In een video die online circuleert, zou een protest in het Italiaanse parlement tegen de invoering van een coronapas te zien zijn. Het filmpje is authentiek. Op 29 juli protesteerden parlementsleden van de conservatieve partij Fratelli D'Italia tegen de invoering van een coronapas.

Het filmpje wordt gepost door een Belgische vrouw. De Facebookgroep 'Nee tegen de coronamaatregelen', die 23.700 leden telt, post het daarna nog eens opnieuw. De clip wordt 15.000 keer gezien en 681 keer gedeeld.

We googelen 'protesta green pass italia parlamento'. De zoekresultaten geven een overzicht van artikels in verschillende Italiaanse kranten, zoals La Repubblica, Il Messaggero en La Stampa, waarin we telkens het clipje zien. De video wordt ook gepost op het YouTubekanaal van de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Het beeldmateriaal is authentiek en werd gefilmd op 29 juli, tijdens een zitting in de Italiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een groep parlementsleden van de Italiaanse conservatieve partij Fratelli d'Italia begon tijdens de zitting te protesteren en hielden affiches met daarop 'No green pass' omhoog. De manifestatie begon net voor de stemming over het wetsvoorstel. Kamervoorzitter Fabio Rampelli zag zich genoodzaakt de zitting te staken.

Vanaf 6 augustus is het voor Italianen verplicht om een 'green pass' voor te leggen als ze horecazaken, bioscopen, musea of fitnesscentra willen betreden. Mensen kunnen zo'n pas krijgen als ze de afgelopen 6 maand hersteld zijn van de ziekte, al eenmaal gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kunnen voorleggen die minder dan 48 uur eerder is afgenomen.

Conclusie Online circuleert een filmpje van wat een manifestatie in het Italiaanse parlement zou zijn tegen de invoering van een coronapas. Het beeldmateriaal is authentiek. Parlementsleden van de partij Fratelli D'Italia begonnen tijdens een parlementaire zitting op 29 juli te protesteren tegen de invoering van de 'green pass'. We beoordelen de stelling dan ook als waar.

