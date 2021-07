Online wordt een foto gedeeld van een luchthavenhal met een wachtrij voor gevaccineerden en één voor niet-gevaccineerden. De foto is authentiek en werd genomen in de luchthaven van Vancouver, Canada. De opsplitsing werd ingevoerd om de douanecontrole van de passagiers vlotter te laten verlopen maar werd intussen weer afgevoerd.

Een Nederlandse vrouw post onderstaande foto op 24 juli in de Facebookgroep 'Nee Tegen de Coronamaatregelen', die 23.400 leden telt. Op de foto zien we een luchthavenhal die opgedeeld wordt in twee wachtrijen: één voor 'volledig gevaccineerde personen' en één voor 'ongevaccineerde personen'. In welk deel van de luchthaven de foto is genomen, is niet duidelijk. De post wordt 7600 keer gezien en 101 keer gedeeld.

Zoals vaak bij posts waarin een opdeling gemaakt wordt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen wordt er in de commentaren gewag gemaakt van 'medische apartheid'. Ook wordt er verwezen naar concentratiekampen.

We nemen een screenshot van de foto en geven die in bij Google Afbeeldingen. We krijgen onmiddellijk 'Vancouver International Airport' als extra zoekterm.

In de zoekresultaten zien we verschillende tweets, waarin dezelfde foto werd gepost.

We zien ook een artikel van de Canadese tabloidkrant Toronto Sun waarin de foto ook te zien is. Volgens het onderschrift bij de foto werd die genomen in de internationale aankomsthal van de luchthaven van Vancouver. In het stuk staat ook dat de luchthaven van Toronto dezelfde maatregel heeft getroffen.

In een ander artikel op de website City News stelt Robyn McVicker, vicepresident passagiersreizen, dat de opsplitsing gemaakt wordt om de douanecontrole vlotter te doen verlopen. De regels om Canada binnen te raken verschillen voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Niet-gevaccineerden of mensen die ingeënt zijn met een in Canada niet-erkend vaccin moeten 14 dagen in quarantaine gaan. Die quarantaine moeten ze met het luchthavenpersoneel regelen. Gevaccineerden hoeven niet in quarantaine. McVicker bevestigt ook dat het gaat om een maatregel in de aankomsthal. In de vertrekhal wordt er niet opgesplitst.

Conclusie De foto van een luchthavenhal waarop we twee verschillende wachtrijen zien voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde passagiers is authentiek en beoordelen we dan ook als waar. De foto werd genomen in de aankomsthal van de internationale luchthaven van Vancouver. De luchthaven trof de maatregel om de douanecontrole vlotter te laten verlopen, maar trok de opsplitsing ondertussen weer in omdat ze niet het verwachte resultaat opleverde.

We nemen per mail contact op met de persdienst van de luchthaven. 'De foto is inderdaad authentiek', bevestigt woordvoerster Melanie Belanger-Finn. 'We hebben de maatregel genomen om de grenscontrole te stroomlijnen en vlotter te laten verlopen. Ondertussen hebben we de maatregel weer ingetrokken, omdat hij niet de verwachte resultaten opleverde. Er vliegen veel meer gevaccineerde mensen dan we hadden ingeschat. Daardoor hebben we de volledige hal nodig om de douanecontrole vlot te laten verlopen.'

