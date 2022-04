In een interview met Humo zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dat er in Brussel door het lerarentekort mensen voor de klas staan die in het Arabisch lesgeven omdat ze geen Frans spreken. Daarvoor is geen bewijs. Rousseau baseerde zich voor die uitspraak op één anonieme getuigenis.

In een interview met Humo van 26 april (achter betaalmuur) doet Vooruit-voorzitter Conner Rousseau volgende uitspraak: 'In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken.'

Voor die uitspraak - en voor een aantal andere uitspraken in hetzelfde interview - kreeg de Vooruit-voorzitter forse kritiek, ook vanuit zijn eigen partij.

Anonieme bron

We proberen Rousseau te bereiken om te vragen wat zijn bron is voor de uitspraak over de Brusselse leerkrachten die, bij gebrek aan kennis van het Frans, in het Arabisch les zouden geven. Zijn woordvoerder Niels Pattyn belt ons op en legt uit dat Rousseau vorige week een lang gesprek heeft gehad met een vrouw die werkt in het Franstalig onderwijs in Brussel. 'De vrouw vertelde dat er een probleem is in bepaalde Brusselse scholen. Leerkrachten die niet voldoende Frans spreken schakelen er tijdens hun lessen op regelmatige basis over op het Arabisch. Ze kunnen dat doen omdat de meeste van hun leerlingen ook Arabisch spreken', aldus Pattyn, die benadrukt dat het volgens de vrouw niet gaat om lessen die structureel in het Arabisch gegeven worden.

Rousseau begrijpt volgens Pattyn dat het vervelend is dat hij zijn uitspraak enkel op die ene anonieme bron kon baseren, maar vond het volgens zijn woordvoerder toch belangrijk om het probleem aan te kaarten. 'We hebben de vrouw ondertussen opnieuw gecontacteerd met de vraag of ze met haar verhaal naar buiten wil komen. Daar is ze helaas niet toe bereid, ze is bang om haar job te verliezen.'

Onwettig

De Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir (PS), die bevoegd is voor het Franstalig onderwijs in Brussel, reageerde enkele uren na het verschijnen van het interview al op Twitter. 'Het lerarentekort is een realiteit in alle regio's van het land. De Fédération Wallonie-Bruxelles bestrijdt dat tekort op verschillende manieren maar zeker niet door mensen voor de klas te zetten die de onderwijstaal niet machtig zijn. Foute en minachtende verklaring van Conner Rousseau', schrijft ze.

© Twitter

Aan de telefoon is ook haar woordvoerder Jean-François Mahieu formeel. 'Er wordt in het Franstalig onderwijs in Brussel niet in het Arabisch onderwezen. Dat is trouwens wettelijk niet mogelijk, volgens artikel 13 van de wet van 30 juli 1963 over het taalregime in het onderwijs. Dat artikel bepaalt dat onderwijsverstrekkers enkel personeelsleden mogen rekruteren die het bewijs hebben geleverd dat ze een grondige kennis hebben van de taal waarin op de school wordt lesgegeven.'

Conclusie In een interview met Humo zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dat er in Brussel door het lerarentekort mensen voor de klas staan die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. De Franstalige onderwijsminister Caroline Désir (PS) spreekt dat formeel tegen. Rousseau heeft zich volgens zijn woordvoerder gebaseerd op een gesprek met één getuige, die anoniem wil blijven. Er is dus geen bewijs voor de uitspraak van de Vooruit-voorzitter.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd: Telefoongesprek met Niels Pattyn op 26 april 2022 Telefoongesprek met Jean-François Mahieu op 26 april 2022 Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 26 april 2022.

