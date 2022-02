Bij een filmpje dat viraal gaat op Facebook en TikTok wordt in het bijschrift gesuggereerd dat er ook in Duitsland een protest is begonnen zoals het Canadese truckersprotest tegen de coronamaatregelen Dat klopt niet. Het filmpje toont een recent boerenprotest tegen een nieuw wetsontwerp over meststoffen.

Op 28 januari post een vrouw in de Facebookgroep 'De babbel update groep', die 2900 leden telt, een filmpje van wat een boerenprotest lijkt te zijn (hier gearchiveerd).

In de clip zien we tientallen tractoren en landbouwmachines aanschuiven. 'Niks in de media hierover... Duitsland is ook begonnen' lezen we in het bijschrift. Met die laatste zin laatste associeert de vrouw het protest in het filmpje met het protest van de Canadese truckers. Het zogenaamde 'Freedom Convoy' is een manifestatie georganiseerd door Canadese en Amerikaanse truckers en startte als protest tegen de verplichte vaccinatie voor vrachtwagenbestuurders die Canada vanuit de Verenigde Staten binnenkomen. Ook andere gebruikers plaatsen het filmpje in die context, lezen we in de commentaren. Ook heel wat Canadezen reageren aanmoedigend op het filmpje.

De video wordt 259.000 keer gezien en 16.900 keer gedeeld.

Zien we hier een protest tegen de Duitse coronamaatregelen? We zoeken het uit.

We bekijken de video van nabij om meer aanwijzingen te vinden. Op seconde 8 zien we een pancarte waarop 'Zeigt <3 für uns bauern' staat ('Toon je hart voor ons, boeren)'. We vermoeden dus dat het om een boerenprotest gaat.

Op Google tikken we 'Bauernprotest Deutschland' in om na te gaan of er recent sprake was van een boerenprotest in Duitsland.

Op de website van de NDR, de openbare omroep van vier Noord-Duitse deelstaten, lezen we twee artikels (hier en hier te lezen) over een recent boerenprotest in de stad Schwerin, de hoofdstad van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Het protest zou hebben plaatsgevonden op 28 januari en was uitgebroken naar aanleiding van een nieuw wetsontwerp over meststoffen. Een kolonne van zo'n 350 tractoren was in de richting van het stadscentrum gereden. Het protest had niets met de coronamaatregelen te maken .

Als we 'protest Germany Schwerin' intikken in Facebook, vinden we screenshots en andere versies van hetzelfde clipje terug (hier en hier gearchiveerd). Daarbij staat ook een versie die origineel op de sociale mediasite TikTok (hier gearchiveerd) werd gepost. Daar zien we dat die TikTok-versie ruim 250.000 keer werd bekeken. Het originele filmpje, zonder bijschrift, vinden we echter niet terug.

Hoe kunnen we nu te weten komen dat de beelden echt in Schwerin op 28 januari zijn gemaakt?

We hebben al een eerste aanwijzing door de straatlantaarns. De lantaarns uit de Facebookvideo komen overeen met de lantaarns uit de video die de NDR maakte van het protest. Ook het landschap op de achtergrond is erg vergelijkbaar.

Om sluitend bewijs te vinden, gaan we op zoek naar andere foto's van de demonstratie.

Zo komen we terecht op de landbouwwebsite Moderner Landwirt, waar we foto's van de demonstratie vinden. Op een van de foto's merken we dezelfde pancarte als in de video op (1). Ook de volgorde van de voertuigen komt overeen (2, 3 en 4).

Daarmee kunnen we met zekerheid zeggen dat de video op 28 januari in de buurt van Schwerin werd gemaakt.

Conclusie Online circuleert een filmpje van een Duits boerenprotest, waarbij Facebookgebruikers suggereren dat het om een protest gaat dat het voorbeeld volgt van de Canadese truckerskaravanen die tegen de coronamaatregelen protesteren. Dat klopt niet. Het Duitse filmpje werd gemaakt op 28 januari, toen er een boerenprotest werd georganiseerd in de Noord-Duitse stad Schwerin. De manifestatie vond plaats naar aanleiding van een nieuw wetsontwerp over meststoffen. We beoordelen het bijschrift dan ook als onwaar.

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 11 februari 2022.

