“Executies tonen dat Iran bang is voor eigen volk”, zegt Washington

De Verenigde Staten hebben maandag de tweede executie van een Iraanse demonstrant veroordeeld. Volgens Washington tonen de terdoodveroordelingen aan dat het regime van de Islamitische Republiek bang is voor het eigen volk.

“Deze strenge straffen, en nu de eerste openbare executie, zijn bedoeld om het volk van Iran te intimideren. Ze zijn bedoeld om de oppositie het zwijgen op te leggen en tonen hoe bang het Iraanse leiderschap eigenlijk is voor zijn eigen volk”, zo zei Ned Price, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, tegen verslaggevers.

Maandag vond de tweede executie in het kader van de protesten plaats. Majidreza Rahnavard werd in het openbaar opgehangen in de stad Mashad in het noordoosten van het land vanwege “oorlog voeren tegen God”. Het protest in Iran brak uit midden september, na de dood van een jonge Koerdische vrouw, Mahsa Amini. Zij stierf in een politiecel nadat ze opgepakt was wegens het niet respecteren van de islamitische kledingvoorschriften in het land.