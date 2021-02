In een Facebookvideo zegt een man dat de coronavaccins die in België worden toegediend, niet goedgekeurd zijn door Europa. Dat klopt niet: het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de coronavaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd.

Op 27 januari post een man uit Antwerpen een video op zijn Facebookpagina, met als bijschrift 'Ze willen ons dood'. Het bericht wordt 112 keer gedeeld en bereikt 2800 mensen.

In een toespraak van iets meer dan 11 minuten richt de man een oproep aan 'alle strijders die zich nu verzetten'. Het wordt snel duidelijk dat hij het heeft over verzet tegen de coronamaatregelen en de vaccinaties.

De man klaagt aan dat het beleid geen tegenspraak duldt, dat de overheid corona 'opblaast' vanwege een andere agenda, dat ze burgers te veel vrijheid afneemt en dat ze angst zaait. Hij wil 'terug naar een echte democratie', waar rechten niet worden geschonden en waar verschillende bevolkingsgroepen in harmonie kunnen leven.

De man in het filmpje is niet de enige die kritische bedenkingen maakt bij het coronabeleid. Alleen bedient hij zich van een argument dat feitelijk geen steek houdt. 'Het vaccin werkt niet en het is niet goedgekeurd door het "Europees comité" en toch wil de regering doorgaan met het vaccineren. Zijn politici en virologen dan geen moordenaars?' klinkt het. (vanaf 5:30)

Dat Europa de vaccins niet zou hebben goedgekeurd, klopt niet. Een 'Europees comité' dat vaccins zou moeten goedkeuren, bestaat niet. De instantie die binnen de EU bevoegd is voor het goedkeuren van vaccins, is het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Het EMA heeft ondertussen drie coronavaccins goedgekeurd. Het eerste was dat van Pfizer en BioNTech, dat op 21 december groen licht kreeg. Het vaccin van Moderna werd op 6 januari goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en op 29 januari volgde het vaccin van AstraZeneca.

In ons land zijn tot nu toe (2 februari 2021, red.) 279.195 mensen ingeënt. De overgrote meerderheid daarvan kreeg het vaccin van Pfizer/BioNTech, een beperkt aantal dat van Moderna. Binnenkort zullen ook de vaccins van AstraZeneca worden geleverd en toegediend.

CONCLUSIE In een filmpje dat hij via Facebook verspreidt, zegt een man dat onze regering de bevolking vaccineert met vaccins die door Europa niet zijn goedgekeurd. Dat klopt niet: het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd. Dat zijn de vaccins die in ons land al gebruikt worden (Pfizer/BioNTech en Moderna) of gebruikt zullen worden (AstraZeneca). We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

