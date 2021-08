Al enkele maanden circuleert er online een foto van een potje peren die veel verontwaardiging veroorzaakt. Op de verpakking valt te lezen dat het fruit in Argentinië werd gekweekt maar verpakt in Thailand, aan de andere kant van de oceaan. De foto blijkt authentiek.

Sinds midden vorig jaar circuleert een foto online van een potje peren, waarop te lezen valt dat de vruchten gekweekt werden in Argentinië om vervolgens in Thailand te worden verpakt. De foto duikt regelmatig op Instagram, Facebook en Twitter op. Onder meer de humoristische site 9Gag en de milieuorganisatie Greenpeace deelden de foto op respectievelijk 22 augustus 2020 en 5 september 2020. De post van Greenpeace kon rekenen op 158.366 vind-ik-leuks.

© 9Gag

© Instagram

Brits natuurspecialist en tv-presentator Chris Peckham retweette de foto afgelopen 28 juni, met de opmerking dat 'datgene wat we met ons voedsel doen, stuk is'. De tweet genereerde 58.200 vind-ik-leuks en 12.800 retweets.

© Twitter

Bij sommige van de posts is een wereldkaart toegevoegd, waarop de afstand tussen Argentinië en Thailand is aangeduid. Sommige posts vermelden dat het product uiteindelijk op de Amerikaanse markt terechtkwam.

© Facebook

Is de foto authentiek of werd de tekst op het potje gefotoshopt? Omdat het beeld kennelijk veel stennis veroorzaakt, zoeken we het uit.

Met een zoekopdracht op Google Afbeeldingen en Yandex zien we dat de foto twaalf maanden geleden voor het eerst op het sociale medium Reddit werd gepubliceerd. Die post werd ondertussen verwijderd, maar via het internetarchief WebArchive vinden we een gearchiveerde versie van de post terug waarin nog een extra foto van de verpakking te zien is. Het Amerikaanse fruitbedrijf Dole is producent.

© Reddit

Nu we de origine van de foto hebben achterhaald voegen we de foto in op de website Fotoforensics en op het beeldverificatiehulpmiddel van Deutsche Welle.

© FotoForensics

Een van de analyses, de Error Level Analysis, geeft opvallende contrasten op de foto. De tekst is wit, terwijl de rest van het beeld zwart gekleurd is. Een opvallend contrast kan wijzen op vervalsing. We leggen de beelden voor aan Jurgen Dedeckere, opleidingshoofd multimedia en communicatietechnologie aan de Erasmushogeschool Brussel. 'Een zwarte tekst op een lichte achtergrond geeft altijd een groot contrast. Daarom kunnen we met dit resultaat niets bewijzen. De kans is groot dat het hier om een vals positieve gaat.' Bij andere analyses, zoals de Double JPEG quantization (links) en de JPEG Ghost (rechts) zijn er geen opvallende zaken te zien.

© FotoForensics

We nemen ook contact op met het Amerikaanse fruitbedrijf Dole. Zij verwijzen ons door naar Dole Packaged Foods. 'Op basis van de foto kunnen we niet bevestigen of de foto echt is of niet, maar het zou kunnen dat dit een authentieke foto is van ons product. Dergelijke print komt voor op onze verpakking. We willen aantonen dat het fruit dat we verkopen zo dicht mogelijk bij de productiefaciliteit wordt gekweekt. Peren groeien niet in Thailand, dus halen we die meestal uit Griekenland en China. In 2020 kochten we twee procent peren aan in Argentinië, in 2021 geen.' Het bedrijf voegt nog toe dat ze in 2025 fossielvrije verpakkingen willen en toewerken naar CO2-neutrale fabrieken in 2030. We mailen hen met de vraag of ze documenten hebben om die cijfers te bewijzen. We kregen nog geen antwoord.

Conclusie Een foto van een potje peren die gekweekt zouden zijn in Argentinië en verpakt in Thailand, gaat al enkele maanden rond op sociale media. Uit een beeldverificatie valt niet af te leiden of de foto al dan niet gephotoshopt is. Dole Packaged Foods, de producent, bevestigt dat op sommige van hun verpakkingen vermeld wordt waar het fruit vandaan komt en waar het werd verpakt. In 2020 was 2 procent van door hen verpakte peren afkomstig uit Argentinië. De foto lijkt authentiek, dus we beoordelen de afbeelding als eerder waar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Sinds midden vorig jaar circuleert een foto online van een potje peren, waarop te lezen valt dat de vruchten gekweekt werden in Argentinië om vervolgens in Thailand te worden verpakt. De foto duikt regelmatig op Instagram, Facebook en Twitter op. Onder meer de humoristische site 9Gag en de milieuorganisatie Greenpeace deelden de foto op respectievelijk 22 augustus 2020 en 5 september 2020. De post van Greenpeace kon rekenen op 158.366 vind-ik-leuks.Brits natuurspecialist en tv-presentator Chris Peckham retweette de foto afgelopen 28 juni, met de opmerking dat 'datgene wat we met ons voedsel doen, stuk is'. De tweet genereerde 58.200 vind-ik-leuks en 12.800 retweets. Bij sommige van de posts is een wereldkaart toegevoegd, waarop de afstand tussen Argentinië en Thailand is aangeduid. Sommige posts vermelden dat het product uiteindelijk op de Amerikaanse markt terechtkwam.Is de foto authentiek of werd de tekst op het potje gefotoshopt? Omdat het beeld kennelijk veel stennis veroorzaakt, zoeken we het uit.Met een zoekopdracht op Google Afbeeldingen en Yandex zien we dat de foto twaalf maanden geleden voor het eerst op het sociale medium Reddit werd gepubliceerd. Die post werd ondertussen verwijderd, maar via het internetarchief WebArchive vinden we een gearchiveerde versie van de post terug waarin nog een extra foto van de verpakking te zien is. Het Amerikaanse fruitbedrijf Dole is producent. Nu we de origine van de foto hebben achterhaald voegen we de foto in op de website Fotoforensics en op het beeldverificatiehulpmiddel van Deutsche Welle.Een van de analyses, de Error Level Analysis, geeft opvallende contrasten op de foto. De tekst is wit, terwijl de rest van het beeld zwart gekleurd is. Een opvallend contrast kan wijzen op vervalsing. We leggen de beelden voor aan Jurgen Dedeckere, opleidingshoofd multimedia en communicatietechnologie aan de Erasmushogeschool Brussel. 'Een zwarte tekst op een lichte achtergrond geeft altijd een groot contrast. Daarom kunnen we met dit resultaat niets bewijzen. De kans is groot dat het hier om een vals positieve gaat.' Bij andere analyses, zoals de Double JPEG quantization (links) en de JPEG Ghost (rechts) zijn er geen opvallende zaken te zien. We nemen ook contact op met het Amerikaanse fruitbedrijf Dole. Zij verwijzen ons door naar Dole Packaged Foods. 'Op basis van de foto kunnen we niet bevestigen of de foto echt is of niet, maar het zou kunnen dat dit een authentieke foto is van ons product. Dergelijke print komt voor op onze verpakking. We willen aantonen dat het fruit dat we verkopen zo dicht mogelijk bij de productiefaciliteit wordt gekweekt. Peren groeien niet in Thailand, dus halen we die meestal uit Griekenland en China. In 2020 kochten we twee procent peren aan in Argentinië, in 2021 geen.' Het bedrijf voegt nog toe dat ze in 2025 fossielvrije verpakkingen willen en toewerken naar CO2-neutrale fabrieken in 2030. We mailen hen met de vraag of ze documenten hebben om die cijfers te bewijzen. We kregen nog geen antwoord.