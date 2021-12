De populaire Vlaamse muziekband Clouseau zong onlangs in een satirisch programma op de Nederlandse televisie een aangepaste versie van zijn bekende nummer 'Daar gaat ze'. In die versie wordt de corona-aanpak van de Nederlandse regering op de korrel genomen. Veel socialemediagebruikers interpreteren het lied als een protestsong tegen de coronamaatregelen. Maar, zo benadrukt de manager van Clouseau, 'Kris en Koen Wauters kanten zich niet tegen de coronamaatregelen - die ze zelf netjes volgen - en ze staan achter de vaccinatie'.

Op zaterdag 27 november was Clouseau te gast bij het Nederlandse satirische TV-programma Even tot hier dat wordt uitgezonden op NPO1. Koen en Kris Wauters brachten er 'Daar staan ze', een versie van hun bekende nummer 'Daar gaat ze', met aangepaste tekst.

In die gelegenheidsversie, die op YouTube al bijna 130.000 keer is bekeken, wordt de corona-aanpak van de Nederlandse politici op de korrel genomen. Die politici worden onder meer geconfronteerd met gedane uitspraken waarop ze later terugkwamen - 'de mondkap is verleden tijd', 'een nieuwe lockdown, dat nooit meer' - en worden ongeloofwaardig genoemd.

'Wakker'

Uit een analyse met het monitoringprogramma CrowdTangle blijkt dat het videofragment waarin de broers Wauters het nummer brengen veelvuldig wordt gedeeld op sociale media. Niet alleen door mensen die het grappig vinden, maar ook door mensen en groepen die zich tegen coronamaatregelen zoals het Covid Safe Ticket verzetten, en door mensen die de coronavaccins afwijzen. De tegenstanders van de de coronamaatregelen en -vaccins lijken in het lied het bewijs te zien dat Koen en Kris Wauters 'wakker' zijn en aan hun kant staan. Uit nogal wat reacties op die posts blijkt dat nogal wat van hun volgers het optreden van Clouseau ook op die manier interpreteren.

'Na Kathleen van K3 nu ook kritische geluiden van Clouseau,' schrijft een vrouw in een post die 9300 mensen bereikt. 'Clouseau komt uit de kast in Nederland', schrijft een man in een bericht dat 24.000 Facebookgebruikers te zien krijgen.

Het optreden wordt ook gedeeld in publieke Facebookgroepen zoals 'Stop het 2G beleid' (2700 leden), 'Facebook voor ongevaccineerden 2.0' (18.600 leden), 'Vrijheid en Waarheid' (37.000 leden), 'Nee tegen de coronamaatregelen (2) (25.000 leden) en ForumLand - Forum vD aanhangers (21.000 leden). Ook op de Facebookpagina van Europeans United for Freedom wordt het optreden gedeeld. De organisatie nodigt Clouseau uit om een openluchtconcert te geven op 23 januari 2022 in Brussel. Die dag organiseren Europeans United for Freedom en andere organisaties opnieuw een betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel.

Ook P-Magazine zag het optreden, en schreef er een artikel over dat al meer dan 10.000 mensen bereikte. In dat artikel wordt het liedje omschreven als een 'anticoronamaatregelenlied'.

Clouseau reageert

Clouseau-manager Johan Berckmans is verbaasd dat het optreden van Clouseau door sommigen wordt gezien als een protestactie tegen de coronamaatregelen of de coronavaccins.

Berckmans: 'De tekst van "Daar staan ze" is niet door Koen of Kris Wauters geschreven, maar door de makers van het TV-programma. Dat is ook niet meer dan logisch: wij zijn te weinig vertrouwd met de Nederlandse situatie om daar een tekst over te schrijven. De programmamakers hebben ons de tekst vooraf bezorgd en wij hebben ons ermee akkoord verklaard. De tekst is trouwens, net als het programma, satirisch bedoeld, en de inhoud verwijst naar zaken die eerder in het programma werden besproken.'

De Clouseaumanager benadrukt dat het nummer niet als 'protestlied' bedoeld was. Berckmans: 'Ik kan formeel zijn: de bandleden van Clouseau zijn niet gekant tegen de coronamaatregelen of tegen het gebruik van het Covid Safe Ticket. Ze houden zich trouwens zelf aan alle geldende regels, en ze staan achter de vaccinatiecampagne. In onze perceptie gaat de tekst van het lied trouwens ook niet in die richting.'

Uit de tekst van het lied valt inderdaad niet op te maken dat het om kritiek op de vrijheidsbeperkende maatregelen of de coronavaccins gaat. Het lied kan evengoed begrepen worden als kritiek op een beleid dat niet doortastend genoeg is ('Zoveel sloomheid heb ik nooit gezien' - 'Corona is te sterk en zij te slap' - 'Steeds pleasen, met mooie woorden die onhaalbaar zijn' - 'Zij zijn de hoeders van dit land maar je hebt er nul de botten aan'). Die interpretatie lezen we trouwens ook in sommige commentaren bij de Facebookposts.

In 2020 werkte Koen Wauters bovendien mee aan een sensibiliseringscampagne van de overheid voor het respecteren van de coronamaatregelen.

Conclusie Hoewel heel wat Facebookgebruikers die indruk hebben, kant de Vlaamse muziekgroep Clouseau zich niet tegen de coronamaatregelen. De band heeft op de Nederlandse televisie wel een gelegenheidsversie van zijn hit 'Daar gaat ze' gezongen ('Daar staan ze') waarin het Nederlandse coronabeleid op de korrel wordt genomen. Maar dat Clouseau zich daarmee als tegenstander van de coronamaatregelen out, zoals sommigen denken, valt uit de tekst van het lied niet af te leiden, en wordt door de manager van de muziekband nadrukkelijk ontkend. We beoordelen de claim daarom als eerder onwaar.

