Wie via een iPhone reserveert bij Airbnb betaalt een hogere prijs, lazen we onlangs in een interview in Knack. We vonden echter geen bewijs voor die stelling.

In Knack van 15 september verscheen een interview (achter betaalmuur) met retailexpert Pierre-Alexandre Billiet, ceo van kenniscentrum Gondola en docent aan de Solvay Business School.

In dat interview zegt Billiet dat de trend van dynamische prijszetting zich steeds verder doorzet. Hij geeft daarbij onder meer het volgende voorbeeld: 'Als je een appartement reserveert bij Airbnb via een iPhone, betaal je een hogere prijs.'

In een e-mail aan de redactie vraagt een lezer of we die uitspraak kunnen factchecken. We sturen een mail naar Billiet waarin we vragen naar zijn bronnen. We stellen de vraag ook aan de Belgische en de internationale persdienst van Airbnb. Ondertussen gaan we zelf op onderzoek.

Rome

Bij wijze van test, proberen we het eerst zelf. Op een iPhone zoeken we een overnachting in Rome (12-13 oktober) voor 2 personen in Roman Heart - Apartment 2. Die overnachting kost 116 euro.

Met een Android-telefoon krijgen we voor dezelfde overnachting op dezelfde locatie een iets lagere prijs te zien: 113 euro. Met nog een andere Android-telefoon krijgen we - de zoekopdracht gebeurt op hetzelfde moment - dezelfde overnachting dan weer aangeboden voor 57 euro. De prijzen kunnen dus verschillen. Ligt dat aan het type telefoon waarmee we de overnachting zoeken? Of spelen er andere factoren?

Gesofisticeerd

Een hogere prijs voor hetzelfde appartement als je reserveert bij Airbnb via een iPhone? Professor retailmarketing Gino Van Ossel (Vlerick Business School) gelooft het niet, en wel om twee redenen. 'Ten eerste zijn de technieken voor prijszetting op maat veel gesofisticeerder dan 'één prijs voor iPhone-gebruikers en een andere prijs voor gebruikers van een ander merk smartphone'. Al was het maar omdat bijvoorbeeld Samsung ondertussen ook peperdure toestellen op de markt heeft gebracht, en er nu ook goedkopere iPhone-modellen bestaan. Dankzij de steeds krachtiger algoritmes kennen online spelers ons veel beter dan dat, en zijn de profielen die zij gebruiken gebaseerd op veel verfijndere gegevens dan welke telefoon we gebruiken,' zegt Van Ossel.

Ten tweede, benadrukt Van Ossel, bepalen aanbieders van verblijfsaccommodatie zoals Airbnb of Booking zelf maar in beperkte mate de prijs. 'Het is het hotel of de verhuurder die over de prijzen beslist. Airbnb kan enkel spelen met zijn eigen commissie. Wil het de prijs laten stijgen of dalen, dan kan het bedrijf dat alleen door zijn eigen marges te verhogen of verlagen. Als Airbnb de keuze van de consument wil beïnvloeden, dan zal het eerder spelen met de volgorde van de zoekresultaten.'

'Airbnb werkt bovendien anders dan bijvoorbeeld Booking.com. Bij Airbnb kun je al voor je boekt contact opnemen met de verhuurder. Die verhuurder moet je aanvraag goedkeuren, en daarbij is zijn bezorgdheid vooral dat je goed voor zijn pand zorgt. Dat businessmodel op zich maakt dynamische prijszetting op basis van bijvoorbeeld je type smartphone veel minder waarschijnlijk', aldus nog Van Ossel.

Urban legend

Ook Steven Van Belleghem, marketingprofessor aan de Vlerick Business School en partner van het adviesbureau Nexxworks, acht het bijzonder onwaarschijnlijk dat Airbnb zijn prijzen automatisch zou verhogen wanneer je met een iPhone boekt. 'Helemaal zeker weten we zoiets nooit, maar volgens mij is het een urban legend. De huurprijzen kunnen variëren, uiteraard, in functie van vraag en aanbod, en in theorie kan Airbnb de gegevens over het toestel waarmee je boekt gebruiken bij zijn prijszetting. Maar het bedrijf kan dat niet zonder medeweten van de verhuurders, en die zouden dat waarschijnlijk niet aanvaarden, want zij bepalen hun prijs liever zelf. Bovendien is die tweedeling tussen Appletoestellen en andere een typisch Europese manier van denken. De meeste e-commercesites worden ontwikkeld in Silicon Valley, waar werkelijk iederéén met Apple werkt. Ik denk dat veel van die ontwikkelaars zelfs niet beseffen dat er mensen zijn die geen Apple-toestel hebben', lacht Van Belleghem.

