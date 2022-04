Op sociale media worden foto's gedeeld van een Oekraïense man met nazitatoeages. Volgens de bijschriften zou het gaan om de (adjunct-)chef van de politie van Kiev, maar dat klopt niet.

Op 1 april post een vrouw onderstaande tweet (hier gearchiveerd). 'Mag ik u voorstellen: de chief of police in Kiev', schrijft ze. Eronder plaatst ze een fotocollage met daarboven de tekst (in het Spaans): 'De politie in Oekraïne handhaaft graag "de wet en de orde". Artem Bonov, politiechef in Kiev'.

© Twitter

De collage bestaat uit vijf foto's van een kale man met een groot aantal tatoeages op zijn hoofd en lichaam, waaronder een aantal die duidelijk herkenbaar zijn als nazitatoeages - een hakenkruis, bijvoorbeeld. Op één foto draagt hij een politiehemd, op een andere kijkt hij door de loop van een geweer, op nog een andere zit hij tegen een muur waarop een hakenkruis staat. Op de vierde foto groet de man een portret van Adolf Hitler, op de laatste draagt hij een zwart T-shirt met een afbeelding van het Oekraïense wapenschild.

Dezelfde fotocollage duikt ook in de chatapp Telegram op, waar ze 42.000 keer is gezien. Ook in dit bericht wordt gezegd dat de man Artem Bonov heet. Hij zou een neonazi zijn en deel uitmaken van het Azov-bataljon, een ultranationalistische eenheid in het Oekraïense leger.

Socialemediagebruikers die de foto's delen, zien hierin de bevestiging van de retoriek van de Russische regering, die de inval in Oekraïne als een 'denazificatie' van het land probeert voor te stellen. Maar de berichten over de vermeende politiechef kloppen niet.

Wie is Artem Bonov?

Volgens het Spaanse bijschrift heet de man op de foto Artem Bonov - Артeм Бонов in het Oekraïens. Als we zijn naam googelen, dan vinden nogal wat afbeeldingen en video's terug waarop we de man herkennen, onder meer aan zijn opvallende tatoeages.

© Google

Bonov heeft ook een eigen YouTubekanaal met 1120 abonnees, waar nog steeds actief op gepost wordt, en waar dezelfde man te zien is als op de foto's. We herkennen hem aan zijn duidelijk zichtbare tatoeages.

Is Bonov adjunct-chef van de politie van Kiev?

Bonov is niet de adjunct-chef van de politie van Kiev. Om te beginnen wordt Bonov niet vermeld op de officiële website van de politie van Kiev, waar nochtans alle leidinggevenden van het korps staan opgelijst. De huidige directeur en de vier adjunct-chefs worden op de site genoemd, en Artem Bonov is daar niet bij. Op de bijhorende foto's zien we ook niemand met tatoeages die gelijken op die van Artem Bonov. Evenmin is er een spoor van Bonov te vinden op de website van de nationale politie van Oekraïne.

Ook in de internetarchieven van de website van de politie van de regio Kiev, die beschikbaar zijn voor de periode van 27 november 2019 tot 28 oktober 2021 (de datum waarop de huidige ploeg al op post was), is nergens sprake van Artem Bonov.

Een zoekopdracht op de Facebookpagina van de politie van de stad Kiev of op de Facebookpagina van de politie van de regio Kiev met de naam Artem Bonov levert geen enkel resultaat op. Ook op het Twitteraccount of het YouTubekanaal van de politie van de regio Kiev of het YouTubekanaal van de stadspolitie van Kiev is geen enkele verwijzing naar de man terug te vinden.

Azov

Dat Artem Bonov nazisympathieën heeft, is duidelijk. Of hij banden heeft met het Azov-regiment, is moeilijker te achterhalen. Volgens Griekse en Servische factcheckers zou hij in de zomer van 2014 kort aangesloten zijn geweest bij het toenmalige Azov-bataljon, maar het is niet duidelijk welke rol hij daar speelde. Zeker is wel dat Bonov geen chef of adjunct-chef is bij de politie in de regio Kiev. Factcheckers uit onder meer België, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Servië kwamen eerder al tot dezelfde conclusie.

Conclusie Op sociale media worden foto's gedeeld van een Oekraïense man met nazitatoeages. Volgens de bijschriften zou het gaan om de (adjunct-)chef van de politie van Kiev, maar dat klopt niet. Er is geen enkele link te vinden tussen Bonov en de politie van Kiev. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 25 april 2022.

