Op Facebook circuleert een foto van een Brit die tegen covid-19 wordt gevaccineerd. Dat lijkt te gebeuren met een injectie door zijn hemd heen. In feite gaat het om een foto die is genomen voordat de man het vaccin toegediend kreeg.

Op 12 december plaatst een Vlaming een foto op Facebook. We zien een man die een inenting lijkt te krijgen door de mouw van zijn hemd heen. Het bijschrift bij de foto: 'Zien jullie het ook? Erg raar dit. Wie is nog achterlijk en gelooft nog altijd in het vaccin!' Op 24 uur tijd zien 5400 mensen de foto op hun tijdlijn passeren.

We laden de afbeelding op bij Google Afbeeldingen en komen zo uit bij nieuwsartikelen die dezelfde foto gebruiken.

De Britse lokale krant The Star uit Sheffield stelt in een artikel dat het gaat over Anthony Moore, een 82-jarige metser op rust. Hij is een van de eerste inwoners van Sheffield die het vaccin tegen covid-19 van Pfizer/BioNTech krijgt toegediend. In het bijschrift bij de foto lezen we dat dit in het Northern General Hospital gebeurde en dat de foto toebehoort aan de Sheffield Teaching Hospitals, waarvan het ziekenhuis deel uitmaakt.

Ook de Yorkshire Times bericht op 8 december over de inenting van Anthony Moore en gebruikt dezelfde foto. Over het feit dat de inspuiting blijkbaar door de mouw gebeurt, lezen we in beide artikels niets.

De website van de Sheffield Teaching Hospitals berichtte ook zelf over de eerste covidvaccins die ze toedienden. Zowel in dat bericht als op hun sociale media vinden we foto's van Anthony Moore, maar niet de foto die in de lokale kranten verscheen.

This week we were proud to have become one of the first NHS Trusts in the country to provide the #COVID19Vaccine to patients aged 80 and over as part of the biggest mass vaccination programme in NHS history



Read more: https://t.co/Kn7jjDi70N pic.twitter.com/sxXMISLuCs — Sheffield Hospitals (@SheffieldHosp) December 11, 2020

Wanneer we met Google zoeken naar nieuws over dat ziekenhuis vinden we een een factcheck die de collega's van Reuters over de foto schreven.

Uit hun onderzoek blijkt dat de foto niet het moment toont dat de patiënt de injectie krijgt. We zien hoe een verpleegster, voor de inspuiting, uitlegt hoe en waar ze het vaccin zal toedienen. 'Deze foto werd genomen tijdens het gesprek met de patiënt voorafgaand aan de inspuiting', liet de woordvoerder van de Sheffield Teaching Hospitals aan Reuters weten. 'De echte inenting werd daarna uitgevoerd met de mouw van de patiënt opgerold, dus in zijn blote arm.'

In een artikel van itvnews over de vaccinatie van Anthony Moore zien we dat dit inderdaad zo gebeurde.

Conclusie De foto van Anthony Moore is genomen terwijl een verpleegster aan het uitleggen was hoe hij hij het covid-vaccin toegediend zou krijgen, dus nog voor de daadwerkelijke vaccinatie. We beoordelen het bijschrift bij de foto daarom als onwaar.

