Volgens socialemediagebruikers heeft het Duitse Bild TV bij de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne beelden gebruikt van een gasexplosie die in 2015 in China plaatsvond. Dat klopt. Bild heeft de fout ondertussen rechtgezet en heeft zich ervoor verontschuldigd.

Op 2 maart post Ezra Armakye van Samen voor Vrijheid, een van de organisatoren achter de betogingen tegen het coronabeleid, onderstaand bericht op Facebook (hier gearchiveerd). Het bereikt 3400 mensen.

Volgens Armakye liegen de mainstreammedia. 'Ze gebruiken beelden van zes jaar geleden om de "chaos" in Oekraïne te verdedigen', schrijft hij. Eronder plaatst hij twee screenshots.

Links zien we een screenshot van een 'Bild Live' van het YouTube-kanaal van de Duitse zender Bild TV, dat 1,1 miljoen abonnees heeft. 'BILD vanmorgen 08h03', lezen we boven een foto van wat een explosie lijkt. Eronder staat 'Rusland bombardeert Oekraïne'. Rechts zien we een screenshot dat dezelfde foto toont als het linkse screenshot, met daaronder het bijschrift 'Tianjin, China, explosie 2015'.

Op de Nederlandse Facebookpagina van de van oorsprong Duitse anti-islambeweging Pegida wordt een soortgelijk bericht gedeeld, dat daar nog eens 3000 Facebookgebruikers bereikt. Ook op Instagram, Twitter en Telegram wordt gezegd dat Bild leugens brengt.

Zien we op de beelden inderdaad een gasexplosie in het Chinese Tianjin, zoals in de berichten op sociale media wordt gesteld? Ja, zo leert een Google-zoekopdracht.

We menen de beelden die Bild TV gebruikte te herkennen in de video's van de Chinese explosie, en dat wordt bevestigd door het onderzoek van onder meer de factcheckers van Lead Stories en Maldita.

De beelden tonen een gasexplosie op een industrieterrein in Tianjin, een havenstad in het noordoosten van China, in augustus 2015. Volgens de BBC en The Guardian vielen bij meerdere explosies in opslagplaatsen voor chemische producten meer dan vijftig doden.

Heeft Bild TV de Chinese beelden uitgezonden bij de verslaggeving over de oorlog in Oekraïne? We vinden de bewuste beelden niet meer terug bij Bild TV. De Duitse factcheckers van Correctiv namen contact op met de redactie van Bild TV. Woordvoerder Christian Senft liet aan Correctiv weten dat Bild TV tijdens zijn live-uitzending van 24 februari fouten heeft gemaakt, waardoor beelden zijn getoond die geen verband hadden met de oorlog in Oekraïne. 'We betreuren dit en hebben dit op transparante wijze gecorrigeerd', aldus nog de woordvoerder. De foute beelden zijn ondertussen verwijderd en het bewuste verslag werd van andere beelden voorzien.

Op Twitter gaf Bild al op 25 februari zijn fout toe.

Conclusie Volgens berichten op sociale media verspreiden de westerse media fake news over de oorlog in Oekraïne. Als voorbeeld daarvan wordt een screenshot gedeeld van een uitzending van Bild TV waarin beelden van een gasexplosie die in 2015 in China plaatsvond, werden gebruikt bij berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne. Het klopt dat Bild TV die beelden op 24 februari heeft uitgezonden in een reportage over de oorlog in Oekraïne. Bild heeft zijn fout al op 25 februari toegegeven en gecorrigeerd. Die rechtzetting wordt in de meeste berichten op sociale media niet vermeld. We beoordelen de claim dat Bild de beelden verkeerdelijk gebruikte bij berichten over de oorlog in Oekraïne als waar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 7 maart 2022.

