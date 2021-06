Volgens posts en artikels die circuleren op Facebook en Twitter zouden bij een eerste autopsie van een tegen corona gevaccineerd persoon spike-eiwitten in alle organen teruggevonden zijn. Dat zou wijzen op een coronabesmetting. Het coronavaccin zou de verspreiding van het coronavirus zelfs in de hand werken. Dat klopt niet. Uit de autopsiestudie worden foutieve conclusies getrokken.

Op de Franse Facebookgroep 'Libération d'urgence sanitaire 2020', die 2200 volgers telt, wordt een tweet van de Franse extreemrechtse politicus François Asselineau gepost. Hij is voorzitter van de politieke partij Union Populaire Républicaine. De partij ijvert onder meer voor een Franse uitstap uit de Europese Unie en een Franse terugtrekking uit de NAVO. Tot nu toe kon de politieke partij weinig politieke potten breken. In 2017 stelde Asselineau zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen. Hij behaalde in de eerste ronde 0,92 procent van de stemmen.

We gaan op zoek naar de originele tweet.

Asselineau post de tweet op 15 juni. Die wordt 2400 maal leuk bevonden en 2200 keer geretweet. De politicus heeft 85.000 volgers op Twitter. In de tweet stelt Asselineau dat, bij een eerste autopsie op iemand die het Pfizer-vaccin toegediend had gekregen, spike-eiwitten in alle organen werden aangetroffen en dat het vaccin de verspreiding van het virus zou versnellen. Spike-eiwitten zijn de stekelvormige eiwitten waarmee het coronavirus onze cellen binnendringt.

Asselineau voegt een artikel toe en verwijst naar een studie in het wetenschappelijk tijdschrift International Journal of infectious Diseases.

We klikken op het artikel in de tweet, en komen terecht op de website The European Union Times. De website is gevuld met bedenkelijke berichten.

Op het internet vinden we geen verdere informatie over de website. Op de website zelf staat dat The European Union Times een 'internationale krant is, gevestigd in Europa'.

Via de website Neustar zoeken we de lokalisatie van het IP-adres van de website op. In tegenstelling tot wat op de website staat, die gelokaliseerd in de Amerikaanse stad Burlington, in de staat Massachusetts.

Via de website ICANN Look Up zien we dat de aanvraag van de domeinnaam in 2009 in Panama gebeurde.

Via CrowdTangle zien we dat het artikel duizenden keren is gedeeld op Facebook en in totaal 412.900 mensen heeft bereikt.

Onderaan het artikel is een link naar de bron van het artikel toegevoegd. We klikken en komen terecht bij een artikel op de Amerikaanse website Infowars. Die website werd opgericht door de Amerikaanse radiohost en complotdenker Alex Jones. Het artikel bereikt 7400 mensen.

Volgens een factcheck van het Franse persbureau AFP wordt een verkeerde interpretatie van de studie voor het eerst gepubliceerd op 13 juni op de website van de Hal Turner Radioshow. Turner is een Amerikaans radiopresentator. Volgens Politifact gebruikt hij zijn programma en website om samenzweringstheorieën te verspreiden en aan te zetten tot haat. In 2010 werd Turner veroordeeld tot 33 maanden cel voor het bedreigen van drie federale rechters. Het artikel komt terecht op onder andere Italiaanse, Britse en Noorse Facebookgroepen. 914.000 mensen zien het passeren op hun tijdlijn. Via Twitter bereikt het artikel 93.000 mensen.

Ook XanderNieuws en Dutch Awakaner, twee Nederlandse desinformatiewebsites, verspreiden soortgelijke artikels.

We nemen twee beweringen uit de tweet en het artikel van The European Union Times onder de loep, namelijk dat er in elk orgaan van de man spike-eiwitten zouden teruggevonden zijn en dat het vaccin niet zou werken en de verspreiding van spike-eiwitten zou versnellen.

De feiten

De studie waarnaar Assalineau verwijst, werd uitgevoerd door een team onder leiding van Torsten Hansen, hoofdarts bij het Instituut voor Pathologie van de Universiteit van Bielefeld. De studie bespreekt de autopsie van een 86-jarige man. Hij kreeg op 9 januari een eerste maal het Pfizer-vaccin toegediend, aangeduid als dag 1 op de tijdlijn. De man had verschillende onderliggende aandoeningen zoals dementie en een hoge bloeddruk. Hij had geen last van bijwerkingen door het vaccin.

