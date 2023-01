EV-aandeel bij VW stijgt snel

VW heeft grote stappen gezet in het elektrificeren van zijn gamma. Het aandeel EV’s in de volledige portfolio bedroeg in 2022 net 6,9 %, wat neerkomt op een groei van 26 %.

Gedurende 2022 wist de Volkswagen Groep 572.100 volledig elektrisch aangedreven voertuigen te verkopen, in 2021 waren dat er 452.800 wat toen een aandeel van 5,1 % betekende. Momenteel is Volkswagen de belangrijkste leverancier van elektrische voertuigen op Europese bodem. Of de groep die situatie kan handhaven is onzeker nu er meer Chinese spelers vaste voet aan wal krijgen op de Europese markt. Deze Chinese merken groeien snel omdat ze vergelijkbare producten leveren aan veel competitievere prijzen. Hun auto’s winnen ook aan maturiteit want hun kwaliteit gaat er in sneltreinvaart op vooruit.

Vijf merken

Volkswagen heeft momenteel vijf merken die zuiver elektrische modellen aanbieden: ID., Audi, Skoda, Cupra en Porsche. Ondanks de goedgevulde orderboekjes is de groep niet in staat om de verkochte wagensook op een redelijke termijn te leveren. Audi kampt nog altijd met een aanzienlijke achterstand van de vorig jaar verkochte Q4 e-trons. Ook klanten die voor de populaire ID. Buzz kiezen, moeten veel geduld hebben.

De absolute bestseller binnen het elektrische VW-gamma is de ID.4 met zijn uit de coupé afgeleide ID.5 waarvan er in 2022 ruim 193.000 werden besteld. Tweede in de rij is de ID.3 met 76.600 stuks. Het ziet er overigens naar uit dat de ID.3 die in het C-segment past en bij uitbreiding het elektrische Golf-alternatief is, in de toekomst ook een Golf-badge gaat dragen. Die ommekeer komt er op het ogenblik dat de Golf met verbrandingsmotor uitgefaseerd wordt. Een exacte datum wil de constructeur hier nog niet op kleven.