Net zoals Van Ossel wijst Van Belleghem erop dat sites zoals Airbnb over veel meer en interessantere informatie over hun gebruikers beschikken dan het merk van hun telefoon of computer. 'Ze weten of je vaak reist, welk soort logement je doorgaans zoekt, in welke prijscategorie, in welke puntencategorie, etc. Dat zegt zoveel meer over je dan het merk van je telefoon.'

Als prijzen bij Airbnb zouden variëren in functie van het gebruikte toestel, dan zou dat volgens Van Belleghem trouwens al lang bewezen zijn. 'Dat bedrijven zoals Airbnb weinig transparant zijn over hun manier van werken, maakt ook dat urban legends des te makkelijker ontstaan.'

Travelocity

Ondertussen heeft Pierre-Alexandre Billiet van Gondola, die de uitspraak in Knack deed, geantwoord op onze vraag naar zijn bronnen. 'Wat ik heb gezegd, klopt wel', schrijft hij in een e-mail. 'Alleen heb ik mij van naam vergist. Het gaat niet over Airbnb, maar over een andere boekingssite: Travelocity.' Dat is een site waar je zowel vluchten, logement, huurauto's als pakketreizen kunt boeken.

Als bewijs voor zijn stelling over Travelocity verwijst Billiet naar een onderzoek van het Northeastern University College of Information Science uit 2014. Over die studie verschenen in dat jaar artikels in The Wall Street Journal en op de website Techilicious.

Voor dat onderzoek bezochten 300 online shoppers 16 verschillende websites - 10 daarvan waren sites van algemene retailers, 6 ervan waren boekingsites voor hotels en autoverhuursites. De onderzoekers vergeleken de zoekresultaten en de prijzen die de shoppers kregen en hoe die varieerden op basis van gebruikte hardware, besturingssysteem, browser, aankoophistoriek en klikgedrag. Bij 9 van de 16 sites werd vastgesteld dat mensen inderdaad verschillende zoekresultaten of verschillende prijzen voorgeschoteld kregen. In bepaalde gevallen kon het gaan om prijsverschillen van een paar honderd dollar, en het hoogste aantal inconsistenties werd vastgesteld bij reissites.

Applekorting

Volgens deze studie was het echter niet altijd zo dat iPhone-gebruikers de hoogste prijzen kregen. De onderzoekers kwamen zelfs tot de conclusie dat 5 procent van de kamers op Travelocity een speciale, niet-geafficheerde 'iOs Applekorting' gaven van gemiddeld 15 dollar per nacht.

De onderzoekers benadrukten in hun conclusie dat niet de kortingen voor bepaalde consumenten een probleem vormden, wel het feit dat de prijszetting niet transparant was.

Dat is meteen ook het punt dat Billiet met zijn uitspraak wilde maken. Hij betreurt wel dat het concrete voorbeeld dat hij gaf, niet correct bleek. 'Ik wil consumenten wakker schudden over wat er met hun data gebeurt. Boekingsites gebruiken heel wat gegevens, zoals informatie over de hardware of het besturingssysteem van de consument, ook voor hun prijszetting, zonder dat de consument zich daarvan bewust is, en zonder dat die daarvoor expliciet de toestemming heeft gegeven.'

Test

Ondertussen kregen we van Airbnb een antwoord op onze vraag of het bij reservering gebruikte toestel invloed heeft op de prijs van de overnachting. In een e-mail schrijft communicatieverantwoordelijke voor Frankrijk en België Aurélien Perol het volgende: 'Belangrijk om te weten is dat je de totaalprijs (met inbegrip van taksen, Airbnb-commissie en eventuele kosten voor schoonmaak) pas ziet wanneer je op 'reserveren' klikt. Als je enkel de prijzen bekijkt die worden geafficheerd in de zoekresultaten, dan is het op dit moment mogelijk dat verschillende zoekopdrachten verschillende prijzen opleveren. Wij voeren momenteel testen uit naar het afficheren van de prijzen, en die kunnen dat soort resultaten opleveren. Meer uitleg daarover staat in dit persbericht van 30 september 2021.

'Hoe dan ook', benadrukt Perol, 'blijft de uiteindelijke prijs die de internetgebruiker betaalt voor een reservatie (en die je dus ziet op de pagina "bevestigen en betalen") dezelfde, welk toestel of welke zoekmachine je ook gebruikt voor de reservatie.'

Conclusie Wie via een iPhone een appartement reserveert bij Airbnb betaalt een hogere prijs, lazen we onlangs in een interview in Knack. Daarvoor vonden we geen bewijs, specialisten achten het erg onwaarschijnlijk en en het bedrijf zelf ontkent dat het zou gebeuren. We beoordelen de uitspraak van Billiet daarom als eerder onwaar. Een Amerikaanse studie uit 2014 heeft wel aangetoond dat prijzen op e-commercesites kunnen variëren volgens besturingssysteem, browser, aankoophistoriek en klikgedrag, maar ook die studie heeft niet aangetoond dat iPhone-gebruikers systematisch meer zouden betalen voor hetzelfde product.

