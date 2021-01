Volgens een bericht op Facebook zou premier Alexander De Croo (Open VLD) nauwe banden hebben met Microsoft-oprichter, miljardair en filantroop Bill Gates. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor een vaccinatieplan dat al lang klaar lag. Het bericht bevat meerdere feitelijke onjuistheden.

Op 8 januari geeft een Limburgse man op Facebook 'een woordje uitleg' bij een foto met premier Alexander De Croo (Open VLD), oud-premier Charles Michel (MR) en mede-oprichter van Microsoft Bill Gates. In die tekst worden De Croo en Gates aan elkaar gelinkt. Ze zouden onderdeel zijn van een 'gans plan'. De coronacrisis en de bijhorende vaccinatiecampagne zouden op voorhand bedisseld zijn.

Het bericht wordt 320 keer gedeeld en 9300 mensen zien het op hun tijdlijn passeren.

We bekijken eerst de foto in de Facebookpost en analyseren dan de tekst van het bericht.

Foto van ontmoeting uit 2017

We laden de foto op in Google Afbeeldingen en vinden zo websites waarop dezelfde foto verschijnt. Het leidt ons onder meer naar artikels van De Standaard en Le Soir.

Beide artikels dateren van 16 februari 2017. Op die dag hadden toenmalig premier Charles Michel en toenmalig vicepremier Alexander De Croo een ontmoeting met Bill Gates in Brussel. De aanleiding was een internationale tournee van Bill Gates om het filantropisch fonds van hem en zijn vrouw, Melinda Gates, te promoten.

De foto is dus echt. We vinden de foto, en andere beelden van de ontmoeting, ook terug op twee websites die complottheorieën verspreiden.

De tweede website poneert de theorie van de 'eindtijdchristenen'. Volgens die theorie komt er een eindtijd, waarbij er een confrontatie zal zijn tussen God en Satan. Volgens hen zit De Croo 'in de zak van de New World Order'. Volgens complotdenkers zou de New World Order een totalitaire wereldregering zijn die ons stiekem beheerst.

Feitelijke onjuistheden in Facebookbericht

Nu bekijken we de vier belangrijkste feitelijke claims uit het Facebookbericht.

1) Is De Croo lid van het WEF?

'De Croo is lid van de WEF (World Economic Foundation) een denktank die zich bezighoudt met hoe wereldwijd de economie te hervormen', lezen we in het Facebookbericht. De 'World Economic Foundation' bestaat niet, wellicht bedoelt de auteur het World Economic Forum. Het WEF is een internationale organisatie die naar publiek-private samenwerking streeft. Het WEF is vooral bekend van zijn jaarlijkse topontmoeting van bedrijfs- en wereldleiders in het Zwitserse Davos.

Is Alexander De Croo hier lid van? Het WEF is een netwerkorganisatie, die geen ledenlijst hanteert. Wel is het zo dat Alexander De Croo tussen 2014 en 2018 enkele artikels schreef op de website van het WEF. In 2013 was hij vicevoorzitter van een WEF-werkgroep over vergrijzing en in 2015 was nam hij deel aan een werkgroep over jonge wereldleiders.

De Croo was dus betrokken bij enkele projecten van het WEF, maar dat is niet verwonderlijk omdat het WEF nu eenmaal een groot netwerk van politici en ondernemers samenbrengt. Meer dan 22.000 mensen en organisaties hebben, net als De Croo, een auteurspagina op de site van het WEF.

2) Is De Croo lid van de Gates Foundation?

Volgens het Facebookbericht is De Croo ook 'lid van de raad van bestuur van de Gatesfoundation'. De Bill & Melinda Gates Foundation strijdt tegen extreme armoede en slechte gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Op haar site vinden we een overzicht van de leden van de raad van bestuur. De Croo maakt daar geen deel van uit. Wanneer we zijn naam zoeken op de site van de Gates Foundation vinden we nul resultaten. Dit klopt dus niet.

Bill Gates en Alexander De Croo hebben elkaar wel enkele keren ontmoet. We zagen al de foto uit februari 2017. Later dat jaar stelden Gates en De Croo in Genève een plan voor om de slaapziekte uit te roeien. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking, onder leiding van toenmalig minister De Croo, investeerde toen samen met de Gates Foundation in een project van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Dat De Croo destijds als minister samenwerkte met de Gates Foundation voor een specifiek project, maakt hem nog geen lid van die organisatie.

3) Is Gates hoofdaandeelhouder van vaccinproducenten?

Volgens het Facebookbericht zou Bill Gates de 'grootste aandeelhouder zijn van Pfizer, Moderna en Astrazeneca'. Dat klopt niet, zoals we al aantoonden in een vorige factcheck. Gates heeft wel een beperkt aantal aandelen in Pfizer en andere farmabedrijven, maar hij is niet de grootste aandeelhouder van een van de genoemde vaccinproducenten.

'Net voor zijn ondemocratische aanstelling heeft hij spoedmeeting gehad met Kill Bill in Brussel', aldus het Facebookbericht. Over een recente ontmoeting tussen Gates en De Croo, vlak voordat De Croo premier werd, vinden we echter niets terug.

De enige link tussen De Croo en Gates in die periode, net voor zijn aanstelling als premier op 1 oktober 2020, is een tweet van De Croo op 20 september over een investering van Gates in een Waals biotechbedrijf.

🇧🇪 België staat sterk in biotech, een troef in het verslaan van het virus.



Om vaccincapaciteit te versterken, zal ook #FPIM – in samenwerking met @SRIWGroup – voor 10 miljoen euro bijdragen aan financiering en verankering van Univercells @BiologicsforAll. https://t.co/gdUAN3cnxa — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) September 16, 2020

4) Tekende De Croo in 2016 vaccinatieprogramma?

De Croo zou als minister van Ontwikkelingssamenwerking in 2016 ook een plan hebben ondertekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties (VN) om 'in de toekomst hun volle medewerking te verlenen bij de ontwikkeling van vaccins'. Het zou gaan over een plan waarbij 'punt 15 zegt: start van de uitrol 2021'.

We nemen contact op met de auteur van het bericht met de vraag om zijn bron mee te delen, maar krijgen voorlopig geen antwoord. Er bestaan verschillende plannen over de vaccinatie van het WHO. We vinden echter geen plan, waarin punt 15 stelt dat het zou beginnen in 2021. Ook enig bewijs dat De Croo in 2016 een dergelijk plan zou ondertekend hebben, vinden we niet terug. Al valt niet uit te sluiten dat hij, als minister van Ontwikkelingssamenwerking, zijn handtekening plaatste onder een een WHO-document in verband met vaccinaties.

Uit recente profielfoto's van de auteur van het Facebookbericht valt af te leiden dat de Limburger een vaccintegenstander is, en een aanhanger van de Amerikaanse extreemrechtse complottheorie QAnon. Die stelt dat een satanisch pedofilienetwerk samenzweert tegen de gewezen Amerikaanse president Donald Trump.

Conclusie De foto op Facebook toont een echte ontmoeting tussen Alexander De Croo en Bill Gates in 2017. Het bericht bij de foto bevat echter verschillende feitelijk onjuistheden. De Croo is geen lid van het WEF, noch van de Gates Foundation. Bill Gates is niet de grootste aandeelhouder van vaccinproducenten Pfizer, AstraZeneca en Moderna. En we vinden geen specifiek vaccinatieplan waaronder De Croo in 2016 zijn handtekening zou gezet hebben. We beoordelen dit bericht dan ook als onwaar.

