In verschillende socialemediaposts wordt gezegd dat de directeur van het persagentschap Reuters ook in de raad van bestuur van het farmabedrijf Pfizer zetelt. Dat klopt niet. Wel is het zo dat de gewezen directeur van moederbedrijf Thomson Reuters al sinds 2014 in de raad van bestuur van Pfizer zetelt. De man, die in februari 2020 met pensioen ging bij Thomson Reuters, is ook nog altijd voorzitter van de raad van bestuur van de Thomson Reuters Foundation.

Op 26 januari post een Belgische man enkele foto's op zijn Facebook met daarbij het volgende bijschrift: 'Links: de directeur van Reuters, het persagentschap dat informeert over de vaccins. Rechts: huidig lid van de raad van bestuur van Pfizer...'. De post wordt zo'n 1200 keer gezien en 100 keer gedeeld.

We zien, bovenaan, twee identieke portretfoto's van dezelfde man, links met een bordje 'Reuters', rechts met een bordje 'Pfizer'.

De onderste foto is een foto van huidig Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Albert Bourla, de directeur van farmabedrijf Pfizer.

Met een omgekeerde zoekopdracht op Google Afbeeldingen gaan we op zoek naar de oorsprong van beide foto's.

De onderste foto werd eind vorig jaar genomen, tijdens de uitreiking van 'The Distinguished Leadership Awards' van de Amerikaanse denktank Atlantic Council. Von der Leyen ontving er de 'Distinguished International Leadership Award' voor haar 'inzet om de transatlantische relaties te onderhouden'. Albert Bourla, directeur van farmabedrijf Pfizer, kreeg er ook een prijs, de 'Distinguished Business Leadership Award'. De foto lijkt evenwel niets te maken te hebben met het bijschrift dat de Facebookgebruiker boven de foto's plaatste.

Als we de bovenste foto invoegen in Google Afbeeldingen, komen we terecht op de website van Thomson Reuters. De man op de foto is de Amerikaan James C. Smith.

Dat Smith zowel ceo van Reuters zou zijn als in de raad van bestuur van Pfizer zou zetelen, wordt in meerdere Facebookposts en tweets gesteld (hier en hier gearchiveerd).

Socialemediagebruikers gebruiken de link om de neutraliteit van Reuters' berichtgeving over Pfizer ter discussie te stellen.

Wie is deze James C. Smith? En wat is zijn rol binnen Reuters en Pfizer?

We gaan op zoek naar extra informatie over Smith op de website van Thomson Reuters, waar we een overzicht van Smiths professionele loopbaan vinden. Smith begon zijn carrière als journalist. In 1987 trad hij als reporter in dienst bij het Canadese informatiebedrijf The Thomson Company. Dat kocht in 2008 het Britse persagentschap Reuters op. Sindsdien heet het bedrijf Thomson Reuters en vormt het persagentschap Reuters een van de dochterbedrijven. Thomson Reuters levert onder meer gerechtelijke en belastingsgerelateerde informatie aan professionals. Smith was van 2008 tot en met 2011 directeur van die 'Professional Division'. In januari 2012 promoveerde hij tot algemeen directeur van Thomson Reuters, een functie die hij uitoefende tot aan zijn pensioen in 2020. De Canadees Steve Hasker volgde hem op 24 februari 2020 op als ceo van Thomson Reuters.

Als we zijn naam samen met 'Pfizer' googelen, komen we terecht op de website van Pfizer, waar we lezen dat Smith sinds 2014 zetelt in de 'Board of Directors', de raad van bestuur van het farmabedrijf. Smith was dus van 2014 tot zijn pensioen in 2020 tegelijkertijd directeur van Thomson Reuters en bestuurslid bij Pfizer.

Smith is niet langer directeur van Thomson Reuters. Hij is ook geen directeur van het persagentschap Reuters. Tussen 2014 en februari 2020, voor het uitbreken van de coronacrisis, was Smith dus wél tegelijk directeur bij Thomson Reuters en bestuurslid bij Pfizer.

Momenteel is Smith nog voorzitter van de 'Board of Trustees' van de Thomson Reuters Foundation, de liefdadigheidsinstelling van Thomson Reuters die haar hoofdzetel in Londen heeft. Een Board of Trustees lijkt op een raad van bestuur. Het is een orgaan dat zich met de langetermijnstrategie van een organisatie of een bedrijf bezighoudt. De Foundation bekommert zich volgens zijn website om mediavrijheid, mensenrechten en een inclusieve economie. De organisatie is in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten als liefdadigheidsinstelling geregistreerd. Smith is evenwel geen directeur van de Foundation. Dat is Antonio Zuppalla.

Steve Hasker, huidig ceo van Thomson Reuters, zetelt niet in de raad van bestuur van Pfizer. Huidig voorzitter van Thomson Reuters David Thomson, huidig hoofdredacteur van persagentschap Reuters Alessandra Galloni en huidig ontslagnemend directeur van persagentschap Reuters Michael Freidenberg zetelen evenmin in de Raad van Bestuur van Pfizer

Conclusie In een Facebookpost schrijft een Belgische man dat de huidige directeur van persagentschap Reuters ook zetelt in de raad van bestuur van farmabedrijf Pfizer. Hij post daarbij een foto van James C. Smith. Smith was van 2012 tot zijn pensioen in februari 2020 directeur van Thomson Reuters, het moederbedrijf van persagentschap Reuters. Sinds 2014 is hij ook bestuurslid bij farmabedrijf Pfizer. Smith is echter niet de huidige directeur van persagentschap Reuters én is sinds februari 2020 op pensioen als directeur van moederbedrijf Thomson Reuters. Hij is wel nog altijd bestuurslid bij Pfizer en voorzitter van de Thomson Reuters Foundation, de liefdadigheidsinstelling van het informatiebedrijf. We beoordelen de bewering dan ook als eerder waar.

