Op sociale media wordt een tweet gedeeld over het tot slaaf maken van witte mensen, die wordt toegeschreven aan de onlangs neergeschoten Britse BLM-activiste Sasha Johnson. Kamerlid Dries Van Langenhove (VB) vermeldt de tweet in een filmpje. De tweet blijkt echter afkomstig van een nepprofiel.

Op 30 mei post de extreemrechtse Britse politicus John Mark Owen onderstaand bericht op zijn Facebookpagina, die 17.744 volgers telt.

'Smerige racistische b**ch'. Al wie bidt voor haar herstel zou eerst haar tweets moeten lezen', schrijft Owen bij een foto van Sasha Johnson. De 27-jarige Johnson is een prominente activiste van Black Lives Matter, een van oorsprong Amerikaanse protestbeweging die overal ter wereld geweld tegen zwarte mensen aanklaagt.

Johnson, die in het Engelse Oxford woont, was een van de drijvende krachten achter de demonstraties in het Verenigd Koninkrijk na de dood van George Floyd - die overleed op 25 mei vorig jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis nadat een politieagent meer dan acht minuten een knie in zijn nek had gehouden. Sasha Johnson is ook een van de sterke figuren van de Taking The Initiative Party, een nieuwe Britse politieke partij die Johnson mee oprichtte in 2017 en die vooral strijd wil voeren tegen discriminatie.

Op 23 mei 2021 werd Johnson in Londen in het hoofd geschoten. Volgens CNN verkeert ze nog altijd in kritieke toestand. De vermoedelijke dader van de schietpartij is ondertussen opgepakt. De schutter zou samen met drie anderen zijn binnengevallen op een feestje waar Johnson aanwezig was met (vermoedelijk) de bedoeling om iemand anders te doden.

Bij de foto post Owen een screenshot van een tweet die van Johnson afkomstig zou zijn. 'Witte mensen zullen niet onze gelijken zijn, maar onze slaven. De geschiedenis is aan het veranderen. Geen rechtvaardigheid, geen vrede', zo luidt de tweet.

Een gearchiveerde versie van het bewuste Twitter-account toont aan dat het werd aangemaakt in mei 2020 en dat het slechts drie volgers telt. De Twitter-handle komt met geen enkele van de namen die Johnson op sociale media gebruikt overeen. BLM-collega's van Johnson lieten aan de Britse pers weten dat het om een vals account gaat.

De bewuste tweet ging vorig jaar al eens viraal, ook op Facebook, kort nadat hij was uitgestuurd, op 2 augustus 2020 . Sinds het schietincident met Johnson circuleert hij opnieuw. De tweet blijkt echter vals, zoals de factcheckers van Politifact al meldden in een factcheck op 27 mei 2021.

Dries Van Langenhove

In ons land vermeldt kamerlid Dries Van Langenhove (VB) de bewuste tweet in een filmpje over de schietpartij waarbij Sasha Johnson levensgevaarlijk gewond raakte. In dat filmpje, dat Van Langenhove op zaterdag 29 mei onder meer op Twitter en Facebook postte, zegt hij dat de Vlaamse media er 'snel bij waren om te impliceren dat het zou gaan om een racistische, politiek gemotiveerde moord door extreemrechts'. De media hadden volgens hem ook verzwegen dat Johnson op Twitter had laten weten dat blanken en zwarten niet gelijk moesten zijn maar dat blanken de slaven moeten worden van zwarten. Het bijschrift luidt: 'Sasha Johnson, een kopstuk van Black Lives Matter, werd in het hoofd geschoten. Maar dat ging niet bepaald hoe de Vlaamse leugenpers het vertelde.'

Knack-collega Rien Emmery - @ArbiterOfTweets - reageert met een Twitterdraadje op de tweet van Van Langenhove. Daarin wijst hij erop dat de tweet fake is en maant hij de politicus aan om een correctie te publiceren.

Van Langenhove post diezelfde dag nog een correctie op Twitter, Facebook, Telegram en YouTube, maar hij laat het filmpje wel integraal staan op zijn socialemediakanalen.

In die correctie schrijft Van Langenhove dat Johnson 'voor de rechtbank moest komen voor racisme'. Wat zijn bron is voor die bewering, zegt hij niet, ondanks de vragen die hij hierover krijgt van Emmery en andere Twittergebruikers.

CONCLUSIE Een Brits politicus deelt op sociale media een afbeelding van een tweet over het 'tot slaaf maken van witte mensen'. De tweet wordt toegeschreven aan de onlangs neergeschoten Britse activiste Sasha Johnson, maar blijkt afkomstig van een nepprofiel. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