Zeventien dagen na de vaccinatie, op dag 18, wordt de man met zware diarree in het ziekenhuis opgenomen. In de loop van de dagen verslechtert zijn gezondheidstoestand.

Bij zijn opname was de man coronavrij, maar zes dagen na zijn opname, op dag 25, test hij wel positief. Volgens de studie werd hij besmet door zijn kamergenoot, die op dag 24 positief testte. Op dag 26 bezwijkt de 86-jarige man aan een acute longonsteking en nierfalen.

Het opzet van de autopsiestudie was om te analyseren in welke mate een gevaccineerd persoon een immuniteitsrespons heeft ontwikkeld.

1) Er zijn spike-eiwitten in alle organen aangetroffen

In de tweet van Asselineau en het artikel van The European Union Times wordt beweerd dat er spike-eiwitten in alle organen van de man aangetroffen zijn. In de studie wordt vermeld dat er RNA van Sars-CoV-2 werd teruggevonden in 'bijna alle onderzochte organen'.

In totaal werden negen organen onderzocht. Algemeen wordt aangenomen dat het menselijk lichaam 78 organen telt. Lang niet alle organen in het lichaam werden dus onderzocht. In de orofarynx, het reukslijmvlies, de longen, het hart, de nieren, de hersenen en de luchtpijp werden virusdeeltjes aangetroffen. In de lever en de reukkolf, een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de perceptie van geuren, niet.

2) Het vaccin zou niet werken en de verspreiding van het coronavirus in het lichaam versnellen

Asselineau en The European Union Times stellen dat het vaccin wel een immuunrespons heeft uitgelokt, maar dat het de verspreiding van het virus niet heeft tegengehouden.'Dit is nog meer explosief wetenschappelijk bewijs dat het coronavaccin meer slecht dan goed doet, en misschien zelfs de verspreiding van het virus versnelt', valt er in het artikel te lezen.

Klopt niet, volgens de autopsiestudie. Tijdens de autopsie werden geen karakteristieke verschijnselen van de ziekte covid-19 aangetroffen. Dat wil zeggen dat de man wel besmet was met het SARS-CoV-2-virus maar dat hij de ziekte covid-19 nog niet had ontwikkeld. De officieel vastgestelde doodsoorzaak in het autopsierapport is een acute longonsteking en nierfalen.

Dat hij niet overleed aan het coronavirus, wordt niet tegengesproken door het feit dat er spike-eiwitten in zeven organen werden teruggevonden. Met een coronavaccinatie wordt immers geen zogenaamde 'steriele immuniteit' veroorzaakt. Steriele immuniteit betekent dat het vaccin het lichaam verhindert om het coronavirus op te lopen. Dat is niet het geval. Na vaccinatie is er nog altijd een kleine kans dat je besmet raakt met het coronavirus.

Dat het vaccin de verspreiding van het virus in de hand zou werken, wordt in de Duitse studie tegengesproken. Vermoed wordt dat de eerste dosis van het Pfizer-vaccin de verdere ontwikkeling van de ziekte wél heeft tegengegaan.

In een reactie aan Leadstories benadrukt professor Hansen nogmaals dat hij vermoedt dat de vaccinatie de verdere ontwikkeling van de ziekte heeft kunnen vermijden.

Bovendien was de man nog maar eenmaal gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Een dubbele dosis is nodig voor een optimale werking.

In een reactie aan de factcheckers van AFP benadrukt Hansen dat de studie een 'case report' is, en dat er dus geen grote conclusies uit deze ene autopsie kunnen getrokken worden. Daarvoor zijn meer studies nodig.

Conclusie

Volgens een artikel op de website The European Union Times dat op Twitter werd verspreid door de Franse politicus François Asselineau, zou een eerste autopsie op een gevaccineerd persoon hebben aangetoond dat er in al zijn organen spike-eiwitten waren teruggevonden. Het artikel besluit daaruit dat het coronavaccin niet zou werken en zelfs de verspreiding van het coronavirus zou versnellen. Ten eerste werden er maar negen organen in de autopsie onderzocht, terwijl het menselijk lichaam 78 organen telt. In zeven van de negen organen werden spike-eiwitten teruggevonden die op een coronabesmetting kunnen wijzen. Maar de man overleed niet aan covid-19. Het autopsieteam benadrukte bovendien dat zijn eerste Pfizerdosis de verdere ontwikkeling van corona heeft tegengehouden. Dat het virus zich sneller zou verspreiden door het vaccin, is dan ook niet correct. We beoordelen het artikel dan ook als onwaar.

