In een interviewfragment dat op Facebook circuleert, zegt Pfizer-ceo Albert Bourla dat hij niet tegen corona werd gevaccineerd en dat ook niet nodig vindt. Het fragment lokt meewarige reacties uit. Het gaat echter om een oud interview, dat plaatsvond in december 2020, toen de eerste coronavaccins nog voorbehouden werden voor ouderen en risicogroepen. Ondertussen is Bourla volledig gevaccineerd met het Pfizer-BioNTech-vaccin.

Op 2 juli post een Nederlandse vrouw op Facebook een interview met Albert Bourla, de ceo van farmaceuticabedrijf Pfizer, dat een van de meest toegediende coronavaccins ontwikkelde. Het bijschrift stelt: 'Pfizer baas Albert Bourla is 59 jaar en in goede gezondheid, daarom hoeft hij geen prikje.' Het filmpje wordt zo'n 250.400 keer gezien en 6700 keer gedeeld.

In het filmpje, dat ondertiteld is, stelt de interviewster dat Bourla zijn coronavaccin nog niet heeft gehad. Bourla bevestigt en benadrukt dat hij niet wil voorsteken in de wachtrij. 'Ik ben 59, ik verkeer in goede gezondheid en ben geen eerstelijnswerker. Ik kom dus niet in aanmerking op dit moment.' Veel Facebookgebruikers reageren meewarig op het interview en interpreteren de boodschap alsof Bourla het vaccin niet durft te nemen.

Op YouTube zoeken we de originele videoclip. We typen 'Albert Bourla Interview' in de zoekbalk. We krijgen het interview als derde zoekresultaat te zien. Het interview werd op 14 december 2020 op het account van de Amerikaanse nieuwszender CNBC gepost. Ook op de website van CNBC werd die dag het volledige interview gepost. We kunnen er dus van uitgaan dat het interview die dag werd uitgezonden. Aanleiding voor het interview waren de eerste Pfizer-vaccinaties in de Verenigde Staten. Het Pfizer-BioNTechvaccin werd op 11 december 2020 door de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA goedgekeurd.

Is Bourla ondertussen wel gevaccineerd?

We nemen contact op met Steven Danehy, hoofd communicatie van Pfizer. Op de vraag of het klopt dat Bourla niet gevaccineerd is, reageert Danehy stellig: 'Die beweringen zijn complete nonsens. Dokter Bourla is volledig gevaccineerd met het Pfizer-BioNTechvaccin.'

We googelen 'Albert Bourla vaccinated' en vinden factchecks van onder andere USA Today, factcheck.org en AP News. Zij postten de factchecks in maart, toen het fragment in de Verenigde Staten begon te circuleren. In de drie factchecks wordt verwezen naar een tweet van Bourla, die hij op 10 maart postte, waarop hij zijn tweede vaccinatie krijgt.

Bourla postte de foto op 10 maart. In de Verenigde Staten wordt een interval van 21 dagen gehanteerd tussen de eerste en tweede vaccinatie. Bourla's eerste vaccinatie moet midden februari hebben plaatsgevonden.

Conclusie Online circuleert een interview met ceo Albert Bourla van het farmabedrijf Pfizer. In dat interview stelt Bourla dat hij geen vaccin nodig heeft, aangezien hij 59 is en kerngezond is. Het gaat om een oud interview, dat dateert van december 2020, toen de eerste Pfizer-vaccins alleen nog maar werden toegediend aan ouderen en risicogroepen. Ondertussen werd Bourla wel volledig gevaccineerd. Dat bevestigt Pfizer-woordvoerder Steven Danehy. Bourla postte eveneens een foto van zichzelf toen hij in maart voor de tweede maal werd gevaccineerd. Om die reden beoordelen we de stelling die op 2 juli bij de video werd geplaatst als onwaar.

