In een reportage over het Antwerpse Sint-Augustinusziekenhuis die VTM Nieuws op 26 oktober uitzond, was per ongeluk een archiefbeeld gemonteerd van een Italiaans ziekenhuis. VTM heeft zich bij de kijkers geëxcuseerd voor de fout.

Op 26 oktober post een Facebookgebruiker onderstaand bericht. Het bevat een screenshot uit het VTM-middagjournaal van 26 oktober. In het bijschrift wijst de auteur op het bordje met 'Uscita' (Italiaans voor 'uitgang') erop dat boven de ziekenhuisgang te zien is. Dat doet vermoeden dat het beeld niet werd gedraaid in het Antwerpse Sint-Augustinusziekenhuis waarover de reportage ging.

© Facebook

Het bericht wordt 893 keer gedeeld en bereikt 125.000 mensen. Heel wat andere Facebookgebruikers delen hetzelfde of een soortgelijk bericht. In totaal zagen al bijna 500.000 mensen de boodschap op hun tijdlijn passeren. Opvallend is dat nogal wat mensen ervan uit gaan dat het niet om een ongelukkige fout van de nieuwsredactie zou gaan, maar wel om een bewuste actie om kijkers bang te maken.

© Facebook

© Facebook

Excuses

Op 27 oktober verontschuldigt VTM Nieuws zich voor de fout, zowel op Twitter als in het middagjournaal.

© Twitter

Menselijke fout

Hoofdredacteur Nicholas Lataire van VTM Nieuws legt aan de telefoon uit wat er precies misging: 'We maakten op 26 oktober een reportage over de toenemende druk in de ziekenhuizen en gingen daarvoor langs in het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen. In dat verslag werd verwezen naar de patiëntenstop die in een aantal Belgische ziekenhuizen is afgekondigd. We wilden daarbij een archiefbeeld tonen van een Luiks ziekenhuis, waar we op 21 oktober een reportage draaiden. Die Luikse reportage bevatte een beeld van een ziekenhuis in Bergamo, omdat in het verslag een vergelijking werd gemaakt tussen de huidige situatie in Luik en die in het Noord-Italiaanse Lombardije tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. Helaas is net een beeldfragment uit het Italiaanse ziekenhuis uit die Luikse reportage overgenomen in het verslag over Sint-Augustinus. Dat was niet de bedoeling.'

'Het is een fout die we ten zeerste betreuren', zegt Lataire. 'We begrijpen dat dit erg gevoelig ligt. Maar mensen zijn nu eenmaal feilbaar, een fout kan altijd gebeuren. Belangrijk is dat, wanneer je een fout maakt, je daar open en transparant over communiceert. Dat is wat wij gedaan hebben, niet alleen op sociale media, maar ook in het middagjournaal van 27 oktober. Nieuwslezer Freek Braeckman heeft tijdens dat journaal uitdrukkelijk onze excuses overgebracht aan de kijkers.'

CONCLUSIE In het VTM-middagjournaal van 26 oktober werd in een reportage over het Antwerpse Sint-Augustinusziekenhuis een archiefbeeld getoond van een ziekenhuis in het Italiaanse Bergamo tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. De nieuwsredactie wilde een archiefbeeld tonen uit een reportage over een Luiks ziekenhuis, maar nam per ongeluk een beeldfragment van een Italiaans ziekenhuis uit die bewuste Luikse reportage over. VTM Nieuws benadrukt dat het om een fout ging en excuseerde zich hiervoor bij zijn kijkers. We beoordelen het Facebookbericht als waar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 26 oktober post een Facebookgebruiker onderstaand bericht. Het bevat een screenshot uit het VTM-middagjournaal van 26 oktober. In het bijschrift wijst de auteur op het bordje met 'Uscita' (Italiaans voor 'uitgang') erop dat boven de ziekenhuisgang te zien is. Dat doet vermoeden dat het beeld niet werd gedraaid in het Antwerpse Sint-Augustinusziekenhuis waarover de reportage ging.Het bericht wordt 893 keer gedeeld en bereikt 125.000 mensen. Heel wat andere Facebookgebruikers delen hetzelfde of een soortgelijk bericht. In totaal zagen al bijna 500.000 mensen de boodschap op hun tijdlijn passeren. Opvallend is dat nogal wat mensen ervan uit gaan dat het niet om een ongelukkige fout van de nieuwsredactie zou gaan, maar wel om een bewuste actie om kijkers bang te maken.ExcusesOp 27 oktober verontschuldigt VTM Nieuws zich voor de fout, zowel op Twitter als in het middagjournaal.Menselijke foutHoofdredacteur Nicholas Lataire van VTM Nieuws legt aan de telefoon uit wat er precies misging: 'We maakten op 26 oktober een reportage over de toenemende druk in de ziekenhuizen en gingen daarvoor langs in het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen. In dat verslag werd verwezen naar de patiëntenstop die in een aantal Belgische ziekenhuizen is afgekondigd. We wilden daarbij een archiefbeeld tonen van een Luiks ziekenhuis, waar we op 21 oktober een reportage draaiden. Die Luikse reportage bevatte een beeld van een ziekenhuis in Bergamo, omdat in het verslag een vergelijking werd gemaakt tussen de huidige situatie in Luik en die in het Noord-Italiaanse Lombardije tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. Helaas is net een beeldfragment uit het Italiaanse ziekenhuis uit die Luikse reportage overgenomen in het verslag over Sint-Augustinus. Dat was niet de bedoeling.''Het is een fout die we ten zeerste betreuren', zegt Lataire. 'We begrijpen dat dit erg gevoelig ligt. Maar mensen zijn nu eenmaal feilbaar, een fout kan altijd gebeuren. Belangrijk is dat, wanneer je een fout maakt, je daar open en transparant over communiceert. Dat is wat wij gedaan hebben, niet alleen op sociale media, maar ook in het middagjournaal van 27 oktober. Nieuwslezer Freek Braeckman heeft tijdens dat journaal uitdrukkelijk onze excuses overgebracht aan de kijkers.'