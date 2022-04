Volgens socialemediagebruikers zou de Britse krant Financial Times een foto van Syrische vluchtelingen hebben gebruikt om een artikel over de Oekraïense vluchtelingenstroom te illustreren. Dat klopt niet. De foto werd wel degelijk in maart in de Oekraïense stad Lviv genomen.

In Nederlandse Telegramgroepen wordt een foto van de Britse krant Financial Times verspreid, met daarbij de bewering dat de foto in Syrië genomen zou zijn.

Als we de titel van het artikel intikken in Facebook zien we dat de foto met dezelfde bewering ook daar circuleert (hier en hier gearchiveerd).

Het screenshot wordt gebruikt om de berichtgeving van de reguliere media over de crisis in Oekraïne in twijfel te trekken. 'Dit is hoe vluchtelingen uit Oekraïne eruitzien volgens Financial Times,' lezen we als bijschrift in de Telegrampost.

We googelen de titel van het artikel en komen terecht op de website van Financial Times, waar we het artikel met de foto terugvinden (hier gearchiveerd). Onderaan lezen we dat de foto genomen is door fotograaf Dan Kitwood voor Getty Images. Dat bedrijf voorziet diverse media van beeld- en videomateriaal. Via de zoekmachine Tineye vinden we dat de foto voor het eerst op de website van de Britse krant Daily Mail op 11 maart werd gepubliceerd. Ook daar werd de foto gebruikt in een artikel over Oekraïne.

We nemen per mail contact op met Kitwood en vragen waar en wanneer de foto werd genomen. Jay Davies, redacteur bij Getty Images, antwoordt ons dat Kitwood de foto op 11 maart in het treinstation van de Oekraïense stad Lviv nam. De foto staat ook vermeld op de website van Getty Images (hier gearchiveerd), met volgend bijschrift.

Waar de vluchtelingen vandaan kwamen, kwam Kitwood niet te weten. 'Hij heeft niet met hen kunnen spreken, aangezien ze de trap afdaalden en hij (Kitwood, nvdr.) vanuit een andere hoek op het perron aan het fotograferen was', aldus Davies.

Conclusie Online circuleert een screenshot van een artikel uit de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens socialemediagebruikers zou de Britse krant Financial Times een foto van Syrische vluchtelingen hebben gebruikt om een artikel over de Oekraïense vluchtelingenstroom te illustreren. Dat klopt niet. De foto werd wel degelijk in maart in de Oekraïense stad Lviv genomen.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 6 april 2022. Daarnaast hadden we voor deze factcheck ook contact met Jay Davies, redacteur bij Getty Images (28 maart 2022).

