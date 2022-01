Volgens berichten op sociale media zou het overlijden van de Amerikaanse actrice Betty White (99) het gevolg zijn van het boostervaccin dat ze enkele dagen voor haar dood zou hebben gekregen. Maar er is geen enkel bewijs dat White zo'n vaccin kreeg.

Op 3 januari post een Vlaamse man onderstaand bericht op zijn Facebookpagina. 'Overleden 31 december, 3 dagen na trots gemeld te hebben dat ze boosterprik kreeg, en iedereen opriep dat ook te doen. Ja toeval bestaat.'

© Facebook

Het screenshot waarbij de man het bericht plaatst, is afkomstig van The Human Side. Dat is een platform dat ijvert voor 'een meer humane aanpak van de coronacrisis'. Behalve een website beheert The Human Side ook een Facebookpagina met meer dan 3300 volgers en een privé-Facebookgroep met 23.200 leden.

Betty White

Het screenshot toont een foto van de Amerikaanse actrice Betty White, met daarboven "'Eet gezond en haal al je vaccins - ik kreeg mijn booster vandaag' - Betty White, 28 december 2021". Het bijschrift van The Human Side luidt: 'Overleden op 31 december. Zal uiteraard toeval zijn...'

De Amerikaanse actrice Betty White overleed op 31 december 2021, iets meer dan twee weken voor haar honderdste verjaardag. Volgens bovenstaande Facebookpost zou ze drie dagen voor haar overlijden, op 28 december, een coronaboosterprik hebben gekregen.

De auteur van het bericht insinueert dat er een verband zou zijn tussen dat vaccin en haar overlijden, en hij is lang niet de enige. In heel wat posts op sociale media wordt hetzelfde screenshot gedeeld. Het komt uit een artikel van het Amerikaanse Crow River Media, dat verscheen op 28 december.

Boosterprik

Dat artikel neemt quotes over van een interview dat White gaf aan het magazine People naar aanleiding van haar nakende honderdste verjaardag. De quote 'Eet gezond en neem al je vaccins. Ik kreeg vandaag mijn boosterprik' komt er echter helemaal niet in voor. Ook in het People-artikel, waarover White op 28 december nog tweette, wordt niets gezegd over corona- of andere vaccins.

Er is bovendien geen enkel bewijs dat Betty White een boosterprik kreeg op 28 december of op een andere datum. Op haar socialemediakanalen, Twitter en Instagram, is geen spoor te vinden van dit citaat of van een coronavaccinatie.

Op 3 januari kwam Jeff Witjas, manager en goede vriend van Betty White, naar buiten met een verklaring waarmee hij een einde wilde maken de geruchten over de oorzaak van haar dood, zo blijkt uit een artikel van People. Aan Associated Press bevestigde Witjas dat White geen boosterprik heeft gekregen op 28 december, en dat White die uitspraak over het boostervaccin nooit heeft gedaan. De manager bevestigde dat ook in een e-mail aan de factcheckers van Check Your Fact.

Beroerte

Op 10 januari meldde People op basis van Whites overlijdenscertificaat dat de actrice zou overleden zijn aan de gevolgen van een beroerte die ze zes dagen voor haar overlijden zou hebben gekregen. Die informatie is door White's manager Witjas niet bevestigd. 'Betty is vredig gestorven in haar slaap, zonder pijn. Voor mij is dat het belangrijkste, en als haar vriend geeft dat mij troost. Al het overige behoort tot Betty's privacy', liet hij optekenen.

Conclusie Op sociale media wordt geïnsinueerd dat het overlijden van de Amerikaanse actrice Betty White (99) het gevolg zou zijn van het boostervaccin dat ze enkele dagen voor haar dood zou hebben gekregen. Maar er is geen enkel bewijs dat ze zo'n vaccin heeft gekregen. Volgens socialemediagebruikers zou de actrice in een interview hebben gezegd dat ze op 28 december haar booster kreeg, maar van die vermeende uitspraak is geen enkel spoor terug te vinden, en haar manager ontkent formeel dat White op 28 december een boosterprik zou hebben ontvangen. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 3 januari post een Vlaamse man onderstaand bericht op zijn Facebookpagina. 'Overleden 31 december, 3 dagen na trots gemeld te hebben dat ze boosterprik kreeg, en iedereen opriep dat ook te doen. Ja toeval bestaat.' Het screenshot waarbij de man het bericht plaatst, is afkomstig van The Human Side. Dat is een platform dat ijvert voor 'een meer humane aanpak van de coronacrisis'. Behalve een website beheert The Human Side ook een Facebookpagina met meer dan 3300 volgers en een privé-Facebookgroep met 23.200 leden. Betty WhiteHet screenshot toont een foto van de Amerikaanse actrice Betty White, met daarboven "'Eet gezond en haal al je vaccins - ik kreeg mijn booster vandaag' - Betty White, 28 december 2021". Het bijschrift van The Human Side luidt: 'Overleden op 31 december. Zal uiteraard toeval zijn...'De Amerikaanse actrice Betty White overleed op 31 december 2021, iets meer dan twee weken voor haar honderdste verjaardag. Volgens bovenstaande Facebookpost zou ze drie dagen voor haar overlijden, op 28 december, een coronaboosterprik hebben gekregen. De auteur van het bericht insinueert dat er een verband zou zijn tussen dat vaccin en haar overlijden, en hij is lang niet de enige. In heel wat posts op sociale media wordt hetzelfde screenshot gedeeld. Het komt uit een artikel van het Amerikaanse Crow River Media, dat verscheen op 28 december. BoosterprikDat artikel neemt quotes over van een interview dat White gaf aan het magazine People naar aanleiding van haar nakende honderdste verjaardag. De quote 'Eet gezond en neem al je vaccins. Ik kreeg vandaag mijn boosterprik' komt er echter helemaal niet in voor. Ook in het People-artikel, waarover White op 28 december nog tweette, wordt niets gezegd over corona- of andere vaccins. Er is bovendien geen enkel bewijs dat Betty White een boosterprik kreeg op 28 december of op een andere datum. Op haar socialemediakanalen, Twitter en Instagram, is geen spoor te vinden van dit citaat of van een coronavaccinatie.Op 3 januari kwam Jeff Witjas, manager en goede vriend van Betty White, naar buiten met een verklaring waarmee hij een einde wilde maken de geruchten over de oorzaak van haar dood, zo blijkt uit een artikel van People. Aan Associated Press bevestigde Witjas dat White geen boosterprik heeft gekregen op 28 december, en dat White die uitspraak over het boostervaccin nooit heeft gedaan. De manager bevestigde dat ook in een e-mail aan de factcheckers van Check Your Fact.BeroerteOp 10 januari meldde People op basis van Whites overlijdenscertificaat dat de actrice zou overleden zijn aan de gevolgen van een beroerte die ze zes dagen voor haar overlijden zou hebben gekregen. Die informatie is door White's manager Witjas niet bevestigd. 'Betty is vredig gestorven in haar slaap, zonder pijn. Voor mij is dat het belangrijkste, en als haar vriend geeft dat mij troost. Al het overige behoort tot Betty's privacy', liet hij optekenen.