 uur tijd wordt de Facebookpost 231 keer gedeeld en zien 13.000 mensen hem op hun tijdlijn passeren.De commentaren onder de post juichen de betoging toe. Iemand ziet er ook het ongelijk in van berichtgeving van de Nederlandse openbare omroep NOS: 'Volgens NOS [waren er] enkele tientallen demonstranten in Montreal.'We zoeken de originele context van de foto door die op te laden bij Google Afbeeldingen.De eerste resultaten zijn artikels van The Washington Post en The Guardian uit 2018. Beide stukken vermelden dat de foto de March for Our Lives toont op Pennsylvania Avenue in Washington DC. Volgens de BBC waren er toen tienduizenden aanwezigen. Die protestmars voor betere regelgeving voor wapenbezit in de Verenigde Staten kwam er na een dodelijk schietincident op 14 februari 2018 in de Marjory Stoneman Douglas High School in de stad Parkland in de staat Florida dat 17 mensen het leven kostte.De originele foto werd genomen door persfotograaf Alex Brandon op 24 maart 2018 voor het persagentschap AP.We zien een massa die Pennsylvania Avenue vult. We verifiëren die locatie met Google Streetview. De gebouwen in de achtergrond op de foto op Facebook komen overeen met de gebouwen die we vinden op Pennsylvania Avenue in Google Streetview (zie kaders).Ook in Canada circuleerde de foto op sociale media en werd hij onterecht gelinkt aan protest in Montreal. De factcheckers van het Franse persbureau AFP kwamen tot dezelfde conclusie: we zien Washington in 2018 en niet Montreal in 2021. Schreef de Nederlandse openbare omroep recent over protesten in Montreal? We zoeken wat er de voorbije week verscheen op de site van de NOS over Montreal.We krijgen slechts twee zoekresultaten. De Formule 1-race in Montreal gaat niet door, want 'wie Canada binnenkomt, moet verplicht twee weken in quarantaine en dat maakt een race volgens de Formule 1-organisatie onmogelijk'. En op Koningsdag trad op een gestreamd concert de Nederlandse band Miss Montreal op. Over Canadese protesten tegen de coronamaatregelen berichtte de NOS online dus niet.We googelen of er recent demonstraties waren in Montreal.Volgens de Canadese televisiezender CTV News was er op 1 mei - dus een dag eerder dan wordt vermeld in de Facebookpost - in Montreal een protest tegen de coronamaatregelen met 'duizenden manifestanten'. Deze tweet toont beelden van een journalist die ter plaatste was:Ook de lokale krant Montreal Gazette heeft het over 'duizenden demonstranten' en een betoging die eindigde in rellen tussen de politie en een harde kern van betogers. Het geschatte aantal demonstranten is dus niet zo hoog als de 'tienduizenden aanwezigen' op de antiwapenmars in Washington in 2018. Montreal telt ongeveer 1,9 miljoen inwoners. Wereldwijd zijn er protesten tegen coronamaatregelen. Dat een relatief klein lokaal protest aan de andere kant van de wereld bij ons het nieuws niet haalt, is niet abnormaal.