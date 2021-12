Volgens een afbeelding op sociale media zou de echtgenoot van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een bedrijf leiden dat coronavaccins maakt. Dat klopt niet. Heiko von der Leyen werkt voor biotechbedrijf Orgenesis. Dat bedrijf doet wel onderzoek naar coronavaccins, maar produceert er geen.

Op 7 november plaatste plastische chirug Jeff Hoeyberghs twee afbeeldingen op Twitter met als bijschrift 'Waarom zijn we hiervan in godsnaam niet eerder op de hoogte gebracht?' Een van de twee afbeeldingen toont een foto van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en haar man Heiko die, volgens een opschrift, 'een bedrijf leidt dat coronavaccins maakt'.

De andere foto toon Christine Grady, de echtgenote van Anthony Fauci, de epidemioloog die de Amerikaanse president adviseert. Zij zou, wederom volgens een opschrift, een bedrijf leiden dat 'medicijnen goedkeurt voor de FDA'. De FDA, of voluit Food and Drug Administration, is de Amerikaanse overheidsdienst die de kwaliteit van voeding en medicijnen controleert.

De tweet van Hoeyberghs wordt meer dan 500 keer gedeeld en bereikt zo tienduizenden Twittergebruikers.

Als we in Facebook berichten zoeken waar de naam 'Heiko von der Leyen' in opduikt, vinden we de afbeelding met hetzelfde opschrift meermaals terug in de zoekresultaten. Ook op Facebook circuleert de afbeelding dus.

Via een omgekeerde zoekactie vinden we de originele foto in de beelddatabank van Getty Images. Op de foto zien we inderdaad Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en haar echtgenoot Heiko. Volgens het bijschrift werd de foto op 27 november in Berlijn genomen, tijdens een jaarlijks persbal. Ursula was toen minister in de regering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

We zien dus echt haar man Heiko. Maar leidt hij ook een bedrijf dat coronavaccins maakt? Volgens Bloomberg en de Wall Street Journal is Heiko von der Leyen medisch directeur bij Orgenesis. Volgens de site van dat bedrijf is hij één van de twaalf leden van het managementteam. Die info staat ook op zijn LinkedIn-profiel.

Orgenesis ziet het als zijn missie om cel- en gentherapie toegankelijker te maken. Het bedrijf opereert dus in de medische sector en Heiko is één van de managers. Maar maakt Orgenesis ook coronavaccins? Nee, zo blijkt. Op 13 mei 2020, toen er van een coronavaccin nog geen sprake was, kondigde het bedrijf wel aan om een testplatform voor celvaccinatie op te richten om onder andere onderzoek te doen naar vaccins tegen 'covid-19 en andere virale ziekten'.

In een document van Orgenesis van begin dit jaar komt de zoekterm 'covid' slechts driemaal voor. Bij het onderzoek dat ze doen naar virusziekten staat ook een project 'AutoVac' waarin onderzoek wordt gedaan naar een coronavaccin. Toen het document gepubliceerd werd, bevond dat onderzoek zich echter nog in preklinische fase. Verdere nieuwsberichten over het onderzoek vonden we niet terug. Laat staan dat er een resultaat werd gecommuniceerd of dat het vaccin daadwerkelijk geproduceerd werd.

In recent nieuws over het bedrijf vinden we verder niets terug over coronavaccins.

Kortom, Orgenesis is een biotechbedrijf dat, net als vele bedrijven wereldwijd, onderzoek doet naar coronamedicatie en -vaccinatie. Dat het bedrijf vaccins maakt, klopt niet.

Fauci

De tweede afbeelding die Hoeyberghs deelt werd al meermaals onderzocht door factcheckers in het buitenland. Volgens de afbeelding zou de vrouw van Anthony Fauci, Christine Grady, een overheidsdienst leiden dat medicijnen moet goedkeuren in de Verenigde Staten.

Dat klopt niet, zo wezen factchecks van PolitiFact, USA Today en Check Your Fact uit. Christine Grady is hoofd bio-ethiek bij het National Institutes of Health Clinical Center. Zij is echter niet betrokken bij het het verlenen van toestemming voor het gebruik van niet-goedgekeurde medische producten. Volgens het NIH heeft ze 'geen inbreng in de toekenning van die toestemmingen in het FDA-proces'. Ook de tekst op deze afbeelding klopt dus niet.

Conclusie Heiko von der Leyen, de echtgenoot van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zit in het managementteam van biotechbedrijf Orgenesis. Dat bedrijf doet onderzoek naar coronamedicatie en -vaccinatie, maar produceert geen coronavaccins. Dat Christine Grady, de echtgenote van de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci, betrokken is bij de goedkeuring van medicatie in de Verenigde Staten, klopt evenmin. We beoordelen de opschriften op de afbeeldingen dan ook als onwaar.

