Online circuleert een afbeelding van een Facebookpost die van de Canadese premier Justin Trudeau zou zijn. Het bericht bevat een oproep aan Canadezen om niet-gevaccineerde burgers sociaal te isoleren 'tot ze toegeven'. Maar er is geen bewijs dat de Canadese premier dit bericht zou hebben gepost.

Op 31 januari post een Nederlandse man een afbeelding van wat een Facebookboodschap van de Canadese premier Justin Trudeau zou zijn. Daarin staat het volgende: 'Het "Konvooi naar Ottawa 2022"-ding moet stoppen. Ze verdelen Canada en we moeten verenigd zijn. Iedereen weet dat ik de eerste minister ben die eenheid en inclusie voorstaat. Doe alstublieft uw deel om dit een halt toe te roepen: als u familie of vrienden hebt die niet gevaccineerd zijn, laat hen niet toe bij familiediners, telefoneer niet met hen, beantwoord hun sms'en niet. Je moet alles doen om hen het leven zo moeilijk mogelijk te maken tot ze toegeven.'

Het 'Konvooi naar Ottawa' dat in het bericht wordt vermeld, is een manifestatie georganiseerd door Canadese en Amerikaanse truckers. Het 'Freedom Convoy' startte als protest tegen de verplichte vaccinatie voor vrachtwagenbestuurders die Canada vanuit de Verenigde Staten binnenkomen. Die verplichting ging in op 15 januari. Als Canadese chauffeurs niet volledig gevaccineerd zijn, moeten ze zich bij aankomst in Canada laten testen en quarantaineregels volgen, zo lezen we op de website van de Canadese overheid. Ongevaccineerde Amerikaanse vrachtwagenbestuurders zullen teruggestuurd worden naar de Verenigde Staten.

De Canadese truckersorganisatie Canadian Trucking Alliance sprak zich van bij de start uit tegen het spontane truckersprotest en verklaarde dat negentig procent van de Canadese vrachtwagenchauffeurs al gevaccineerd is.

Het konvooi arriveerde vrijdagavond 28 januari in de Canadese hoofdstad Ottawa, om er te protesteren tegen het coronabeleid. Premier Trudeau en zijn gezin werden voor de veiligheid naar een geheime locatie overgebracht. Maandag 31 januari ging het protest zijn derde dag in, meldt televisiezender CTV.

In de context van het truckersprotest circuleert sinds kort de Facebookpost die hier voorligt. 'Haatzaaien, verdelen, demoniseren etc. etc.' luidt het bijschrift van de Nederlandse man.

Komt het Facebookbericht dat hij deelt werkelijk van premier Justin Trudeau? Een Facebookboodschap valt via gespecialiseerde websites zoals Generate Status erg makkelijk te trukeren. We gaan dus op zoek naar elementen die aantonen of het bericht echt of nagemaakt is.

Als we de eerste zinnen van de Facebookboodschap intikken in Facebook, zien we dat de afbeelding ruim verspreid is.

De afbeelding - een screenshot - is steeds dezelfde: een Facebook-statusupdate van Trudeau, die 'drie uur geleden' werd gepost. Eventuele commentaren onder de post zijn niet te zien. De vroegste Facebookpost die wij kunnen vinden (hier gearchiveerd) werd op 29 januari online gezet, en die bevat nog wat meer tekst dan de afbeelding die we eerstvonden.

De afbeelding wordt ook gepost op enkele Nederlandstalige Twitterprofielen (hier en hier gearchiveerd).

Gezien het onderwerp moet het gaan om een recente Facebookboodschap. We surfen naar de Facebookpagina van de Canadese premier Justin Trudeau, en zien dat de profielfoto van de pagina dezelfde is als die in de boodschap die we onderzoeken. Maar de Facebookpost zelf vinden we niet terug. Ook als we via de archiveersites Wayback Machine en archive.is oudere versies van zijn Facebookpagina bekijken, vinden we de boodschap niet terug.

Trudeau doet in de post controversiële uitspraken, dus we kunnen ervan uitgaan dat die stof zouden doen opwaaien in de Canadese pers. Maar als'Facebookstatus Trudeau site:.ca' googelen, vinden we er geen nieuwsberichten over terug.

We nemen per mail contact op met de persdienst van Trudeau's kabinet met de vraag of dit een echte Facebookboodschap van de Canadese premier betreft. We kregen nog geen antwoord. Collega-factcheckers van persagentschap Reuters kregen wel een officiële reactie van het team rond de premier. Die medewerkers ontkenden dat de post door hen werd gepubliceerd.

Conclusie Online circuleert een Facebookboodschap van de Canadese premier Justin Trudeau waarin hij zijn landgenoten oproept om familieleden die niet gevaccineerd zijn te boycotten. Er valt echter nergens een bewijs te vinden dat hij zo'n post publiceerde. Trudeaus medewerkers ontkenden ook aan Reuters dat zij het bericht zouden hebben gepost. We beoordelen de stelling dat Trudeau de boodschap via Facebook zou hebben verspreid dan ook als onwaar.

Alle bronnen werden het laatst op 3 februari geconsulteerd.

